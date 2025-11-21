Khởi tố nữ cán bộ phường ở Đồng Tháp rạch mặt "tình địch"

Ngày 21/11, nguồn tin phóng viên Dân trí cho biết, VKSND khu vực 3 (tỉnh Đồng Tháp) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Lê Huỳnh Anh (SN 1986) là cán bộ phường Trung An, để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: CTV).

Trước đó, theo điều tra, do mâu thuẫn ghen tuông tình ái, lúc 20h ngày 25/10, Huỳnh Anh đang nhậu tại nhà bạn ở phường Trung An thì dùng điện thoại gọi cho chồng là B.K.G. (SN 1984, trú tại phường Trung An).

Qua điện thoại, G. cho Huỳnh Anh biết là đang nhậu tại nhà của chị N.T.H.T. (SN 1992, trú tại xã Long Hưng). G. còn thách thức và cho rằng Huỳnh Anh không dám đến nơi mình đang nhậu.

Tức giận trước thái độ của chồng, Huỳnh Anh thuê taxi cùng đi với 2 người khác đến nhà chị T. để nói chuyện.

Khi đến đây, Huỳnh Anh phát hiện chồng đang nhậu với T. và 3 người khác.

Huỳnh Anh đi đến tiếp cận chị T. rồi rút con dao dùng để rọc giấy rạch liên tục khoảng 2-3 nhát vùng vào mặt của chị T..

Vụ việc chỉ dừng lại khi anh G. và người nhà chị T. can ngăn.

Nhận tin báo, Công an xã Long Hưng khẩn trương đến hiện trường lập biên bản ghi nhận sự việc, xác minh, mời làm việc các bên liên quan.

Chị T. do bị thương tích nặng nên được đưa đến bệnh viện điều trị. Theo kết quả giám định thương tật, chị T. có tỷ lệ thương tật 23%.

Được biết, trước thời điểm gây án, Huỳnh Anh đang là cán bộ công tác tại Văn phòng UBND và HĐND phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp. Hiện bị can Huỳnh Anh được cho tại ngoại.