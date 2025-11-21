Báo Dân trí sẽ hỗ trợ nóng 3 tỷ đồng giúp người dân vùng lũ Nam Trung Bộ

Những ngày qua, trận “đại hồng thủy” đã nhấn chìm nhiều địa phương thuộc các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Theo thống kê sơ bộ, mưa lũ đã gây thiệt hại hơn 3.000 tỷ đồng, làm 43 người chết, 9 người mất tích, 168 nhà bị hư hỏng, hơn 67.700 nhà đang ngập nước. Con số thiệt hại có thể vẫn chưa dừng lại, bởi người dân các tỉnh miền Trung vẫn đang oằn mình trong lũ dữ.

Người dân Gia Lai vật lộn với trận lũ lịch sử (Ảnh: Doãn Công).

Trước những thiệt hại nặng nề về người và tài sản, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí quyết định hỗ trợ nóng 3 tỷ đồng từ Chương trình Nhân ái do bạn đọc ủng hộ, nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Báo Dân trí đang phối hợp chặt chẽ cùng 3 địa phương để nhanh chóng chuyển số tiền trên đến tận tay các hộ bị ảnh hưởng, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Đối tượng của đợt hỗ trợ khẩn cấp này là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và trường học bị thiệt hại nặng do mưa lũ gây ra.

Nhận được thông tin báo Dân trí sẽ hỗ trợ các tỉnh Nam Trung Bộ, trong đó Gia Lai được hỗ trợ 1 tỷ đồng, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai bày tỏ cảm kích trước sự quan tâm, sẻ chia, hỗ trợ kịp thời của báo dành cho người dân trong tỉnh.

Theo ông Thanh, tính đến chiều 21/11, toàn tỉnh có 3 người chết, 1 người mất tích và 6 người bị thương. Lũ lớn đã làm 34 nhà bị sập hoàn toàn, 19.200 nhà bị ngập; nhiều trụ sở, trường học, đường giao thông, kênh mương thủy lợi, nhà máy sản xuất và hoa màu bị hư hại. Ước tính sơ bộ thiệt hại của tỉnh lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Tỉnh đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường thống kê lại thiệt hại do mưa lũ gây ra; kịp thời phân bổ hơn 2.000 tấn lương thực được Trung ương hỗ trợ, giúp người dân khắc phục khó khăn.

Bên cạnh đó, tỉnh Gia Lai cũng ban hành chính sách hỗ trợ những hộ dân có nhà bị sập hoàn toàn là 60 triệu đồng/hộ, nhà tốc mái hoàn toàn là 5 triệu đồng/hộ; nhà hư hỏng một phần là 2 triệu đồng/hộ.

Ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk rất trân trọng sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời từ báo Dân trí. “Hiện, người dân vùng lũ của tỉnh rất khó khăn. Sự chung tay của báo Dân trí và các nhà hảo tâm sẽ san sẻ phần nào những khó khăn, vất vả ấy. Chúng tôi xin cảm ơn quý báo vì sự hỗ trợ ý nghĩa, thiết thực này”, ông Thái bày tỏ.

Người dân vùng lũ đang cần hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm (Ảnh: Thành Lê).

Đại diện tỉnh Khánh Hòa, bà Trần Thu Mai, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của báo Dân trí dành cho người dân các địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Bà Mai cho biết, sau khi tiếp nhận hỗ trợ từ các cơ quan, đoàn thể và cá nhân, Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ xây dựng phương án phân bổ phù hợp, bảo đảm nguồn kinh phí được chuyển đến người dân một cách nhanh chóng, kịp thời, công khai và minh bạch.

Cùng ngày, báo Dân trí đã mở mã số 250507 “Miền Trung chìm trong "đại hồng thủy", tiếng kêu cứu khắp nơi”, để độc giả trong và ngoài nước kịp thời chia sẻ tình cảm, sự giúp đỡ đến người dân vùng lũ.

Hơn lúc nào hết, nhân dân các tỉnh Nam Trung Bộ rất cần sự chung tay, sẻ chia của đồng bào cả nước. Mỗi gói mì tôm, phong lương khô, chai nước sạch, bộ quần áo... không chỉ giải quyết những khó khăn trước mắt, mà là động lực tinh thần lớn lao để nhân dân vùng lũ vượt qua thiên tai và xa hơn là có thêm nguồn lực để tái thiết cuộc sống.