Nghệ sĩ Xuân Hinh lần đầu đóng phim điện ảnh ở tuổi 65, hé lộ chuyện cát-xê

Phim điện ảnh Tết 2026 Mùi phở của đạo diễn Minh Beta vừa có buổi ra mắt khán giả tại TPHCM. Bộ phim đánh dấu lần đầu tiên "vua hài đất Bắc" Xuân Hinh xuất hiện trên màn ảnh rộng.

Chia sẻ tại sự kiện, Xuân Hinh cho biết lý do khiến ông nhận lời đóng phim điện ảnh - điều mà hơn 40 năm làm nghề ông chưa từng thử sức - chính là giá trị truyền thống mà phim mang lại khi xoay quanh món phở, vốn được xem là "quốc hồn quốc túy" của dân tộc.

Nghệ sĩ Xuân Hinh tại buổi giới thiệu phim "Mùi phở" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Nghệ sĩ kể ban đầu ông từ chối vì thấy lịch quay khá dài. "Suốt sự nghiệp, tôi chưa bao giờ quay quá 15 ngày. Tuổi tác cũng không cho phép nên tôi nói với Minh Beta là không dám nhận. Nhưng khi nghe đạo diễn nói sẽ dừng dự án nếu không có Xuân Hinh, tôi mất ngủ cả đêm. Sáng hôm sau tôi gọi lại và nhận lời", Xuân Hinh chia sẻ.

Trong Mùi phở, danh hài tiết lộ ông sẽ mang vào phim cả những chất liệu nghệ thuật truyền thống mình gắn bó như hát chèo, xẩm, thậm chí là rap. Ông tự ví mình là "mầm non điện ảnh" và mong khán giả nhẹ tay với "diễn viên trẻ đầy triển vọng".

Nghệ sĩ Xuân Hinh sẽ kết hợp cùng diễn viên Thu Trang trong dự án mới (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Chuyện cát-xê của "vua hài đất Bắc" cũng được nhiều người quan tâm. Xuân Hinh thẳng thắn nói: "Tầm này tôi không thiếu thốn gì. Diễn gần hai tháng trời mà nói chuyện cát-xê, tôi còn bảo đạo diễn: "Nếu tôi lấy tiền thì chú không làm được đâu, muốn trả bao nhiêu thì tùy". Khi ký hợp đồng, tôi còn dặn nếu quay lố ngày thì không tính thêm".

Dàn diễn viên góp mặt trong "Mùi phở" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Nghệ sĩ Thu Trang cũng đảm nhận vai quan trọng trong phim. Chị thừa nhận bản thân vốn kén kịch bản, nhưng khi biết sẽ diễn chung với nghệ sĩ Xuân Hinh thì rất háo hức.

Mùi phở dự kiến ra rạp mùng 1 Tết 2026, thời điểm được xem là "đại tiệc" của điện ảnh Việt. Dịp Tết năm nay, đường đua phòng vé đặc biệt sôi động khi có nhiều phim cùng ra mắt, trong đó có dự án của Trấn Thành và sự trở lại của Trường Giang.

Dù đối mặt với sự cạnh tranh lớn, Minh Beta cho biết anh không quá áp lực. Đạo diễn nói: "Với tôi, quan trọng nhất là sự ghi nhận của khán giả. Nếu tác phẩm có giá trị, ý nghĩa và mới mẻ, thì tự nó sẽ có cơ hội chinh phục phòng vé. Còn thành tích là điều không đoán trước được. Mình làm hết sức, còn lại là tùy duyên".