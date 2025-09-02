NSND Lan Hương xúc động tái hiện ảnh cưới: "Anh Kỷ tự tay bó hoa cho tôi"

NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ thực hiện bộ ảnh cưới sau gần 40 năm hôn nhân, thu hút rất nhiều sự quan tâm của công chúng.

Khi được hỏi về lý do chụp lại ảnh cưới, NSND Lan Hương cho biết: "Tôi và chồng chụp bộ ảnh này để nhớ lại ký ức ngày xưa. Ngày ấy còn nghèo khó, đám cưới của tất cả mọi người đều đơn giản. Khi tôi cưới, cũng chỉ có vài bông hoa, chiếc áo dài. Ngày nay, đất nước phát triển, cuộc sống của mọi người đều tốt lên, nhưng tà áo dài vẫn là nét đẹp truyền thống được các cô dâu lựa chọn".

Diễn viên có biệt danh là "mẹ chồng quốc dân" cho biết, bà và NSƯT Đỗ Kỷ kết hôn năm 1987.

Bà hồi tưởng: "Đám cưới chúng tôi ngày đó, anh Kỷ ra chợ mua một vài bông hoa rồi mang về nhà, tự tay bó hoa cho tôi, dùng giấy nến trang trí. Thời đó mọi thứ đều phải tiết kiệm".

Tình yêu của NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ đã kéo dài gần 40 năm. Hai nghệ sĩ quen nhau từ năm 1978 nhưng mãi đến năm 1987, họ mới tổ chức đám cưới.

NSND Lan Hương hài hước chia sẻ: "Vì thấy các bạn trong lớp cưới hết, cả hai nghĩ có khi mình phải lấy nhau thôi chứ không là ế đến nơi. Chúng tôi nói với nhau như thế rồi cưới thôi".

Chia sẻ với phóng viên Dân trí trước đây, diễn viên Lan Hương cho hay, cả bà và chồng đều thích giữ các giá trị truyền thống và sự bền vững, đặc biệt là luôn chân thật với nhau. "Chúng tôi không màu mè, không hình thức với nhau", bà nói.

NSND Lan Hương nhấn mạnh: "Trong mấy chục năm kết hôn, chúng tôi chưa từng to tiếng với nhau, kể cả hồi còn trẻ. Nhà tôi không có sự mâu thuẫn lớn, bắt đầu thấy bất đồng quan điểm thì một người sẽ im lặng, đối phương sẽ hiểu. Mâu thuẫn sẽ được giải quyết vào một thời điểm thích hợp hơn".

Về phía mình, NSƯT Đỗ Kỷ cũng từng nói: "Tôi và bà xã Lan Hương biết kiểm soát cảm xúc của mình. Chúng tôi có một giao ước ngầm là những chuyện của mình không nên để người ngoài biết. Chuyện riêng tư chỉ hai vợ chồng ngồi giải quyết với nhau".

NSND Lan Hương cho biết, bà là người chu toàn các công việc đối nội, đối ngoại trong gia đình.

"Với gia đình chồng, tôi có thể làm hết mọi thứ, từ ma chay giỗ chạp đến cơm nước, rửa bát. Có một điều mà anh Kỷ lúc nào cũng công nhận là tôi luôn trọn vẹn mọi công việc nhà chồng. Tôi chưa bao giờ phân biệt bên nội, bên ngoại. Vì thế, mọi người rất quý tôi. Nhiều họ hàng bên nhà chồng thậm chí còn thân với tôi hơn anh Kỷ. Tôi chính là người hòa giải những mâu thuẫn trong nhà", diễn viên Lan Hương chia sẻ.

Nhà thiết kế áo dài Dũng Nguyễn, người thực hiện trang phục và bộ ảnh cho vợ chồng diễn viên Lan Hương và Đỗ Kỷ, chia sẻ: "Chúng tôi muốn tái hiện hình ảnh cặp đôi thuở xưa hạnh phúc trong ngày cưới sau khi đất nước hòa bình. Cô dâu mặc áo dài cưới mộc mạc, trên tay là bó hoa lay ơn truyền thống, giản dị, nhưng ánh mắt, nụ cười tất cả đều ánh lên niềm hạnh phúc.

Tình yêu đôi lứa của họ, bền chặt lớn lên như tình yêu đất nước, tất cả đều được dựng xây từ những điều nhỏ bé nhất, đó là sự trân trọng, sẻ chia và lòng biết ơn".

Những ngày gần đây, cả hai vợ chồng NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ đều tham gia tập luyện cùng các đại biểu trong khối văn hóa - thể thao, chuẩn bị cho lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80).

Chia sẻ về những ngày luyện tập cho lễ diễu hành, NSND Lan Hương cho biết, đó là vinh dự của bà và những người tham gia. Mặc dù đã hơn 60 tuổi, lại có vấn đề về sức khỏe (đau đầu gối), NSND Lan Hương vẫn cố gắng hết sức để tham gia các buổi tập luyện.

Bà nhấn mạnh rằng tinh thần của các nghệ sĩ, đặc biệt là những người lớn tuổi, rất đáng trân trọng. "Có những nghệ sĩ tuồng, chèo, cải lương đã 70 tuổi, mặc quần áo trình diễn dày 5 tầng 7 lớp, vận động rất khó, nhưng họ vẫn tập luyện rất nhiệt tình", NSND Lan Hương kể.

Bà xúc động chia sẻ những câu chuyện về tình cảm ấm áp của người dân Hà Nội trong những ngày tập luyện cho A80: "Ngay từ lúc chúng tôi xuống xe từ ngoài đê Trần Nhật Duật đi bộ vào khu vực diễn tập, bà con hai bên đường ai cũng vui vẻ, hào hứng. Mọi người rất nhiệt tình, chu đáo và quan tâm. Bà con mang đồ ăn, nước uống, quạt mát ra mời những người không quen biết, tạo nên bầu không khí vui mừng, ấm áp".

NSND Lan Hương còn kể câu chuyện về một gia đình mang toàn bộ quạt trong nhà ra cho những người đi xem diễu binh, diễu hành cùng dùng, bên cạnh là một thùng nước chanh, nước sấu miễn phí.

Bà cũng ấn tượng với hình ảnh các bạn trẻ tình nguyện đưa ghế cho những người lớn tuổi, thậm chí có cả nhân viên y tế mang chiếu ra để mọi người nằm nghỉ ngơi trong lúc chờ xem diễu binh.

Cuối cùng, NSND Lan Hương mong mọi người cũng chia sẻ rằng, đằng sau sự thành công của buổi diễu hành là sự cống hiến và tình yêu đất nước của tất cả những người tham gia, từ các chiến sĩ, nghệ sĩ, cho đến người dân Hà Nội. Mỗi người với trái tim yêu thương và tình cảm chân thành sẽ làm nên một ngày lễ lớn thành công.

Ảnh: Phạm Việt Dũng