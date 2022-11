Như Quỳnh: "Ngày xưa tôi bê bối lắm, tóc không chải mà người ta tưởng đánh rối"

(Dân trí) - Như Quỳnh tâm sự với Dân trí, cô không phải là người biết chăm chút bản thân. Thời mới đi hát, nữ ca sĩ thậm chí để tóc rối, không trang điểm kỹ lưỡng vì nghĩ rằng "hữu xạ tự nhiên hương".

Gần 30 năm hoạt động nghệ thuật, Như Quỳnh đã thu âm hơn 800 bài hát với vô vàn bản hit đi vào lòng người như: Người tình mùa đông, Chuyện hoa sim, Duyên phận, Vùng lá me bay, Lòng mẹ... Không những vậy, cô còn để lại ấn tượng cả về "thanh" lẫn "sắc". Từ kiểu tóc rối đến chiếc mũ hay bộ váy mà nữ ca sĩ diện trên sân khấu cũng từng trở thành trào lưu, được nhiều người ưa chuộng, học theo.

Thế nhưng, trong cuộc trò chuyện với Dân trí, Như Quỳnh tiết lộ, cô không phải là người biết chăm chút cho bản thân. Có đôi lúc, vì những lời nhận xét, nhắc nhở từ những người xung quanh mà nữ ca sĩ đau khổ, tự soi gương và dằn vặt chính mình.

Dẫu vậy, sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Như Quỳnh giờ đây đã thay đổi. Nhìn nữ ca sĩ dịu dàng, nền nã trong tà áo dài trên sân khấu, ít ai ngờ rằng cô cũng thích nghe nhạc rap, thậm chí muốn thử làm... DJ.

Showbiz 8 - Như Quỳnh trải lòng về những thăng trầm trong sự nghiệp (Thực hiện: Nhóm PV Giải trí).

"Tôi muốn phá cách, thể hiện mình ở góc độ khác"

Xưa nay, ca sĩ Như Quỳnh nổi tiếng cả về "thanh" lẫn "sắc". Có thời điểm, kiểu tóc, phong cách thời trang của chị rất được mọi người ưa chuộng. Chị chăm chút vẻ ngoài như thế nào?

- Có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên nhưng Như Quỳnh là người rất lười chăm sóc nhan sắc. Khi đứng trước ống kính hay trên sân khấu, tôi cũng có chút phấn son để xuất hiện cho chỉn chu. Còn chăm sóc nhan sắc thì không có.

Thú thật, lúc mới bước vào con đường ca hát, tôi bê bối lắm, không biết chăm chút bản thân. Xưa nay, hầu như nghệ sĩ nữ nào cũng biết trang điểm hoặc có chuyên viên trang điểm, làm tóc. Còn tôi không chịu trang điểm kỹ lưỡng, chải tóc cho thẳng. Thậm chí lông mi giả, tôi cũng không gắn.

Tôi vẫn nhớ khi hát liên khúc Mưa với anh Mạnh Đình và chị Lâm Thúy Vân, tôi đã bảo vệ mái tóc "lông nhím" của mình, để nó xù lên. Mái tóc khi tôi xuất hiện trong liên khúc đó là mái tóc tự nhiên chứ không phải đánh rối tạo kiểu đâu (cười).

Khi đó, tôi có suy nghĩ "hữu xạ tự nhiên hương", mình thế nào thì cứ để thế ấy. Thời gian qua, tôi cũng học được một điều, là người của công chúng, chăm sóc mình một chút cũng là điều tốt. Nếu được quay ngược thời gian, tôi sẽ chăm chút cho ngoại hình của mình hơn.

Những năm gần đây, Như Quỳnh vài lần bị "săm soi" về ngoại hình. Chị đối mặt với điều này ra sao?

- Điều mà tôi ít khi nào làm được là yêu bản thân. Chính sự cẩu thả đó khiến mọi người quan tâm, nhắc nhở tôi rất nhiều. Đúng là có lúc, tôi đã soi gương và tự hỏi rằng "tại sao lại không yêu thương chính mình?", "sao mình lại phụ sự yêu thương của khán giả?".

Giờ đã khác, dù có hơi muộn nhưng tôi bắt đầu chăm chút cho bản thân hơn, bởi đó là sự yêu thương của khán giả, tôi không thể phụ được.

Thời gian qua, vấn đề "miệt thị ngoại hình" khiến nhiều người bức xúc, lên án. Quan điểm của chị như thế nào?

- Là nghệ sĩ, người của công chúng, bắt buộc mình phải để ý ở một góc độ nào đó. Tuy nhiên, tôi chỉ đón nhận ở mảng tích cực, không để những suy nghĩ tiêu cực vào người mình.

Trên sân khấu, người ta chỉ thấy một Như Quỳnh vui vẻ, tươi tắn, hết lòng với nghề. Còn nỗi buồn, chị cất giấu đi đâu?

- Tôi không thể giấu nỗi buồn được. Thật lòng nếu giấu thì giống như tích tụ một khối u trong người. Tôi cũng có những người thân yêu để chia sẻ, dù rất ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khi xong việc, tôi có thể ngồi xuống, uống trà, tâm sự và giải tỏa ưu tư với tri kỷ đó.

Có dịp trò chuyện với chị, mới có thể nhìn thấy một Như Quỳnh rất năng động, hài hước. Chị có hay bộc lộ bản thân với những người xung quanh?

- Chỉ một số ít thôi, vì tôi sợ mọi người sẽ không hiểu tôi. Vốn dĩ nhiều người chỉ muốn tôi là hình mẫu lý tưởng, nhưng bước xuống khỏi sân khấu, tôi cũng như bao nhiêu người khác. Tôi cũng có ước vọng, đam mê, ngoài sự đặt để của mọi người dành cho tôi. Tôi muốn phá cách, thể hiện mình ở một góc độ khác, làm mới chính mình.

Gần đây, "nhịp điệu cha cha cha" và "sự cố techno" của Như Quỳnh bỗng trở thành trào lưu trên mạng xã hội. Chị có thể chia sẻ thêm về kỷ niệm này?

- Trong một chuyến lưu diễn ở Bắc Ninh, tôi hát bài Duyên phận và Sài Gòn đẹp lắm. Vì 2 bài này quá quen thuộc, khi nói tựa và tone thì ban nhạc sẽ nắm được nhạc và ý của bài. Tôi không ngờ do trục trặc kỹ thuật thế nào mà tôi đợi 1 giây, 1 phút rồi đợi mãi (cười).

Tôi bắt đầu lo lắng, "mồ hôi mẹ, mồ hôi con" đổ ra. Tôi đứng trên sân khấu, "cứng người", tưởng tượng như nàng Tô Thị đứng 1 năm trời. Tôi không biết xử lý làm sao, trong lòng bắt đầu bức xúc. Thế rồi tôi hát đại, nhưng rất dở vì không có sự kết hợp của ban nhạc (cười).

Sau đó, tôi về với tâm trạng buồn chán, đau khổ. Tôi không thể tưởng tượng được mình lại rơi vào trường hợp như thế này. Thế rồi tôi thấy clip của mình được các bạn trẻ làm lại trên mạng xã hội. Tôi cảm ơn các bạn vì từ một sự cố đau thương mà các bạn có thể làm vui đến như vậy, giúp tôi có tinh thần trở lại. Tôi hiểu rằng đó là sự cố mình có thể gặp và phải có kinh nghiệm để xử lý.

"Sự ra đi của em trai Tường Khuê để lại cho tôi khoảng trống lớn"

Hàng chục năm qua, khán giả đã dành nhiều mỹ từ cho chị như: "danh ca", "tượng đài"… Chị đón nhận như thế nào?

- Nếu nói không hạnh phúc thì không đúng chút nào cả. Nhưng tôi không dám làm "tượng đài" đâu, vì tượng đài chỉ đứng yên một chỗ thôi. Tôi muốn di chuyển (cười).

Tình cảm mà khán giả dành cho tôi là sự an ủi vô biên. Điều này cũng khiến tôi ngày càng chỉn chu, tốt hơn, đẹp hơn, hát hay hơn.

Vậy có khi nào, sự ưu ái của khán giả vô tình trở thành áp lực với Như Quỳnh?

- Điều đó đã xảy ra với tôi rồi. Tôi chỉ tiếc tại sao mình không thể làm được tốt hơn. Thật sự, tôi không muốn phụ lòng mọi người, phụ lòng khán giả. Biết làm sao được, tôi cũng là con người, có những thăng trầm trong cuộc sống, khó khăn trong sự nghiệp. Nhưng hôm nay, tôi muốn khoe với mọi người rằng Như Quỳnh của hiện tại là một Như Quỳnh hoàn toàn mới, tràn đầy năng lượng.

Những lúc nhận bình luận tiêu cực về việc "xuống phong độ" hay "hát không như ý", chị đối diện thế nào?

- Không chỉ riêng tôi mà tất cả nghệ sĩ đều phải đối diện với điều này ít nhất một lần trong đời, trong sự nghiệp của mình. Khi đó tôi cũng buồn chứ, cũng đau đớn, khóc và dằn vặt. Nhưng làm sao để vượt qua nó mới là điều quan trọng.

Tôi là người khá may mắn, những lúc tưởng chừng không thể nào đứng dậy thì có những bàn tay, trái tim yêu thương nâng đỡ tôi. Và tôi lại đứng dậy, bước tiếp con đường mình đang đi.

Ai theo dõi Như Quỳnh đều biết chị đã gắn bó với tà áo dài trên suốt chặng đường nghệ thuật. Chị có nhớ mình từng diện bao nhiêu chiếc áo dài trên sân khấu?

- Áo dài có thể nói là trang phục kinh điển của tôi khi lên sân khấu. 30 năm đi hát chắc cũng tầm vài trăm bộ, tôi không thể nào đếm được.

Tôi nhớ nhất những bộ áo dài trong bộ sưu tập mà em trai Tường Khuê đã thiết kế cho tôi. Đó là những chiếc áo dài đơn giản nhưng phù hợp với tôi. Chẳng hạn như chiếc áo dài trong Duyên phận, Vòng tay giữ trọn ân tình...

Cũng không thế không nhắc đến những nhà thiết kế khác như: Cao Vinh Hiệp, Thái Nguyễn, Việt Hùng, Đỗ Nguyễn…

Nhắc đến em trai, có vẻ Như Quỳnh không nén được cảm xúc. Thời gian qua, chị vẫn chưa nguôi ngoai trước sự ra đi của Tường Khuê?

- Tôi nhớ có một đêm, vì lo thực hiện album trong phòng thu nên tôi đã không chuẩn bị kịp áo dài để đi lưu diễn. Tôi nói với Tường Khuê là chị không có áo dài mới. Vậy là chỉ trong khoảng 6 đến 8 tiếng, tôi đã kịp có một chiếc áo dài hợp ý để đi lưu diễn.

Tôi và Tường Khuê tưởng chừng không tách rời nhau được. Chúng tôi chia sẻ với nhau rất nhiều "hỉ nộ ái ố". Thậm chí chúng tôi chia sẻ về tình yêu, sự nghiệp và cuộc sống. Hai chị em như hình với bóng, không rời nhau.

Sự ra đi của Tường Khuê để lại cho tôi một khoảng trống khá lớn. Đến bây giờ, tôi vẫn chưa nguôi ngoai. Nhiều lúc tôi tự nhủ không nhắc lại những kỷ niệm và buồn nữa. Dù vậy, Tường Khuê là em trai của tôi, chung dòng máu với tôi, là người đồng hành mấy mươi năm, tôi không thể nào quên được.

Những năm gần đây, có quá nhiều biến cố trong cuộc đời của Như Quỳnh. Ai là người san sẻ, giúp chị vượt qua những nỗi đau đó?

- Có nhiều người bên cạnh tôi, đặc biệt có một người tri kỷ luôn đưa bàn tay ra, kéo tôi đứng dậy. Họ cho phép tôi than vãn, lắng nghe những lúc tôi cô đơn nhất.

Nhiều năm làm nghề, trải qua không ít vinh quang trong sự nghiệp, thăng trầm trong cuộc sống. Đến thời điểm này, điều gì là quý giá nhất với Như Quỳnh?

- Là sức khỏe, khi có sức khỏe tôi mới thực hiện được những điều mình ấp ủ. Có sức khỏe, tôi mới thể hiện được cho mọi người thấy Như Quỳnh của hôm nay là như thế nào. Đó là một Như Quỳnh hoàn toàn khác, không ủy mị, tiêu cực mà mới mẻ, năng động.

"Tôi đọc rap, ước ao buộc tóc lên, mặc áo thun, quần jeans làm... DJ"

Theo đuổi dòng nhạc trữ tình, bolero nhiều năm, khán giả tò mò, không biết ca sĩ Như Quỳnh có nghe nhạc trẻ?

- Nhạc trẻ với tôi dù có khoảng cách nhưng tôi đã tiếp cận và lấy đó làm niềm vui. Tôi rất thích xem Rap Việt. Tôi không thể hiện được trên sân khấu nên thường tự... rap cho mình nghe. Thậm chí, tôi ước ao được buộc tóc lên, mặc áo thun, quần jeans để làm DJ. Dù không phù hợp nhưng tôi thấy hứng thú, đó cũng là sự học hỏi.

Chắc chắn trong tương lai tôi sẽ có dự án kết hợp với rap. Tôi đang ấp ủ, rất mong thể hiện đam mê của mình. Tôi muốn cho các bạn trẻ thấy "cô Như Quỳnh" vẫn có thể có sự kết hợp, làm mới âm nhạc của mình.

Đến thời điểm này, Như Quỳnh có nhớ mình đã thu tổng cộng bao nhiêu bài hát? Bài nào chị thấy khó khăn nhất và bài nào được thu nhanh nhất?

- Tôi không thể nhớ được con số chính xác, nhưng có lẽ tôi đã thu khoảng 800 ca khúc.

Trong đó, Chuyện hoa sim là bài bolero đầu tiên tôi hát tại hải ngoại khi xa quê. Tôi mất gần 1 tháng để thu ca khúc này và gần như bỏ cuộc. Có lúc, tôi đã nghĩ mình không phù hợp đến mức cạn kiệt, chai lì cảm xúc vì thời điểm đó các ca sĩ cùng trang lứa với tôi không ai theo dòng nhạc bolero cả.

Lẽ ra, tôi sẽ theo dòng nhạc như Người tình mùa đông, nhưng chắc là cái duyên, khán giả và nhạc sĩ đã gửi gắm "sứ mệnh" cho tôi hát dòng nhạc bolero để gìn giữ văn hóa Việt tại hải ngoại. Tôi đã học các tiền bối để lấy kinh nghiệm và tập tễnh bước vào dòng nhạc bolero.

Còn Người tình mùa đông là ca khúc tôi thu nhanh nhất. Tôi vốn mê nhảy múa và thích thể hiện cá tính. Thêm vào đó, bài này là dòng nhạc tôi yêu thích nên thu rất nhanh.

Trở về Việt Nam thực hiện liveshow riêng đầu tiên tại TPHCM vào 12/11 tới đây, cảm xúc của chị như thế nào?

- Hiện tôi có nhiều cảm xúc, chờ đợi cũng nhiều mà áp lực cũng nhiều. Trong những năm tháng qua, đại dịch Covid-19 khiến hầu hết nghệ sĩ phải tạm dừng hoạt động. Tuy nhiên, rất may mắn, tôi có một đội ngũ cô chú, anh chị, bạn bè, ê-kíp đã chuẩn bị liveshow này từ trước, chứ không phải tự nhiên mà có.

Tên tuổi Như Quỳnh đã nổi đình đám mấy chục năm qua. Các ca khúc ghi dấu ấn trong lòng khán giả cũng không ít. Vì sao đến hôm nay, Như Quỳnh mới thực hiện liveshow riêng đầu tiên?

- Chuyện gì cũng có thời điểm riêng cho nó. Có thể nói là "thiên thời, địa lợi, nhân hòa". Tôi nghĩ thời điểm này là lúc mọi thứ chín muồi. Tôi đủ tự tin, nguồn cảm xúc cũng dâng trào hơn. Vậy là tôi biết đã đến lúc.

Với tên gọi "The best of Nhu Quynh", phải chăng liveshow lần này tập hợp tất cả bài hát hay nhất của Như Quỳnh?

- Để có mang tất cả ca khúc tốt nhất, hay nhất của Như Quỳnh vào trong một liveshow thì không thể nào đủ thời lượng. Nếu muốn làm điều này thì phải nhiều đêm nữa. Nhưng ít ra, Ban Tổ chức, ê-kíp của tôi đã lựa chọn ra những ca khúc tâm đắc. Bên cạnh đó, khán giả và người hâm mộ cũng có đề nghị một số bài hát để trình diễn trong đêm ấy.

Nhiều người thắc mắc, ý kiến về việc trong liveshow này có một số khách mời không có sự "liên quan rõ ràng" với Như Quỳnh. Chị có thể chia sẻ thêm?

- Mọi người chắc ít khi biết giữa đồng nghiệp, anh chị em nghệ sĩ với nhau, nhiều lúc rất quan tâm đời sống và sự nghiệp riêng của đối phương nhưng ai cũng muốn giữ riêng bí mật cho mình, nên khó có dịp thể hiện trước công chúng, khán giả.

Có những nghệ sĩ chưa bao giờ kết hợp với Như Quỳnh thì trong liveshow này, tôi chỉ hy vọng mang đến những điều bất ngờ cho khán giả. Tôi cũng muốn giới thiệu những nghệ sĩ đó ở một khía cạnh khác, không phải những vai trò mà khán giả thường thấy. Vì họ đa năng, đa tài mà.

Ví dụ như Trấn Thành được khán giả biết nhiều với vai trò MC. Tuy nhiên, ở liveshow của Như Quỳnh, Trấn Thành sẽ có vai trò là ca sĩ và có màn song ca cùng tôi. Khi tôi ngỏ lời, Trấn Thành đã đồng ý ngay. Không những vậy, Trấn Thành còn đưa ra những lời góp ý cho chương trình.

Cảm ơn những chia sẻ của Như Quỳnh!

Nội dung: Thiên Hương - Mộc Khải

Thiết kế: Mộc Khải

Ảnh: Hải Long

Video: Ngà Trịnh

11/11/2022