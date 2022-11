Sau thời gian phải dùng thuốc an thần, sức khỏe và giọng hát của ca sĩ Như Quỳnh hiện ra sao?

Sáng 1/11, ca sĩ Như Quỳnh xuất hiện rạng rỡ tại buổi giới thiệu liveshow The best of Như Quỳnh ở TPHCM. Trước đó, nữ ca sĩ từng tiết lộ cô bị mất ngủ, phải sử dụng thuốc an thần để cải thiện. Chính vì thế, trong lần trở lại này, sức khỏe và giọng hát của Như Quỳnh được nhiều khán giả quan tâm.

Giọng ca Vùng lá me bay cho biết, hiện tại, sức khỏe của cô đã ổn định, tinh thần phấn chấn, "lửa nghề" đã bùng cháy trở lại. Cô gửi lời cảm ơn khán giả, bạn bè và đồng nghiệp vì đã luôn bên cạnh san sẻ và ủng hộ cô vượt qua giai đoạn khó khăn.

Đặc biệt, Như Quỳnh còn ngẫu hứng song ca cùng Mai Tiến Dũng, cho thấy làn hơi của cô vẫn vững vàng.

Như Quỳnh tiết lộ tình hình sức khỏe sau thời gian phải dùng thuốc an thần (Thực hiện: Mộc Khải).

Tại sự kiện, ca sĩ Tố My gây chú ý khi trở thành khách mời trong liveshow của Như Quỳnh. Trước đó, "ngọc nữ bolero" từng vướng nhiều tranh cãi khi bị cho là "bản sao của Như Quỳnh".

Về vấn đề này, Như Quỳnh khẳng định: "Vốn dĩ không có bức tường nào giữa tôi và Tố My. Tố My là ca sĩ tôi ngưỡng mộ vì cô vừa xinh đẹp, vừa có tài năng. Mời được Tố My tham gia chương trình của mình, tôi rất vui. Tôi muốn cho mọi người thấy được dù chúng tôi ở 2 thế hệ nhưng tôi vẫn trân quý những tài năng trẻ".

Ca sĩ Như Quỳnh (phải) và ca sĩ Tố My (ảnh: Ban Tổ chức).

Như Quỳnh cho rằng dù trẻ tuổi nhưng Tố My đã khẳng định được bản thân, có định hướng rõ ràng trên con đường nghệ thuật.

Trước câu hỏi có nhận xét gì khi các fan luôn cho rằng "Tố My bắt chước Như Quỳnh", nữ ca sĩ Người tình mùa đông bày tỏ: "Nghệ thuật là vô biên. Nghệ sĩ chúng tôi không có khoảng cách. Tôi mong mọi người đừng hiểu lầm. Với tôi, Tố My là một ca sĩ thực thụ và rất tài năng. Hình ảnh, giọng ca của Tố My dù có giống tôi cũng khiến tôi hãnh diện. Nhìn em, tôi nhớ tôi khi còn trẻ, dạt dào năng lượng. Tôi luôn muốn Tố Mỹ được thành công trong công việc".

Về phần Tố My, cô cho biết rất xúc động và biết ơn vì ca sĩ Như Quỳnh đã bảo vệ mình.

"Tôi cảm thấy rất xúc động khi được tham gia chương trình của chị Như Quỳnh - thần tượng của tôi. Từ nhỏ, tôi đã nghe nhạc của chị Như Quỳnh, chị Phi Nhung, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày tôi gặp được chị chứ huống chi là đứng cùng sân khấu với chị. Tôi rất cảm ơn chị Như Quỳnh vì đã cho tôi nguồn cảm hứng với âm nhạc và yêu dòng nhạc bolero".

Như Quỳnh khẳng định giữa cô và Tố My không có mâu thuẫn nào (Ảnh: Ban Tổ chức).

"Ngọc nữ bolero" cũng cho rằng, vì bản thân thích ca sĩ Như Quỳnh từ nhỏ, nghe nhiều, xem nhiều nên cũng bị ảnh hưởng đôi chút. Tuy nhiên, nếu so sánh cô với ca sĩ Như Quỳnh thì vẫn còn khập khiễng.

"Khi mới bước ra từ một chương trình, tôi nghĩ mình thích ai thì hát giống người đó là tốt. Cũng nhờ vào dư luận, nhờ những nhận xét của khán giả mới khiến tôi "thức tỉnh". Tôi cảm ơn những người đã chửi mắng tôi vì nhờ đó, tôi đã tự mình khai phá điểm mạnh của bản thân", Tố My bộc bạch.

Tố My cho biết thần tượng ca sĩ Như Quỳnh từ nhỏ (Ảnh: Ban Tổ chức).

Liveshow The best of Như Quỳnh sẽ diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình (TPHCM) vào tối 12/11. Nữ ca sĩ dự kiến loạt ca khúc đã làm nên tên tuổi của mình như: Người tình mùa đông, Duyên phận, Nếu đời không có anh...

Đáng chú ý, Trấn Thành, NSND Lệ Thủy, ca sĩ Mai Tiến Dũng, ca sĩ Lương Bích Hữu cũng sẽ có mặt trong liveshow lần này. Như Quỳnh tiết lộ, Trấn Thành và cô vốn là chị em thân thiết nên khi cô ngỏ lời, nam MC lập tức đồng ý. Tuy nhiên, Trấn Thành không nắm giữ vai trò dẫn dắt chương trình mà sẽ đảm nhận một vai trò "bí mật".

"Trấn Thành là một trong những người em luôn quan tâm đến đời sống và sức khỏe của Như Quỳnh. Tuy không thể hiện quá nhiều trước công chúng nhưng giữa tôi và Trấn Thành có rất nhiều sự gắn kết sau sân khấu. Cuối cùng, chúng tôi đã có dịp đứng cùng sân khấu và sẽ có nhiều điều bất ngờ về vai trò của cậu ấy tại liveshow lần này", Như Quỳnh chia sẻ.