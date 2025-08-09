Nhiều tài xế lo "kẹt" vì đề xuất tốc độ tối đa ở làn số 2 trên cao tốc

Đề xuất thí điểm tổ chức phân làn, cấm xe tải và xe khách đi vào làn sát dải phân cách (làn tốc độ cao nhất) trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cầu Giẽ của Cục CSGT (C08, Bộ Công an) nhận được sự quan tâm lớn của dư luận.

Đa số người dân ủng hộ việc cấm xe tải, xe khách chạy vào làn tốc độ cao. Tuy nhiên, trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đề xuất làn giữa sát làn trái trong cùng (làn 2) quy định tốc độ tối đa 100km/h, tốc độ tối thiểu 80km/h khiến nhiều người băn khoăn.

Lý do là khi đang chạy ở làn trong cùng sát dải phân cách (làn 1) với tốc độ tối đa 120 km/h, nếu muốn chuyển sang làn giữa (làn 2) có tốc độ tối đa 100 km/h thì buộc phải giảm tốc xuống 100 km/h mới được chuyển làn. Khi đó, tốc độ của một loạt xe phía sau đang chạy tối đa sẽ bị giảm theo, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm.

Tốc độ tối đa nên đồng đều 120 km/h cho cả làn 1 và 2

Bạn đọc Hoàng Cương Vương đặt câu hỏi: "Xe con đang đi làn 1 (120km/h) nếu cần chuyển sang làn 2 (100km/h) thì làm sao để không bị dính lỗi quá tốc độ?".

Theo ý kiến của bạn đọc Hoàng Thị Thủy Tiên, tốc độ tối thiểu chênh lệch giữa ba làn ở mức 90 - 80 - 60 km/h là hợp lý, nhưng tốc độ tối đa nên đồng đều 120 km/h cho cả 3 làn để vừa thoáng đường, vừa giảm ùn tắc.

Theo bạn đọc này, thay vì giới hạn tốc độ tối đa khác nhau, có thể quy định làn gần dải phân cách là làn chỉ vượt. Nghĩa là, chỉ cho phép một xe di chuyển ở làn này trong một khoảng thời gian liên tục nhất định mà không vượt xe ở làn bên cạnh.

Ví dụ, sau 60 hoặc 90 giây kể từ khi nhập làn mà không vượt xe nào thì phải trở lại làn bên cạnh. Nếu vượt liên tục nhiều xe thì thời gian sẽ được tính lại từ khi vượt qua xe gần nhất. Quy định này không áp dụng trong trường hợp tắc đường, gặp sự cố, hoặc ở khu vực cách trạm thu phí 2 km.

Phương án phân làn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (Ảnh: Cục CSGT).

"Nếu giữ tốc độ tối đa của cả 3 làn đều là 120 km/h nhưng quy định 3 mức tốc độ tối thiểu khác nhau thì sẽ vừa giảm nguy cơ va chạm, vừa tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người lái xe", bạn đọc góp ý.

Tương tự, độc giả Dương Lâm cho rằng quy định hạn chế tốc độ tối đa và tối thiểu cho làn trong và giữa nhìn qua có vẻ hợp lý nhưng thực tế chưa ổn.

Ví dụ, xe con chạy ở làn trong với tốc độ 100 km/h hoặc 110 km/h là đúng luật. Tuy nhiên, nếu xe sau muốn chạy 120 km/h để vượt mà xe trước vẫn giữ tốc độ như vậy thì sẽ gây cản trở lưu thông. Còn nếu chuyển sang làn giữa để vượt thì lại vi phạm tốc độ tối đa 100 km/h.

Trong trường hợp khác, xe con chạy ở làn giữa với tốc độ 90 km/h, nếu xe tải muốn vượt thì chỉ có hai lựa chọn, một là "ngoan ngoãn" chạy sau hoặc ức chế chạy sau, bởi vượt làn ngoài cùng thì vi phạm tốc độ, vượt làn trong thì bị cấm. Khi đó, mục tiêu giảm ùn tắc giao thông sẽ khó đạt được, thậm chí có thể khiến tình trạng ùn ứ nghiêm trọng hơn.

Bạn đọc Nguyễn Huy Hoàng đề xuất, cần xử lý nghiêm các trường hợp không nhường đường khi đủ điều kiện cho phép.

"Rất nhiều lần tôi xin vượt nhưng xe phía trước quyết bám làn trái với tốc độ 100 km/h, trong khi làn bên cạnh hoàn toàn rộng thoáng. Họ nghĩ rằng đi sao là việc của họ và nhất quyết không nhường đường. Việc này gây ùn tắc và cản trở luồng giao thông", bạn đọc phàn nàn.

Một tình huống "xe rùa bò" ôm làn trái trên cao tốc (Ảnh: Hoàng Diệu).

Anh Nguyễn Văn Thắng nhận định, quy định về tốc độ và phân loại xe theo làn như phương án của cơ quan chức năng đã tương đối ổn. Tuy nhiên, nếu không quyết liệt xử phạt những lái xe thiếu ý thức thì hiệu quả sẽ không cao.

Chẳng hạn, làn trái ngoài cùng được quy định tốc độ 100-120 km/h, nhưng một số tài xế chỉ chạy 100 km/h và khi có xe khác xin vượt vẫn "giữ đường", khiến cả dãy xe phía sau bị ùn lại. Nếu xe phía sau muốn vượt bằng cách chuyển vào làn trong thì chính xe đó lại vi phạm tốc độ và "ăn phạt".

Theo anh Thắng, hoặc là tăng mức xử phạt đối với các hành vi thiếu ý thức như vậy, hoặc là điều chỉnh lại quy định tốc độ các làn để trong trường hợp này, người muốn vượt có thể chuyển làn mà không bị vi phạm tốc độ.