Đội bóng chuyền nữ Việt Nam vươn lên thứ hạng cao nhất lịch sử

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục đạt cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên vươn lên vị trí thứ 23 trên bảng xếp hạng thế giới của Liên đoàn Bóng chuyền quốc tế (FIVB). Thành tích này đến sau chiến thắng 3-0 của đội bóng trước Philippines trong trận ra quân chặng 2 SEA V.League 2025 vào ngày 8/8.

Bóng chuyền nữ Việt Nam tạo cột mốc lịch sử (Ảnh: SMM).

Theo cập nhật mới nhất từ FIVB, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, được cộng thêm 4,46 điểm, nâng tổng số điểm lên 152,37. Đây là thứ hạng cao nhất trong lịch sử bóng đá chuyền nữ Việt Nam. Trước khi bước vào SEA V.League, chúng ta xếp hạng 26 thế giới.

Tại SEA V.League 2025, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đặt quyết tâm sẽ chấm dứt sự thống trị của Thái Lan. Tuy nhiên, ở chặng 1, đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã thất bại cay đắng với tỷ số 2-3 trước Thái Lan trong trận đối đầu trực tiếp và xếp thứ hai.

Tới chặng 2, cả hai đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Thái Lan đều giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước Indonesia và Philippines.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vươn lên vị trí thứ 23 thế giới (Ảnh: FIVB).

Chúng ta hy vọng có thể phục thù trước Thái Lan trong trận đấu quyết định diễn ra vào lúc 19h ngày 10/8. Trước đó, vào hôm nay (9/8), các cô gái của chúng ta sẽ đối đầu với Indonesia. Ở chặng 1, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã giành chiến thắng 3-0 trước Indonesia.

Thái Lan là đội tuyển bóng chuyền nữ đứng đầu Đông Nam Á khi xếp thứ 21 thế giới với 160,42 điểm, hơn 8 điểm so với đội bóng chuyền nữ Việt Nam. Đứng đầu thế giới vẫn là Italy với 474,26 điểm. Tiếp theo lần lượt là Brazil, Ba Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, Hà Lan, Serbia và Dominica…