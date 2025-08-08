Quán quân Sao Mai Hoàng Hồng Ngọc: Chọn theo nghệ thuật để... thoát nghèo

Chọn học nghệ thuật để… thoát nghèo

Chia sẻ với phóng viên Dân trí tại buổi họp báo giới thiệu đêm nhạc Bông hoa ánh thép, ca sĩ Hoàng Hồng Ngọc kể rằng, sau khi giành Quán quân Sao Mai 2015, cô vẫn sống trong căn nhà cấp bốn dột nát ở quê nhà Nghệ An.

“Thời điểm đó, nhà tôi vẫn bị dột. Có lần mưa lớn, nước ngập đến tận nền nhà, mẹ tôi bị trượt ngã trong chính ngôi nhà mình”, Hồng Ngọc nói.

Không xuất thân từ môi trường nghệ thuật, Hoàng Hồng Ngọc lớn lên trong cảnh nghèo khó ở huyện lẻ, sống cùng mẹ, một người phụ nữ mưu sinh bằng nghề bán vé số.

Hoàng Hồng Ngọc tại buổi họp báo giới thiệu đêm nhạc “Bông hoa ánh thép” diễn ra vào tối 8/8 tại Hà Nội (Ảnh: Ban tổ chức).

Từ nhỏ, cô đã ý thức rõ hoàn cảnh của mình. Khi đỗ cả Đại học Thương mại và Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Ngọc đã chọn nghệ thuật vì đam mê mà vì tính toán thực tế.

Ban đầu, mẹ cô phản đối vì sợ con gái theo nghệ thuật sẽ vất vả, nhưng Ngọc đã nhẹ nhàng phân tích thiệt hơn, cam đoan với mẹ về tương lai phía trước. Sự kiên định và thấu đáo của cô gái trẻ đã khiến mẹ mủi lòng đồng ý.

“Tôi chọn học trường quân đội vì được nuôi ăn, đỡ gánh nặng cho mẹ. Còn học kinh tế, ra trường sẽ phải cạnh tranh rất nhiều. Tôi nghĩ học nghệ thuật thì chưa tốt nghiệp cũng có thể đi hát đám cưới kiếm tiền nuôi thân rồi (cười)", Hoàng Hồng Ngọc thẳng thắn nói.

Theo nữ ca sĩ, thu nhập đầu tiên của cô không đến từ biểu diễn sân khấu mà từ việc đi gia sư dạy Toán - Văn, kiêm trông trẻ với giá 180.000 đồng/buổi. Trong những năm học ở Hà Nội, ngoài đi dạy kèm tại nhà, bắt đầu dựng múa, hát đám cưới, thu âm bè với thù lao vài trăm nghìn đồng một lần.

Dù tuổi thơ có phần khó khăn, Hoàng Hồng Ngọc cho biết chính những thiếu thốn ấy đã trở thành động lực để cô nỗ lực vươn lên bằng âm nhạc (Ảnh: Ban tổ chức).

Giành Quán quân Sao Mai rồi… trầm cảm

Chiến thắng cuộc thi Sao Mai 2015 ở dòng nhạc nhẹ từng được xem là bước ngoặt trong sự nghiệp ca hát của Hoàng Hồng Ngọc. Nhưng ít ai biết rằng, sau khi giành ngôi vị quán quân, cô rơi vào trầm cảm suốt một năm vì không có tiền làm sản phẩm âm nhạc cũng không đủ sức giữ nhiệt truyền thông như kỳ vọng.

Vinh quang đến nhanh, nhưng khó khăn cũng ập tới không kém. Không có tiền làm MV, cũng không có ê-kíp đồng hành, cô từng tìm kiếm các bài hát từ nhạc sĩ khác nhưng đều cảm thấy không phù hợp.

Cảm giác bị bỏ rơi sau chiến thắng khiến cô khủng hoảng. Những người từng mời đi hát đám cưới thì nghĩ Quán quân Sao Mai sẽ không nhận show nhỏ nữa. Còn những người trong nghề ở tầm cao hơn lại không mời vì cô chưa đủ nổi bật.

“Giai đoạn đó có rất nhiều cuộc thi truyền hình mới, có sức hút truyền thông lớn hơn Sao Mai. Tôi lặng lẽ đứng bên lề mà không biết phải bắt đầu lại từ đâu”, Hồng Ngọc bộc bạch.

Để duy trì hình ảnh sau cuộc thi, Hoàng Hồng Ngọc từng kết hợp với 2 người bạn thân - Bích Ngọc (Á quân Sao Mai dòng nhạc nhẹ) và Hồng Duyên (Á quân dòng dân gian) - ra mắt một số sản phẩm chung như: Điều không thể mất, Phố cổ, Để gió cuốn đi…

Dù được đầu tư chỉn chu, các sản phẩm này vẫn không tạo được hiệu ứng mạnh mẽ như kỳ vọng. Cô thừa nhận, đó là giai đoạn loay hoay đi tìm hướng đi riêng, bởi những ca khúc hát chung tuy chất lượng nhưng thiếu dấu ấn cá nhân - điều mà cô luôn khao khát theo đuổi trong âm nhạc.

Tại sự kiện giới thiệu liveshow, Hồng Duyên (Á quân Sao Mai 2015 dòng dân gian) không giấu được xúc động khi chứng kiến hành trình vượt khó bền bỉ của người bạn thân Hồng Ngọc trong suốt nhiều năm qua (Ảnh: Ban tổ chức).

Không tìm được bài hát phù hợp từ các nhạc sĩ, Hoàng Hồng Ngọc bắt đầu tự sáng tác. Ban đầu, cô không tin mình có thể làm được, nhưng áp lực buộc phải bước tiếp khiến cô cầm bút. “Tôi không nghe thấy chính mình trong những ca khúc người khác viết. Đến lúc không còn ai viết cho mình nữa thì buộc phải tự làm thôi", cô bộc bạch.

Năm 2016, Hoàng Hồng Ngọc gây chú ý khi tham gia chương trình Sing My Song (Bài hát hay nhất). Với ca khúc tự sáng tác mang tên Why Not, cô được tuyển thẳng vào vòng trong và trở thành thí sinh của đội nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong.

Trong quá trình tham gia trại sáng tác của chương trình, Ngọc tiếp tục thể hiện năng lực sáng tác ấn tượng khi hoàn thành ca khúc Con rắn chỉ trong vòng 24 giờ - một thử thách khiến ban giám khảo bất ngờ trước khả năng viết nhạc nhanh và cá tính âm nhạc riêng biệt của cô.

Tuy nhiên, khi được hỏi liệu có thể tiếp tục viết thêm bài thứ 2, thứ 3 hay không, Ngọc thành thật nói rằng không biết và thừa nhận bản thân chưa đủ tự tin. Chính sự lưỡng lự ấy khiến cô không được chọn đi tiếp.

Sau nhiều năm nỗ lực không ngừng, Hoàng Hồng Ngọc hiện là Phó Trưởng phòng Nghệ thuật Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội. Cô thường xuyên góp mặt trong các chương trình nghệ thuật chính luận (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ba năm sau, cô đã viết được gần 80 ca khúc - một con số khiến chính cô cũng bất ngờ. Trong đó, 2 tác phẩm được cô xem là cột mốc quan trọng: Sen - ca khúc thường được chọn biểu diễn trong các cuộc thi nhan sắc, và Lời Đảng hiệu triệu trái tim - ca khúc được phát trong nhiều kỳ họp của Quốc hội, Đại hội Đảng.

"Bông hoa ánh thép" được tôi luyện trong gian khổ

Là nữ quân nhân công tác trong môi trường nghệ sĩ mặc áo lính, nơi phần lớn đồng nghiệp là nam giới, Hoàng Hồng Ngọc ví mình như một “bông hoa đơn độc”: Gai góc, kiên cường. “Ở đơn vị, mọi người thường coi tôi như em trai, như một cô bé mạnh mẽ, cá tính”, Hồng Ngọc hài hước nói.

Cô từng tự hỏi vì sao bản thân chưa từng có một mối tình chính thức. Cô chia sẻ: “Có người bảo tôi giống con trai, có người lại tự ti khi đi cạnh tôi. Người thì chỉ nói chuyện tiền với chức, tôi dị ứng lắm. Tôi không cần ai nuôi, chỉ cần người hiểu cái tôi nghệ sĩ của mình thôi”.

Thay vì mải miết đi tìm một mối quan hệ như nhiều người khác, Hoàng Hồng Ngọc chọn cách sống đúng với bản thân, lao động nghệ thuật nghiêm túc và trau dồi nội lực.

Cô tin rằng, khi một người phụ nữ đủ rực rỡ, tình yêu rồi cũng sẽ tự tìm đến, như ong tìm đến hoa có hương.

Sau 15 năm làm nghề, từ hát đám cưới, dựng múa đến thử sức hơn 20 cuộc thi lớn nhỏ, Hoàng Hồng Ngọc lần đầu tổ chức liveshow cá nhân mang tên Bông hoa ánh thép, diễn ra vào tối 8/8 tại Nhà hát Quân đội (Hà Nội).

Tên gọi này cũng chính là một ca khúc cô tự sáng tác, lấy cảm hứng từ hình ảnh người phụ nữ trong quân phục - bình thường nhưng không tầm thường, mềm mại mà cứng cỏi.

“Bông hoa ánh thép là hình ảnh đầu tiên tôi nghĩ đến khi viết về nữ quân nhân - những người phụ nữ phải tôi luyện qua khổ luyện, rèn ý chí để trở nên bản lĩnh và rắn rỏi”, Ngọc nói.

Nhưng càng đi sâu vào hành trình âm nhạc, cô càng nhận ra hình ảnh ấy không chỉ dành riêng cho người lính, mà còn là biểu tượng cho hàng triệu phụ nữ Việt Nam.

“Sau này, tôi thấy đó còn là hình ảnh của mẹ tôi, và của bao người phụ nữ luôn rực sáng, không phải bằng lửa, mà bằng chính sức mạnh bên trong mình”, Hồng Ngọc cho hay.

NSND Hà Thủy (bên trái) - cô giáo của Hoàng Hồng Ngọc - cũng có mặt tại buổi họp báo để chúc mừng học trò và dành lời động viên trước thềm đêm nhạc (Ảnh: Ban tổ chức).

Với Hoàng Hồng Ngọc, liveshow lần này không hoành tráng về chi phí, nhưng lại được “đong đầy bằng chất liệu sống”. Đạo diễn Huy Công, ban nhạc Bình Văn và những người bạn thân thiết như: nhóm Oplus, Thu Thủy, Hồng Duyên, Bích Ngọc, Lê Minh Ngọc, Mai Trang, Thu Hiền… tham gia chương trình nhưng không ai bàn đến chuyện thù lao...