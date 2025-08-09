The Wandering Rose Show: Khi âm nhạc hòa cùng nhịp thở thiên nhiên Ba Vì

Một đêm nhạc chưa từng có tại Ba Vì

Khi nhắc đến các đêm nhạc lớn tại miền Bắc, nhiều người thường nghĩ đến những sân khấu tại Hà Nội, Hải Phòng, hay Quảng Ninh. Nhưng ít ai nghĩ rằng giữa rừng núi Ba Vì vốn nổi tiếng với vẻ đẹp tĩnh lặng và khí hậu trong lành, lại có thể trở thành điểm hẹn của một đêm nhạc quy mô lớn.

The Wandering Rose đã chứng minh điều ngỡ như không thể ấy hoàn toàn có thể xảy ra. Tại đây, khán giả được tận hưởng âm nhạc đầy cảm xúc giữa thiên nhiên núi rừng bao la.

Đêm nhạc có sự góp mặt của các nghệ sĩ như: Lam Trường, Bảo Anh, Quang Hùng MasterD (Ảnh: BTC).

Diễn ra vào chiều tối 26/7 và 2/8 tại The Wandering Rose Villa Ba Vì (Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội), “The Wandering Rose” là một hành trình cảm xúc đưa khán giả về lại với miền ký ức thanh xuân, bằng âm nhạc, bằng gió rừng, bằng ánh hoàng hôn đổ xuống những triền đồi.

Điểm nhấn của The Wandering Rose chính là sự kết hợp giữa các nghệ sĩ thuộc hai thế hệ: những giọng ca đã in sâu vào ký ức nhiều thế hệ như Lam Trường, Quang Vinh, bên cạnh hai nghệ sĩ trẻ được yêu thích hiện nay là Bảo Anh và Dickson Nguyễn.

Khán giả đã không khỏi xúc động khi Lam Trường cất lên Tình thôi xót xa giữa không gian ngập tràn ánh đèn và sương núi. Quang Vinh với chất giọng trầm ấm đặc trưng mang đến những bản ballad ngọt ngào, như một cuốn nhật ký âm nhạc thời thanh xuân được giở lại. Trong khi đó, Bảo Anh chinh phục người nghe với giọng hát cảm xúc, sâu lắng và phong cách trình diễn cuốn hút. Dickson Nguyễn gương mặt mới nhưng không hề kém cạnh mang đến năng lượng trẻ trung, tạo nên điểm chạm thú vị giữa cũ và mới, hoài niệm và hiện đại.

"The Wandering Rose” là một hành trình cảm xúc đưa khán giả về lại với miền ký ức thanh xuân (Ảnh: BTC).

Sau đêm nhạc đầu tiên với Lam Trường, Quang Vinh, Bảo Anh và Dickson Nguyễn, The Wandering Rose lại tiếp tục hành trình của mình với loạt nghệ sĩ được yêu thích khác như Quang Hùng MasterD, Hà Nhi, Quân AP, Phạm Quỳnh Anh.

Không gian trình diễn giữa rừng núi mang âm nhạc “chữa lành”

The Wandering Rose không lựa chọn sân khấu nhà hát hay trung tâm hội nghị cho sự khởi đầu hành trình. Thay vào đó, đêm nhạc được tổ chức giữa vùng núi rừng thơ mộng của Ba Vì, một quyết định táo bạo nhưng hoàn toàn đúng đắn.

Giữa bầu không khí trong lành của Yên Bài, sân khấu The Wandering Rose như hòa làm một với thiên nhiên. Gió thổi nhẹ qua từng rặng cây, tiếng suối róc rách xa xa, phía trước là ánh đèn sân khấu được dàn dựng tỉ mỉ,... tất cả tạo nên một trải nghiệm âm nhạc độc đáo.

Ca sĩ Quang Hùng MasterD trong đêm nhạc (Ảnh: BTC).

Sau mỗi chương trình, các nghệ sĩ đều trải qua cảm giác lưu luyến, không muốn rời khỏi sân khấu và khán giả của The Wandering Rose. Dù chương trình đã kết thúc, vẫn có một điều gì đó níu giữ lại, không muốn về. Nhiều khán giả còn đứng lại, chăm chú ngắm nhìn sân khấu một lúc lâu, như thể họ đang trân trọng từng khoảnh khắc cuối cùng của một trải nghiệm đáng nhớ.

Sân khấu đầu tư chỉn chu, ánh sáng và âm thanh hiện đại

Dù diễn ra tại một địa điểm mới lạ, The Wandering Rose vẫn khiến khán giả ấn tượng bởi sự chỉn chu trong thiết kế sân khấu, hệ thống âm thanh ánh sáng và cả trải nghiệm tổng thể.

Khâu chuẩn bị được thực hiện trong nhiều ngày liên tiếp để đảm bảo mọi chi tiết đều được hoàn thiện ở mức tối đa. Những ánh đèn sân khấu không quá chói nhưng đủ tạo nên điểm nhấn trong màn đêm. Các lớp âm thanh được xử lý khéo léo để vang xa mà không bị dội âm từ núi đá. Từng bài hát, từng phần trình diễn đều như được “đóng khung” giữa một không gian nghệ thuật đa chiều.

Sân khấu chính được thiết kế như một đoá hồng khổng lồ, đúng như tên gọi The Wandering Rose - một đóa hoa phiêu du giữa núi rừng, biểu tượng của vẻ đẹp vừa kiêu hãnh, vừa mong manh.

Không chỉ là nơi để thưởng thức âm nhạc, The Wandering Rose còn là không gian kết nối, nơi người hâm mộ có cơ hội gặp gỡ, giao lưu cùng nghệ sĩ qua các phần minigame, giao lưu sau hậu trường và những màn trò chuyện gần gũi, thân tình.

Nhiều hoạt động bên lề như check-in (chụp ảnh) cùng hoa hồng khổng lồ, minigame “Tình ca thanh xuân”, trò chơi gợi nhớ về hành trình âm nhạc của nghệ sĩ... đã giúp người tham dự thêm phần hứng khởi. Các nghệ sĩ cũng trực tiếp xuống khán đài để giao lưu, ký tặng và chia sẻ những câu chuyện hậu trường, tạo nên bầu không khí thân mật hiếm có ở các sự kiện âm nhạc quy mô lớn.

Sau mỗi chương trình, các nghệ sĩ đều trải qua cảm giác lưu luyến, không muốn rời khỏi sân khấu (Ảnh: BTC).

Với thành công ngay từ đêm nhạc đầu tiên, The Wandering Rose mang đến một trải nghiệm độc đáo cho người yêu nhạc, mở ra một hướng đi đầy tiềm năng cho loại hình du lịch kết hợp âm nhạc tại Ba Vì, một địa điểm vốn nổi tiếng với vẻ đẹp thiên nhiên nhưng chưa từng được khai thác mạnh về lĩnh vực nghệ thuật đại chúng.

Hà Nhi khoe giọng hát ngọt ngào (Ảnh: BTC).

Trong bối cảnh người trẻ ngày càng khao khát tìm kiếm những trải nghiệm độc, lạ, sâu sắc, mô hình đêm nhạc giữa núi rừng như The Wandering Rose có thể trở thành cú hích mới, một điểm đến hấp dẫn trong thời gian tới đây.

