Ukraine nói tập kích radar S-500 ở Crimea, Nga chưa bình luận

Hệ thống mà Ukraine mô tả là radar 98L6 Yenisei (Ảnh: Quân đội Ukraine).

Trong chiến dịch tập kích gần đây vào Crimea, Kiev cho hay các thành viên thuộc đơn vị Prymary của Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine đã tấn công một trong những trạm radar giá trị nhất trong kho vũ khí của Nga, hệ thống 98L6 Yenisei.

Hệ thống radar này rất hiếm và cực kỳ đắt đỏ. Nó được thiết kế để hỗ trợ hoạt động của các hệ thống phòng không tiên tiến của Nga, cụ thể là S-500 Prometheus, một trong những loại vũ khí mới nhất và mạnh nhất trong kho vũ khí Nga.

Hệ thống S-500 Prometheus được chế tạo nhằm đối phó với nhiều loại mối đe dọa trên không, bao gồm tên lửa đạn đạo, máy bay và thậm chí cả các vật thể trong không gian. Radar Yenisei đóng vai trò then chốt trong việc phát hiện và theo dõi mục tiêu cho hệ thống này.

Ngoài ra, radar Yenisei cũng có thể tích hợp với hệ thống S-400 Triumf, giúp tăng cường đáng kể năng lực phòng không của Nga tại bán đảo Crimea.

Hiện Nga chưa lên tiếng về thông tin mà Ukraine cung cấp.

Chiến dịch của đơn vị Prymary là một phần trong chiến lược của Ukraine nhằm tác động tới năng lực tác chiến và phòng thủ của Nga.

Nga cho biết, S-500 Prometheus do nhà thầu Almaz Antey sản xuất là hệ thống phòng không có khả năng bắn hạ tên lửa đạn đạo tầm trung và cả tên lửa đạn đạo liên lục địa ở giai đoạn cuối của đường bay. Ngoài ra, S-500 cũng có thể hạ mục tiêu siêu vượt âm và máy bay không người lái (UAV).

Truyền thông Nga đưa tin, S-500 có thể tấn công mục tiêu tên lửa đạn đạo đối thủ trong khoảng cách 600km và máy bay ở khoảng cách 500km.

Điểm mang lại sức mạnh khác biệt cho S-500 được cho là hệ thống radar. Mỗi loại mục tiêu như máy bay, vệ tinh, tên lửa hành trình hay tên lửa đạn đạo đều được kiểm soát bởi các radar thiết kế riêng theo đặc tính của từng loại khí tài. Tương ứng với đó, mỗi mục tiêu sẽ có cách đánh chặn riêng.