3 doanh nghiệp ở TPHCM đề xuất xây cầu Cần Giờ theo hình thức BT

Ngày 9/8, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group) có văn bản gửi UBND TPHCM, Sở Tài chính và Sở Xây dựng, đề xuất được tham gia thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), thay cho phương án BOT (xây dựng, vận hành, chuyển giao) trước đây.

Theo Trung Nam Group, dự án cầu Cần Giờ đã nằm trong danh mục ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2024-2025 của TPHCM. Doanh nghiệp từng được UBND TPHCM chấp thuận nghiên cứu, lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (NCTKT) và đã bàn giao toàn bộ kết quả để Sở GTVT (cũ) hoàn thiện trình hội đồng thẩm định thành phố vào cuối năm 2023.

Khu vực phà Bình Khánh dự kiến xây cầu nối phường Cát Lái với xã Cần Giờ (Ảnh: H.L.).

Trước đó, dự án được đề xuất theo hình thức BOT với tổng mức đầu tư khoảng 10.569 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2024-2028. Tuy nhiên, theo Trung Nam Group, BOT không còn phù hợp khi tuyến Metro số 12 (quận 7 cũ - Cần Giờ) đã được phê duyệt và dự kiến khởi công năm 2026, khiến cấu trúc vận tải khu vực thay đổi.

Doanh nghiệp nêu ba lý do chính để không nên áp dụng BOT: Khó bảo đảm hoàn vốn độc lập do cầu Cần Giờ là tuyến kết nối duy nhất, việc thu phí ảnh hưởng đến quyền đi lại cơ bản của người dân.

Bên cạnh đó, lưu lượng giao thông dự báo thấp, thời gian hoàn vốn kéo dài 30-50 năm, kém hấp dẫn nhà đầu tư; Metro số 12 đi vào hoạt động sẽ giảm nhu cầu sử dụng phương tiện cá nhân, tác động trực tiếp đến nguồn thu phí.

Trung Nam Group cho rằng, với việc Luật số 90/2025/QH15 (sửa đổi, bổ sung nhiều luật, trong đó khôi phục hình thức BT) có hiệu lực từ 1/7, TPHCM hoàn toàn có cơ sở huy động nguồn lực tư nhân để thực hiện dự án theo BT.

Liên quan đến dự án, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise (tiền thân là Công ty Cổ phần Đầu tư Thảo Điền) cho biết, đơn vị này cũng sẵn sàng đồng hành cùng thành phố trong việc xây dựng hạ tầng giao thông kết nối khu vực phía đông nam, thông qua đề xuất đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ theo hình thức BT.

Thai Group (tiền thân là Tập đoàn Xuân Thành) cũng kiến nghị thành phố chấp thuận cho tham gia xây dựng cầu Cần Giờ theo hình thức hợp đồng BT hoặc phương thức khác phù hợp với chủ trương của địa phương.