Sao nữ gợi cảm Sydney Sweeney tham gia phim “Yêu nữ thích hàng hiệu 2”?

Việc Sydney Sweeney xuất hiện tại phim trường Yêu nữ thích hàng hiệu 2 được xem là dấu hiệu cho thấy cô sẽ tham gia vào phần tiếp theo được mong chờ của siêu phẩm thời trang đình đám năm 2006.

Sydney Sweeney được bắt gặp ở phim trường "Yêu nữ thích hàng hiệu 2" (Ảnh: Instagram Metgalacrave).

Vào ngày 7/8 (giờ Mỹ), các tay săn ảnh đã ghi lại khoảnh khắc Sydney Sweeney bước ra từ xe của đoàn phim, gần nơi ghi hình cùng bạn diễn Emily Blunt, trong một buổi quay tại Manhattan, New York, Mỹ.

Nữ diễn viên diện áo nỉ màu xanh trùm đầu, phối cùng quần thể thao đơn giản và dùng ô che mặt, rõ ràng đang cố gắng giữ kín hình ảnh trên trường quay.

Dù không có xác nhận chính thức từ nhà sản xuất, sự xuất hiện của Sweeney tại trường quay đã làm dấy lên nhiều suy đoán về vai trò của cô trong phim.

Một số người hâm mộ cho rằng nữ diễn viên có thể sẽ góp mặt trong một vai phụ hoặc vai khách mời đặc biệt, trong khi số khác tin rằng cô đang đảm nhận một nhân vật quan trọng nhằm mang đến làn gió mới cho phần phim hậu truyện.

Sydney Sweeney là nữ diễn viên có hình tượng gợi cảm, đang được chú ý tại Hollywood (Ảnh: Getty).

Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Sydney Sweeney đang vướng vào lùm xùm xoay quanh chiến dịch quảng cáo mới của hãng thời trang American Eagle. Một khẩu hiệu trong quảng cáo bị đánh giá là có thể gây hiểu lầm, khiến nhiều người dùng mạng xã hội phản đối.

Tuy nhiên, thương hiệu đã lên tiếng bảo vệ Sydney, khẳng định quảng cáo chỉ mang tính khen ngợi đơn thuần và không có ý xúc phạm.

Dù vướng lùm xùm, ngôi sao của phim Euphoria vẫn tiếp tục góp mặt trong các dự án lớn. The devil wears Prada 2 hiện đang được ghi hình tại New York, với sự trở lại của nhiều thành viên trong ê-kíp phần 1 của bộ phim.

Sau gần 2 thập kỷ kể từ phần đầu tiên công chiếu vào năm 2006, phần 2 của phim hứa hẹn sẽ mang đến một câu chuyện mới mẻ nhưng vẫn đậm chất thời trang, quyền lực và những mối quan hệ đầy toan tính nơi hậu trường tạp chí danh tiếng. Phim dự kiến khởi chiếu vào ngày 1/5/2026.