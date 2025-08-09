Nhóm người đi ô tô đánh nhau giữa đường ở TPHCM
(Dân trí) - Cơ quan chức năng đang làm rõ nhóm 4 người đi trên 2 ô tô đuổi đánh nhau trên đường Nguyễn Hữu Hào, phường Khánh Hội, TPHCM.
Ngày 9/8, Công an phường Khánh Hội phối hợp với Đội CSGT Bến Thành thuộc Phòng CSGT TPHCM xác minh clip ghi lại cảnh nhóm người dừng xe, đuổi đánh nhau giữa đường.
Sáng cùng ngày, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh hai ô tô dừng sát nhau trên đường Nguyễn Hữu Hào, phường Khánh Hội (quận 4 cũ).
Tại đây, 4 người (3 đàn ông và một phụ nữ) lời qua tiếng lại với nhau. Sau đó, những người này xảy ra ẩu đả, đuổi đánh nhau giữa đường, khiến xe cộ qua khu vực bị ùn ứ.
Cơ quan chức năng đang xác minh, mời những người liên quan đến trụ sở để làm rõ nguyên nhân vụ việc.