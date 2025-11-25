Nhan sắc trong trẻo của Hoa khôi Đinh Hoài An trong nắng thu Hà Nội

Bộ ảnh đón thu của Hoa khôi Thanh lịch Hà Nội 2025 Đinh Hoài An thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, nhận nhiều lời khen về vẻ đẹp trong trẻo và phong cách thời trang hài hòa với không khí cuối thu, đầu đông.

Những ngày này, Hà Nội chuyển mình sang tiết trời dịu nhẹ, nắng vàng và gió heo may tạo nên cảnh sắc đặc trưng. Trong bối cảnh ấy, bộ ảnh của Hoài An được thực hiện tại các địa điểm quen thuộc như phố Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng và khu vực Hồ Gươm, ghi lại hình ảnh cô hòa mình vào không gian mùa thu Thủ đô.

Trong loạt ảnh, Hoài An lựa chọn nhiều trang phục mang sắc thái đặc trưng của mùa thu Hà Nội như áo dài trắng, áo dài thêu hoa và váy yếm dài.

Các thiết kế đều hướng đến sự nhẹ nhàng và tinh tế. Gương mặt sáng, vóc dáng thanh thoát và cách thể hiện cảm xúc tự nhiên giúp tôn lên nét đẹp trong trẻo của người đẹp sinh năm 2002.

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện bộ ảnh, Hoài An cho biết mùa thu Hà Nội luôn mang đến cho cô cảm hứng nghệ thuật. “Ánh nắng, gam màu của lá cây và không khí mát dịu tạo nên vẻ đẹp rất riêng. Tôi thường dành thời gian đi dạo, chụp ảnh hoặc ngồi ở Hồ Gươm để cảm nhận nhịp sống chậm rãi của thành phố”, cô nói.

Ngoài yêu thích nhiếp ảnh, Hoài An cho biết cô có thói quen thưởng thức cốm mỗi khi Hà Nội vào mùa. Theo cô, hương vị cốm làng Vòng hay bánh cốm phố cổ là một phần không thể thiếu trong trải nghiệm mùa thu Thủ đô.

“Mỗi mùa thu đi qua, tôi luôn cố gắng dành thời gian để thưởng thức cốm như một cách lưu giữ ký ức về thành phố”, cô chia sẻ.

Khi được hỏi đâu là điều khiến cô yêu Hà Nội nhất, Hoa khôi quê Thanh Hóa bộc bạch: “Hà Nội đẹp quanh năm, nhưng đẹp nhất vẫn là mùa thu. Tôi hy vọng mỗi bộ ảnh mình thực hiện đều góp phần lưu giữ vẻ đẹp ấy theo cách riêng, vừa trẻ trung vừa đậm màu ký ức”.

Đinh Hoài An, quê Thanh Hóa, từng đạt một số danh hiệu trước khi đăng quang Hoa khôi Thanh lịch Hà Nội 2025 như: Top 3 The Face USSH và Người đẹp ảnh FTS.

Thời gian gần đây, cô tích cực hoạt động trong lĩnh vực người mẫu ảnh, đồng thời tìm hiểu thêm về dẫn chương trình và diễn xuất. Hoài An bày tỏ mong muốn mỗi bộ ảnh mình thực hiện đều góp phần lan tỏa hình ảnh Hà Nội theo góc nhìn trẻ trung nhưng vẫn gìn giữ giá trị truyền thống.

Ảnh: Nhân vật cung cấp