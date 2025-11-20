Hoa hậu Dương Trà Giang đổi phong cách gợi cảm hơn sau khi hết nhiệm kỳ

Gần 1 tháng sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2024 Dương Trà Giang bận rộn tham dự nhiều sự kiện giải trí, từ thiện, trình diễn thời trang. Cô cũng gây ấn tượng với nhan sắc và phong cách thời trang ngày càng thăng hạng. Người đẹp cũng mạnh dạn hơn trong việc lựa chọn các trang phục gợi cảm khi xuất hiện trước công chúng.

Mới đây, người đẹp tham gia Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam 2025 với vai trò khách mời. Trà Giang gây ấn tượng khi khoe vai trần quyến rũ trong bộ váy yếm cùng cách trang điểm, làm tóc ma mị, khác lạ.

Sau khi hết nhiệm kỳ, Trà Giang thẳng thắn trả lời câu hỏi của phóng viên Dân trí về cách cô sử dụng giải thưởng "khủng" trị giá 11 tỷ đồng của cuộc thi.

"Giải thưởng trị giá 11 tỷ đồng là một con số rất lớn, đặc biệt với một cô gái mới 19 tuổi như em tại thời điểm đăng quang. Thực sự em đã rất choáng ngợp. Sau thời gian suy nghĩ và bàn bạc với gia đình, em và bố mẹ đều thống nhất rằng: Giải thưởng này khiến em phải trưởng thành nhanh hơn không phải học cách tiêu xài, mà là học cách đầu tư", cô nói.

Một phần giải thưởng được Trà Giang dành để đầu tư cho bản thân bằng cách: Nâng cao hình ảnh, kỹ năng, trang phục, cùng những khóa học cần thiết để luôn xuất hiện chỉn chu và xứng đáng với danh hiệu mình mang.

Toàn bộ phần còn lại, hoa hậu dùng để tiếp tục thực hiện các hoạt động thiện nguyện và hỗ trợ cộng đồng.

Nhớ lại khoảnh khắc final walk (diễn chào kết) trong chung kết Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025, Dương Trà Giang cho biết cô vẫn bồi hồi, xúc động khi nhìn lại một năm nhiệm kỳ ý nghĩa, nhiều kỷ niệm. Người đẹp được đông đảo người thân, bạn bè tới cổ vũ kết thúc một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn.

Trong chung kết Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025, Dương Trà Giang biến hóa với 3 bộ váy. Trước giờ G, cô khoe vóc dáng táo bạo trong bộ váy đính kim sa màu đỏ, khoét sâu vòng 1 nóng bỏng.

Đây là hình ảnh hiếm thấy của Dương Trà Giang. Cô cho biết trước khi kết thúc nhiệm kỳ, muốn thử nghiệm hình ảnh hiện đại, quyến rũ hơn để mang lại sự mới mẻ cho khán giả.

Trên thảm đỏ sự kiện, Dương Trà Giang trở lại vẻ ngọt ngào với bộ váy dạ hội bay bổng tông màu hồng pastel.

Kết thúc nhiệm kỳ, Trà Giang được mời tham dự nhiều sự kiện. Bên cạnh các sự kiện từ thiện, xã hội, Dương Trà Giang được mời xuất hiện ở nhiều sự kiện giải trí, trình diễn thời trang. Ở mỗi sự kiện, Trà Giang đều gây ấn tượng với phong cách đa dạng, không lặp lại.

Sau khi đăng quang, Dương Trà Giang thừa nhận danh hiệu mở ra nhiều cơ hội để bản thân thay đổi tích cực hơn. Việc chiến thắng tại một cuộc thi nhan sắc giúp người đẹp 20 tuổi được quan tâm nhiều hơn, từ đó lịch trình công việc cũng trở nên bận rộn.

“Ngoài ra, danh hiệu đã mở ra cho tôi nhiều cơ hội phát triển bản thân, hợp tác trong các dự án nghệ thuật và quảng bá, giúp tôi có thêm thu nhập cũng như thay đổi tích cực trong cuộc sống. Tôi vẫn cố gắng duy trì sự cân bằng để không bị áp lực hay mất đi sự gần gũi với những người thân thiết”, cô tâm sự.

Dương Trà Giang cho biết cô đặt mục tiêu lan tỏa hình ảnh tích cực đến nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ cùng thế hệ. “Tôi cũng mong muốn thử sức ở một số lĩnh vực mới để phát triển bản thân, đặc biệt là kinh doanh và các hoạt động nghệ thuật”, người đẹp bày tỏ.

Về kế hoạch dự thi quốc tế, Dương Trà Giang nói cô muốn hoàn thành tốt các mục tiêu trước mắt, sau đó cân nhắc kỹ và đánh giá xem bản thân có đủ khả năng và sự tự tin để thử sức ở đấu trường quốc tế hay không.