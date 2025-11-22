Á hậu Tâm Như trở lại sàn diễn sau lễ cưới với chồng doanh nhân

Á hậu Miss Grand Vietnam 2023 Đặng Hoàng Tâm Như lên xe hoa cùng doanh nhân Đức Ân hôm 16/11. Lễ cưới diễn ra ở một khách sạn xa hoa tại trung tâm TPHCM, với sự tham dự của nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng như Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Ngọc Châu, Khánh Vân...

Vài ngày sau lễ cưới, người đẹp gây bất ngờ khi trở lại sàn diễn thời trang trong show kỷ niệm 15 năm hoạt động của nhà thiết kế Tom Kara - một trong những gương mặt tiêu biểu của thời trang dạ hội.

Á hậu Tâm Như cho biết, dù còn "dư âm" của ngày trọng đại nhưng cô vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để đồng hành cùng người anh thân thiết. Chồng doanh nhân cũng ủng hộ cô tiếp tục theo đuổi đam mê.

Á hậu Tâm Như diện bộ váy xuyên thấu gợi cảm, trở lại sàn diễn ngay sau đám cưới (Ảnh: Ban tổ chức).

Á hậu Tâm Như (tên đầy đủ là Đặng Hoàng Tâm Như, SN 1999) cao 1,75m, số đo ba vòng 81-63-90cm. Người đẹp từng là sinh viên ngành Thiết kế đồ họa của Đại học Văn Lang (TPHCM) và hoạt động trong vai trò người mẫu chuyên nghiệp, từng góp mặt trong nhiều show diễn của các nhà thiết kế.

Năm 2022, cô dự thi Hoàn vũ Việt Nam nhưng dừng chân ở top 45. Năm 2023, cô gây chú ý khi ghi danh Miss Grand Vietnam 2023 và đoạt vị trí á hậu 4.

Tâm Như và chồng quen nhau hơn hai năm trước khi quyết định về chung nhà. Người đẹp chia sẻ, ông xã là người mang đến cho cô sự tự tin và năng lượng tích cực.

Kinh nghiệm làm người mẫu và chinh chiến ở các cuộc thi nhan sắc giúp Tâm Như tự tin khi trình diễn trong vai trò mở màn. Tại chương trình, cô diện bộ váy xuyên thấu với tông màu trắng - xanh. Thiết kế lệch vai, xẻ tà giúp người đẹp khoe đôi chân dài và vóc dáng thon gọn.

Á hậu Tâm Như (thứ 3 từ trái), NTK Tom Kara và các người đẹp đảm nhận vai trò quan trọng trong show diễn (Ảnh: Ban tổ chức).

Ngoài Á hậu Tâm Như, show diễn còn quy tụ nhiều mỹ nhân Việt như Á hậu Trần Nguyên Minh Thư, Á hậu Trần Tuyết Như, Hoa hậu Thu Uyên, Hoa khôi Đoàn Hồng Trang…

Đảm nhận vai trò kết màn là Hoàng Nhung - Á hậu Miss Cosmo 2023. Cô ghi điểm bởi chiều cao 1,79m, đôi chân thon dài cùng gương mặt sắc sảo. Người đẹp diện thiết kế đuôi cá, tự tin sải bước trong sự cổ vũ của mọi người.

Á hậu Hoàng Nhung đảm nhận vai trò kết màn (Ảnh: Ban tổ chức).

Kỷ niệm 15 năm làm nghề, nhà thiết kế mang đến 40 trang phục dạ hội được thiết kế công phu, nổi bật bởi phom dáng sang trọng, sử dụng kỹ thuật kết đá, đính cườm thủ công tinh xảo và chất liệu organza, satin và pha lê cao cấp. Các thiết kế tôn vinh vẻ đẹp, khí chất, bản lĩnh của người phụ nữ hiện đại.