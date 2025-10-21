Nhan sắc gợi cảm của Ngọc Kayla - bạn gái 6 năm bên Liên Bỉnh Phát

Ngọc Kayla tên thật là Phan Thị Ngọc Thương (SN 1991) là cựu thành viên nhóm Mắt Ngọc. Cô gây chú ý bởi vẻ ngoài quyến rũ, theo đuổi phong cách gợi cảm, hiện đại.

Chuyện tình 6 năm của cô và Liên Bỉnh Phát được công chúng đặc biệt quan tâm khi cô xuất hiện đón anh tại sân bay sau chiến thắng giải Thị đế Kim Chung.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Ngọc Kayla cho biết cô và Liên Bỉnh Phát là kiểu mối quan hệ "tri kỷ thấu hiểu, đồng điệu về tâm hồn", luôn chọn cách trò chuyện nhẹ nhàng, tôn trọng và tin tưởng tuyệt đối vào đối phương, coi đó là nền tảng vững chắc nhất.

Hiện tại, Ngọc Kayla phát triển sự nghiệp ca sĩ solo. Cô bày tỏ rằng, cô rất nghiêm túc phát triển sự nghiệp.

Trước những tin đồn cho rằng, cô hoạt động nghệ thuật "cho vui" do có nền tảng tài chính vững chắc, không cần sự nghiệp bứt phá, Ngọc Kayla phản hồi: "Tôi nghĩ, những người làm nghệ thuật chân chính đều hiểu rằng, không có bất kỳ nền tảng nào có thể thay thế được sự đam mê, nỗ lực và mồ hôi nước mắt khi đứng trên sân khấu hay trong phòng thu".

"Nếu chỉ là cuộc chơi, tôi đã không kiên trì theo đuổi con đường này suốt ngần ấy năm, bất chấp mọi khó khăn", Ngọc Kayla khẳng định.

Cô nhấn mạnh: "Tôi luôn xem nghệ thuật là sự nghiệp cần được tôn trọng và đầu tư nghiêm túc. Mọi sản phẩm tôi sắp ra mắt sẽ là câu trả lời thiết thực, thuyết phục nhất cho sự tập trung và tâm huyết của tôi".

Ngọc Kayla gia nhập nhóm nhạc nữ Mắt Ngọc vào năm 2015 và hoạt động trong khoảng hai năm rưỡi. Năm 2017, cô thử sức ở chương trình Giọng hát Việt (The Voice), dừng chân ở top 6 đội Đông Nhi. Hiện tại, cô là một ca sĩ solo.

Dù sự nghiệp solo sau The Voice chưa có nhiều dấu ấn nổi bật, Ngọc Kayla cho biết cô đã có khoảng thời gian chuẩn bị rất kỹ lưỡng và tin tưởng vào thời điểm tỏa sáng của mình.

"Định hướng sắp tới của tôi là trở lại mạnh mẽ với hình ảnh một ca sĩ dance pop/R&B hiện đại, có sự đầu tư chuyên nghiệp về âm nhạc và vũ đạo", cô chia sẻ.

Ưu tiên hàng đầu của cô hiện tại là đẩy mạnh sự nghiệp ca hát cá nhân, khẳng định năng lực độc lập của bản thân.

Khi được hỏi, liệu rằng cô có phát triển sự nghiệp ở các bộ môn nghệ thuật khác ngoài âm nhạc hay không, Ngọc Kayla cho hay, cô rất thích diễn xuất và có thể thử sức nếu có một kịch bản thật sự phù hợp, nhưng đó sẽ là một bước tiến thận trọng.

"Tôi nghĩ, mỗi người cứ tỏa sáng ở lĩnh vực của mình", cô nói.

Về phong cách cá nhân, Ngọc Kayla chia sẻ rằng, cô hướng đến sự tinh tế, quyến rũ nhưng có chiều sâu.

"Phong cách gợi cảm của tôi không chỉ dừng lại ở trang phục, mà là sự tự tin, thần thái khi đứng trên sân khấu. Tôi muốn vẻ ngoài quyến rũ của mình phải đi kèm với sự chuyên nghiệp trong giọng hát và vũ đạo", cô nói.

Trong chuyện tình cảm với một diễn viên nổi tiếng luôn bận rộn, Ngọc Kayla tiết lộ sự điềm tĩnh, trân trọng sự yên bình trong tính cách đã giúp cô cân bằng.

"Tôi hiểu rõ tính chất công việc của nghệ sĩ. Tình cảm của chúng tôi được xây dựng trên sự tin tưởng tuyệt đối và sự tôn trọng đối với không gian riêng, công việc của nhau", cô tổng kết.

Ảnh: Nhân vật cung cấp