Liên Bỉnh Phát đoạt danh hiệu Nam chính xuất sắc nhất tại giải Kim Chung

Chiến thắng này giúp Liên Bỉnh Phát trở thành diễn viên Việt Nam đầu tiên đoạt danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Thị đế) tại giải Kim Chung - một trong những giải thưởng uy tín nhất châu Á.

Trong suốt 60 năm tổ chức của giải thưởng này, đây là lần đầu tiên có nghệ sĩ nước ngoài đoạt danh hiệu Thị đế.

Giải thưởng Kim Chung tôn vinh những đóng góp nổi bật trong lĩnh vực truyền hình, được ví như giải "Emmy của Đài Loan (Trung Quốc)".

Liên Bỉnh Phát mặc áo dài khi nhận giải Kim Chung (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Liên Bỉnh Phát được đề cử và giành chiến thắng nhờ vai diễn bác sĩ Phạm Văn Ninh trong phim Bác sĩ tha hương (The outlaw doctor).

Phim khai thác câu chuyện xuyên biên giới với sự tham gia của các diễn viên từ nhiều quốc gia. Trong bộ phim này, Liên Bỉnh Phát lột tả thành công sự giằng xé nội tâm giữa thiên chức lương y và những thách thức khắc nghiệt nơi đất khách của vị bác sĩ.

Anh cũng thể hiện vẻ nam tính mạnh mẽ, kết hợp cùng vẻ dịu dàng, tri thức của nữ diễn viên Trương Quân Ninh.

Liên Bỉnh Phát trong phim "Bác sĩ tha hương" (Ảnh: Nhà sản xuất).

Do vậy, bên cạnh yếu tố chuyên môn, tình tiết hấp dẫn, phim được khán giả Trung Quốc khen ngợi nhờ tuyến tình cảm của hai nhân vật chính do Liên Bỉnh Phát và Trương Quân Ninh thủ vai.

Hồi tháng 3, bộ phim này gây bất ngờ khi đạt 8,2/10, số điểm đánh giá rất cao trên trang Douban của Trung Quốc.

Liên Bỉnh Phát giành giải Thị đế ngay trong vai diễn đầu tiên ra mắt thị trường phim ảnh Đài Loan, Trung Quốc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đặc biệt, hình ảnh Liên Bỉnh Phát mặc áo dài truyền thống lên nhận giải nhận được nhiều lời khen của khán giả trong nước.

Sau khi nhận giải, nam diễn viên chia sẻ với truyền thông: “Tôi xem đây là phần thưởng cho cả một hành trình dài của mình và của những người đã đồng hành, tin tưởng tôi trên con đường nghệ thuật. Nhưng trên tất cả, tôi cảm nhận rõ hơn về trách nhiệm của một nghệ sĩ Việt Nam khi mang câu chuyện và tinh thần Việt ra thế giới.

Tôi xin dành một phần của giải thưởng này để đóng góp vào quỹ hỗ trợ lao động nhập cư tại Đài Loan, như một lời động viên và chia sẻ đến những người vẫn đang ngày đêm nỗ lực mưu sinh nơi xứ người”.

Bên cạnh đó, Liên Bỉnh Phát gửi lời cảm ơn ê-kíp thực hiện bộ phim. Với anh, từng thành viên trong đoàn phim đều mang đến những bài học quý giá. Sự chân thành của họ đã tiếp thêm sức mạnh để anh đối diện với những thách thức và có được thành quả như hiện tại.