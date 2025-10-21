Lộ diện bạn gái 6 năm của "Lương Triều Vỹ Việt Nam" Liên Bỉnh Phát

Sau khi đoạt danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Thị đế) tại giải Kim Chung (Đài Loan, Trung Quốc), diễn viên Liên Bỉnh Phát trở về nước trong sự chào đón nồng nhiệt của người thân, người hâm mộ.

Khoảnh khắc anh ôm chầm một cô gái xinh đẹp tại sân bay, thể hiện tình cảm trước mắt công chúng, đã nhanh chóng dấy lên tin đồn về bạn gái bí mật. Phóng viên Dân trí đã liên hệ với cô gái này, ca sĩ Ngọc Kayla, và được biết cô đã ở bên Liên Bỉnh Phát suốt 6 năm qua.

Hình ảnh ôm ấp tình cảm của Liên Bỉnh Phát và bạn gái tại sân bay sau khi anh chiến thắng giải Thị đế Kim Chung được người hâm mộ chia sẻ (Ảnh: Chụp màn hình).

Khoảnh khắc bộc phát tình cảm tại sân bay của Liên Bỉnh Phát và Ngọc Kayla

Chia sẻ về cái ôm thân mật tại sân bay, Ngọc Kayla cho biết, khi ấy cả cô và Liên Bỉnh Phát đều hành động theo cảm xúc.

Cô phủ nhận tin đồn rằng đây là một "chiến lược truyền thông" có sự tính toán trước nhằm tận dụng sức nóng của danh xưng Thị đế Kim Chung Liên Bỉnh Phát.

Ngọc Kayla bày tỏ: "Tôi nghĩ, trong cuộc sống hay trong nghệ thuật, những điều chân thành nhất thường đến một cách tự nhiên.

Khoảnh khắc tại sân bay vừa qua, tôi đến để chúc mừng một người đồng nghiệp, một người bạn mà tôi luôn trân trọng. Niềm vui quá lớn và sự xúc động đã khiến mọi thứ bộc lộ ra ngoài một cách hoàn toàn tự nhiên," Ngọc Kayla chia sẻ.

Ngọc Kayla nhấn mạnh sự nghiêm túc trong nghề nghiệp của cô và Liên Bỉnh Phát.

Ngọc Kayla chúc mừng Liên Bỉnh Phát với giải Thị đế Kim Chung (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Tôi và anh Phát đều hiểu rằng, thành công phải được xây dựng từ thực lực và tác phẩm, chứ không phải từ bất kỳ một "chiến lược" nào liên quan đến chuyện cá nhân. Tôi luôn tin vào quy luật sự nghiệp là bệ phóng vững chắc nhất cho chính mình", cô nói.

6 năm kín tiếng vì tôn trọng sự nghiệp

Lý giải về việc giữ kín mối quan hệ trong suốt 6 năm, Ngọc Kayla bộc bạch rằng, đó là sự đồng thuận và tôn trọng không gian cá nhân giữa hai người.

"Chúng tôi đều là những người muốn dồn năng lượng cho công việc và tận hưởng những phút giây bình yên, trọn vẹn của mình mà không bị chi phối bởi những ồn ào bên ngoài," cô tâm sự.

Ngọc Kayla khẳng định rằng, cô độc lập trong sự nghiệp của mình, không phụ thuộc vào bạn trai.

Ca sĩ Ngọc Kayla và diễn viên Liên Bỉnh Phát từng biểu diễn chung trên sân khấu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Tôi luôn tâm niệm sự nghiệp của ai thì người đó phải tự mình xây đắp. Tôi chỉ là người bạn, người đồng hành luôn âm thầm tin tưởng và động viên anh ấy. Tôi tin rằng, khi tâm lý thoải mái và sự nghiệp của cả hai được củng cố vững chắc, mối quan hệ sẽ tự khắc bền vững và ý nghĩa hơn", Ngọc Kayla chia sẻ.

Thành công của bạn trai là động lực

Ngọc Kayla tự hào khi Liên Bỉnh Phát gặt hái được thành công ở thị trường giải trí quốc tế, vui khi anh được gọi là "Lương Triều Vỹ của Việt Nam". Đồng thời, nữ ca sĩ cũng coi thành tích của bạn trai là động lực thay vì áp lực.

"Thành công của anh ấy là nguồn cảm hứng lớn với tôi, cho thấy chỉ cần làm việc hết mình, mọi nỗ lực sẽ được đền đáp", cô nói.

Nữ ca sĩ tiếp lời: "Tôi không nhìn nhận thành tích của anh ấy là áp lực. Ngược lại, đó là một động lực mạnh mẽ để tôi càng nỗ lực hơn trên con đường âm nhạc của riêng mình".

Cô đang dồn toàn bộ tâm huyết và nguồn lực cho những dự án sắp tới. Ngọc Kayla muốn chứng minh với khán giả rằng, giá trị của cô nằm ở sự nghiêm túc và chất lượng trong từng sản phẩm âm nhạc.

Chân dung ca sĩ Ngọc Kayla - bạn gái của diễn viên Liên Bỉnh Phát (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tâm sự thêm về việc giữ lửa tình yêu trong 6 năm không cãi vã, bạn gái của Liên Bỉnh Phát cho biết, bí quyết nằm ở "sự tri kỷ thấu hiểu, đồng điệu về tâm hồn và tôn trọng".

Khi có bất đồng, cả hai chọn cách im lặng để bình tĩnh, sau đó nhẹ nhàng trò chuyện và giải quyết vấn đề, thay vì to tiếng.

Dù được Liên Bỉnh Phát nhắc đến là người hướng dẫn anh luyện thanh nhạc, Ngọc Kayla khiêm tốn rằng, cô không dám nhận bản thân có đóng góp lớn trong sự nghiệp của nam diễn viên. Cô cho rằng, đó là thành quả của riêng Liên Bỉnh Phát.

"Vai trò của tôi chủ yếu là nguồn động viên tinh thần. Tôi luôn tin rằng, sự nghiệp là câu chuyện của riêng mỗi người. Tôi chỉ là hậu phương nhỏ bé, thầm lặng mà thôi", cô khẳng định.

Ca sĩ Ngọc Kayla cho hay, ở thời điểm hiện tại, hai người đều muốn tập trung cho sự nghiệp nên chưa có dự định kết hôn.

"Mọi mối quan hệ chân thành đều hướng tới những điều tốt đẹp và bền vững. Tôi tin, khi thời điểm chín muồi, mọi thứ sẽ tự nhiên đến", cô nói.