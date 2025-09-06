Nhan sắc 30 năm không thay đổi của “quốc bảo nhan sắc xứ Hàn”

Lee Young Ae ít khi lộ diện trước công chúng từ khi lập gia đình. Gần đây, cô làm khách mời tại một sự kiện thời trang ở Seoul (Hàn Quốc). Lần xuất hiện của cô lập tức gây bão trên mạng xã hội và truyền thông xứ Hàn.

Tại sự kiện, Lee Young Ae để lộ nét đẹp dịu dàng, phong cách thời trang quý phái. Gương mặt trang điểm nhẹ, buộc tóc gọn gàng càng làm tăng vẻ ngoài sang trọng của “quốc bảo nhan sắc Hàn Quốc”.

Lee Young Ae xuất hiện tại sự kiện ở Seoul (Hàn Quốc) vào tháng 9 này (Ảnh: Chosun).

Nhiều khán giả dành lời khen cho vẻ ngoài chỉn chu của Lee Young Ae: “Chị ấy luôn xinh đẹp trong mọi hoàn cảnh”, “Dường như thời gian đã bỏ quên chị ấy”, “Phong cách của Lee Young Ae thật đáng học hỏi”, “Chị ấy trẻ đẹp quá, không khác 30 năm trước”…

Lee Young Ae (SN 1971) được mệnh danh là "quốc bảo nhan sắc" và "quốc bảo diễn xuất" của làng giải trí Hàn Quốc. Cô nổi tiếng và khẳng định tài năng diễn xuất qua nhiều tác phẩm như: Anh em nhà bác sĩ, Nàng Dae Jang Geum, Sử thi Saimdang, Thanh tra Koo...

Trong đó, bộ phim Nàng Dae Jang Geum đạt hơn 50% tỷ suất người xem tại Hàn Quốc, và gây sốt toàn châu Á, đặc biệt là Việt Nam, Trung Quốc và Trung Đông, biến Lee Young Ae thành "minh tinh quốc dân".

Lee Young Ae khi mới gia nhập làng giải trí xứ Hàn (Ảnh: Naver).

Lee Young Ae trong dự án "Nàng Dae Jang Geum" (Ảnh: Chosun).

Lee Young Ae sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt hai mí giàu biểu cảm, khuôn miệng nhỏ xinh và cuốn hút. Đặc biệt, vẻ ngoài của Lee Young Ae được khẳng định là "hàng thật". Hiện, bước qua tuổi 50 và qua một lần sinh nở, nữ diễn viên vẫn duy trì dáng vóc cân đối và làn da hoàn hảo.

Nhiều năm qua, Lee Young Ae trở thành hình mẫu mà phụ nữ xứ kim chi hướng tới. Cô được yêu mến bởi nhan sắc thanh tao và cổ điển, duy trì lối sống kín đáo, chuẩn mực. Do vậy, dù cô hiện không còn hoạt động thường xuyên trong làng giải trí vì lui về "ở ẩn" và dành thời gian cho gia đình, cái tên Lee Young Ae chưa bao giờ hết hấp dẫn với cộng đồng mạng.

Lee Young Ae hiện vẫn là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hiệu đình đám (Ảnh: Sina/News1).

Với nhan sắc nổi bật cùng hình tượng sạch, Lee Young Ae vẫn được các nhãn hàng ưu ái lựa chọn là gương mặt đại diện. Trong mỗi lần xuất hiện tại sự kiện hay các tạp chí thời trang, nữ diễn viên nổi tiếng đều khiến fan trầm trồ.

Để giữ được dáng vóc và làn da không tuổi, Lee Young Ae luôn duy trì thói quen uống nhiều nước trong ngày nhằm hỗ trợ đào thải độc tố, tăng cường tuần hoàn máu, cải thiện trao đổi chất, nhờ đó thanh lọc làn da, duy trì độ ẩm cần thiết cho da.

Nữ diễn viên cũng lưu ý khi lựa chọn những sản phẩm chăm sóc da uy tín và các công nghệ làm đẹp mới nhất. Khi không phải làm việc, cô hầu như không trang điểm để giúp làn da được "thở", ngăn chặn việc lỗ chân lông nở to.

Ở tuổi U60, Lee Young Ae vẫn là "quốc bảo nhan sắc xứ Hàn" (Ảnh: Newsen).

Ở tuổi 54, Lee Young Ae có gia đình hạnh phúc bên chồng doanh nhân và cặp song sinh 1 trai 1 gái. Minh tinh Hàn Quốc vẫn giữ được vẻ đẹp rạng ngời và khí chất sang trọng. Cô rất ít khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí nhưng mỗi lần xuất hiện đều thu hút truyền thông.

Chia sẻ trong chương trình Good Day for Eun-soo của đài KBS2 (Hàn Quốc), ngôi sao U60 tiết lộ, cô thường ăn rau tự trồng mỗi ngày để da trắng căng mịn, phòng tránh bệnh tim mạch. Cô nói: "Tôi chăm sóc một khu vườn ở ngoại ô, trồng hơn 10 loại rau để làm nguyên liệu. Tôi cũng có một vườn rau nhỏ trên sân thượng nhà mình ở Seoul".

Lee Young Ae sở hữu gu thời trang thanh lịch và sang trọng (Ảnh: Dispatch).

Trong chế độ ăn hàng ngày, Lee Young Ae hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ, chiên rán, gia vị cay nồng; ưu tiên rau xanh, củ quả, cá biển hay các loại hạt. Một lối sống lành mạnh, hạnh phúc cũng giúp “quốc bảo nhan sắc xứ Hàn” luôn rạng ngời trước công chúng.

Nữ diễn viên tài năng của điện ảnh xứ Hàn kết hôn với doanh nhân Jeong Ho Young vào năm 2009. Hai người có một cặp sinh đôi gồm một trai và một gái. Cuộc hôn nhân hạnh phúc nhưng kín tiếng của Lee Young Ae khiến nhiều đồng nghiệp, khán giả ngưỡng mộ.