Ngân và Viễn "Cách em 1 milimet" hẹn ăn trưa, nhắn tin ngay sau thử vai

Cách em 1 milimet đang là bộ phim truyền hình Việt Nam được khán giả bàn luận sôi nổi thời gian gần đây. Lấy bối cảnh đời sống học trò của những năm 2007-2008, bộ phim khơi gợi ký ức thanh xuân của thế hệ 8x, 9x với những rung động đầu đời, tình cảm bạn bè trong sáng mà sâu sắc.

Trong đó, vai Ngân do diễn viên trẻ Trang Mây (Nguyễn Quỳnh Trang) đảm nhận đã chiếm được tình cảm của khán giả nhờ diễn xuất giàu cảm xúc.

Nhân vật Ngân là một cô gái 17 tuổi có tính cách nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng cũng trưởng thành sớm và có trái tim biết yêu thương. Sự kết hợp ăn ý giữa Trang Mây và bạn diễn Sơn Tùng (vai Viễn) tạo nên một cặp đôi màn ảnh được khán giả ghép đôi nhiệt tình.

Ngân và Viễn là cặp đôi được khán giả yêu thích trong phim "Cách em 1 milimet".

Khán giả gọi Ngân - Viễn là “cặp đôi gà bông quốc dân”. Thậm chí, nhiều người còn nhiệt tình "đẩy thuyền" cặp chị em này tới mức tuyên bố hài hước: "Đôi này không cưới nhau thì tôi báo chính quyền"...

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, diễn viên Trang Mây trải lòng về những câu chuyện thú vị xoay quanh bộ phim truyền hình đang được quan tâm này.

Cảnh phim ngọt ngào của cặp đôi Ngân - Viễn trong "Cách em 1 milimet" (Video: Nhân vật cung cấp).

Nữ diễn viên 25 tuổi vào vai học sinh 17 tuổi

Cơ duyên nào dẫn dắt Trang Mây đến với vai Ngân? Khi nhận vai, chị có nghĩ nhân vật này sẽ tạo được hiệu ứng tốt với khán giả?

- Đây là vai diễn bước ngoặt đối với cá nhân tôi. Vai Ngân đến vào thời điểm tôi đã suy nghĩ đến việc rẽ ngang hướng khác vì chưa tìm thấy được điểm đột phá trong nghề.

Nhờ vai Ngân, tôi thấy thoải mái và cảm thấy có sự trưởng thành rõ rệt trong diễn xuất, đồng thời nhận được tình cảm lớn lao từ khán giả. Tình yêu thương này chính là động lực lớn nhất với tôi.

Diễn viên Trang Mây (25 tuổi) vào vai học sinh 17 tuổi và đóng cặp với nam diễn viên 19 tuổi, được khán giả khen ngợi là hợp vai và duyên dáng.

Chị năm nay 25 tuổi nhưng vào vai cô gái 17 tuổi. Làm sao để chị diễn được nét hồn nhiên, đúng tinh thần tuổi học trò của Ngân?

- Thực ra nét hồn nhiên của Ngân mọi người cũng thấy ở tôi. Tôi có quan điểm sống vô tư, luôn chọn niềm vui. Tôi rất ít khi buồn. Nếu đếm thì 1 năm tôi chỉ buồn khoảng 3 ngày, kể cả là khi… thất tình. Không phải vì tôi không sâu sắc, mà vì tôi sẽ chọn mở ra những hướng đi khác, để giữ cho mình năng lượng tích cực.

Tôi cũng giống Ngân sinh ra ở vùng quê, nên khoảng thời gian 2 tháng đóng phim, ở khu vực ít khi có sóng điện thoại, tôi như được trở về với tuổi thơ của chính mình. Có cảnh phim đạo diễn muốn nhân vật trèo lên cây, tôi đã xung phong vì hồi bé tôi trèo cây rất giỏi.

Vai diễn này có sự hồn nhiên nhưng cũng trưởng thành trước tuổi, là người luôn quan tâm, chăm sóc cho những người xung quanh, điều này khá tương đồng với tôi.

Tính cách của Trang Mây và Ngân khác ở điểm nào?

- Tôi và Ngân cùng có sự hồn nhiên, nhưng một cô gái 25 tuổi cũng sẽ rất khác một cô gái 17 tuổi. Tôi có những sự lo toan trong cuộc sống của người trưởng thành, còn Ngân thì không.

Diễn viên Trang Mây ở ngoài đời.

Ngân được miêu tả trong kịch bản là "con nhà người ta", học giỏi, xinh xắn, tính cách tốt. Nhân vật dạng này dễ khiến khán giả cảm thấy khuôn mẫu, “sách vở”, nhưng chị được khán giả khen là nhập vai một cách duyên dáng. Chị đã xây dựng nhân vật ra sao?

- Đến với vai Ngân, tôi tính toán rất ít so với các nhân vật trong phim trước đây. Tôi dành một khoảng thời gian đầu trước khi vào phim để nghiên cứu nhân vật. Sau đó, khi bấm máy, tôi thả cảm xúc một cách tự nhiên.

Nhân vật Ngân được xây dựng trong kịch bản khá hoàn hảo, nếu diễn không đủ sống động thì vai này có thể sẽ bị cứng nhắc, ít tính chân thật. Vì vậy, tôi phân tách tính cách của Ngân đối với từng nhân vật mà cô ấy tiếp xúc trong phim.

Với Bách, Ngân có sự bao bọc, đóng vai trò của một người chị. Nhưng khi Ngân đứng trước Viễn, người mà cô ấy thầm mến, thì sẽ không hoàn hảo. Ngân sẽ bộc lộ sự trẻ con, dỗi hờn, tạo nên nét đáng yêu riêng khi ở bên Viễn.

Mối quan hệ đặc biệt giữa Ngân và Viễn

Ngân và Viễn trở thành những người bạn ngoài đời, thường xuyên rủ nhau đi chơi, chụp ảnh chung.

Làm thế nào chị tạo được chất xúc tác cảm xúc với bạn diễn kém mình nhiều tuổi?

- Tôi và Sơn Tùng đã gặp nhau khi casting (thử vai) cho bộ phim này. Ngay khi đó, cả hai đã có sự phù hợp về cảm xúc. Chúng tôi đã chủ động hẹn nhau đi ăn trưa và nhắn tin trao đổi về kịch bản trong ngày hôm đó.

Khoảng thời gian ở Ninh Bình, tất cả diễn viên đều ở cùng nhau, ăn cùng nhau, thức dậy cùng một giờ để nhanh chóng thân thiết. Thậm chí, chúng tôi còn đàn hát với nhau mỗi tối.

Tôi nhớ cảnh quay bắt đom đóm trong phim, chúng tôi đã phải quay 5 lần liền trong 5 ngày khác nhau vì vừa phải có cảnh quay thật đẹp, vừa thể hiện được cảm xúc. Khi lên phim, tôi rất thích cảnh này vì sự ngượng ngùng, xao xuyến giữa Ngân và Viễn rất phù hợp với tình cảm e ấp của tuổi học trò.

Những cảnh diễn giữa Ngân và Viễn trên phim tạo ra "phản ứng hóa học", khiến khán giả liên tục gán ghép cặp đôi này.

Vậy có chuyện "phim giả tình thật" giữa Ngân và Viễn không?

- Phim là giả, tình chị em là thật (cười).

Ngoài đời, Tùng 19 tuổi nhưng còn trẻ con, chúng mình là chị em. Hai chị em vẫn thường xuyên gặp gỡ, cà phê, đi chơi, chụp ảnh.

Tôi phải dùng lý trí để tách bạch cảm xúc trong phim và ngoài đời. Tuy nhiên, quả thật là có lúc không gặp Tùng thì cũng thấy nhớ em ấy vì khoảng thời gian đóng phim chúng tôi là những người bạn rất thân thiết.

Trang Mây có từng trải qua mối tình “gà bông” ngoài đời không?

- Có. Tôi đã từng có một mối tình ở tuổi học trò, có cả màn tỏ tình và “danh phận” rõ ràng, khác với Ngân và Viễn chỉ có những rung động đầu đời nhưng chưa nói ra.

Cặp đôi Ngân và Viễn khiến khán giả rung động.

"Cách em 1 milimet" sắp chuyển sang giai đoạn nhân vật trưởng thành, khán giả lo rằng nội dung phim sẽ mất đi nét trong trẻo, chị thấy sao?

- Khách quan mà nói, đáng lẽ tôi đã hết vai từ tập 7 nhưng đã được ở lại đến tập 12, thật sự là may mắn. Có lẽ bởi vì phần phim khi các nhân vật còn niên thiếu được khán giả đón nhận, nên ê-kíp đã kéo dài các tập phim của phần này hơn so với kịch bản gốc.

Tôi nghĩ rằng, phần tiếp theo của phim cũng sẽ không làm khán giả thất vọng, vì mỗi con người đều phải lớn lên và vai diễn người lớn sẽ có nhiều phân đoạn giàu cảm xúc.

Tôi thấy khán giả nhận xét diễn viên Huyền Lizzie (diễn vai Ngân khi trưởng thành) rất giống tôi nên khá có niềm tin. Hồi trước xem phim Lời thú nhận của Eva, tôi cũng thích diễn xuất của chị Huyền Lizzie.

Khán giả nói rằng một số lời thoại của nhân vật trong phim còn cũ kỹ và có vẻ “kịch”. Chị nghĩ sao về ý kiến này?

- Bộ phim Cách em 1 milimet lấy bối cảnh năm 2007-2008 nên lời thoại, cách ứng xử cũng theo phong cách xưa. Thời điểm ấy, con người có cách cư xử với nhau khách sáo hơn, cho nên các diễn viên cũng như ê-kíp làm phim cũng đã nghiên cứu rất kỹ để tiết chế những cách nói mang tính trending (thời thượng) của giới trẻ ngày nay khi đọc thoại.

Mọi người cũng sẽ nhắc nhau nếu như lỡ có nói một số từ chỉ xuất hiện ở năm 2025. Nhờ đó, chúng tôi nhận được nhiều bình luận của khán giả là bộ phim đã dựng lại ký ức của lứa trẻ vào thời điểm đó.

Không phẫu thuật thẩm mỹ để giữ biểu cảm gương mặt phong phú

Trang Mây không muốn can thiệp thẩm mỹ bởi cô muốn giữ biểu cảm gương mặt phong phú khi đóng phim.

Khán giả tò mò về nghệ danh “Trang Mây”. Cái tên này có ý nghĩa gì với chị?

- Tên này rất hợp với tôi vì mọi người xung quanh thường miêu tả tôi là "chân không chạm đất và đầu óc trên mây". Bạn bè xung quanh còn gọi tôi là Mây Tích Điện vì tôi rất giàu năng lượng và hay đùa tếu táo. Tên này do bạn học Huy Tít (vai Tấn phim Mưa đỏ) đặt cho tôi khi chúng tôi cùng nhau diễn các bài tập trên trường.

Tôi thường dám làm những điều mọi người ngại không làm, như là hát to khi đi giữa đường chẳng hạn.

Khán giả khen chị diễn xuất tự nhiên, biểu cảm linh động. Chị có bí quyết gì?

- Khi tôi đóng phim, tất nhiên là tôi thích mình lên hình đẹp, nhưng quan trọng hơn là diễn xuất chân thật. Tôi mong khán giả nhớ đến vai diễn hơn là Trang Mây. Vì vậy tôi không ngại xấu, để mặt mộc, lăn xả khi lên phim.

Cô giáo Lê Thị Thúy Nga (chủ nhiệm lớp K40B Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh) từng nhắc nhở lứa diễn viên trẻ chúng tôi: “Đừng diễn để đẹp mà hãy diễn để thật”. Câu nói của cô có ảnh hưởng lớn đến tôi.

Tôi cũng chưa từng nghĩ tới can thiệp thẩm mỹ, bởi vì sẽ ảnh hưởng tới khả năng biểu cảm của gương mặt.

Trang Mây đang quay một bộ phim truyền hình khác, sẽ lên sóng ngay sau "Cách em 1 milimet".

Chị thường xuyên vào vai học sinh, sinh viên, trong khi đã 25 tuổi, chị có e ngại bị "đóng đinh" với những vai diễn “thanh xuân vườn trường”?

- Tất nhiên tôi muốn có nhiều có hội để đa dạng vai diễn, muốn khán giả nhớ đến mình như một diễn viên tắc kè hoa, với khả năng nhập vai phong phú. Nhưng hiện tại, gương mặt tôi còn phù hợp với những nhân vật trẻ trung, các đạo diễn chọn tôi vì điều này thì tôi vẫn sẵn sàng đón nhận.

Sau Cách em 1 milimet, chị có dự án phim nào mới?

- Tôi xin bật mí là vào tháng 11, Trang Mây sẽ lên sóng một bộ phim truyền hình mới của VTV, phát sóng cùng khung giờ vàng của phim Cách em 1 milimet. Phim hứa hẹn sẽ mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

Nguyễn Quỳnh Trang (Trang Mây, SN 2001) lớn lên tại Hà Nội. Cô được biết đến với danh xưng “hot girl mùa thi” năm 2019 và đã tốt nghiệp chuyên ngành Diễn viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Cô đã tạo dấu ấn qua các phim giờ vàng của VTV như vai Mai Anh ngỗ ngược trong Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ và gần đây nhất là vai Ngân thời niên thiếu trong phim Cách em 1 milimet. Với diễn xuất tự nhiên, cô được đánh giá là gương mặt tiềm năng của màn ảnh Việt.

Ảnh: Nhân vật cung cấp, VTV