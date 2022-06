Ngắm top 41 thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam lúc kín đáo, khi hở bạo

(Dân trí) - Sau đêm bán kết, những gương mặt nổi trội tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 dần lộ diện, 10 giải thưởng phụ đã được trao cho các thí sinh có màn trình diễn ấn tượng.

Tối 21/6, bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đã diễn ra tại Trung tâm triển lãm Sài Gòn SECC (quận 7, TPHCM). Hàng ngàn khán giả có mặt từ rất sớm để theo dõi chương trình.

Bên cạnh ban giám khảo gồm: Hoa hậu H'hen Niê, siêu mẫu Võ Hoàng Yến, siêu mẫu Hà Anh, Hoa hậu Hoàn vũ 2005 Natalie Glebova… còn có sự góp mặt của các người đẹp, người nổi tiếng như: Hương Giang, Lâm Khánh Chi, Lệ Hằng…

Sân khấu hoành tráng, khán giả cuồng nhiệt

Sân khấu bán kết được thiết kế đặc biệt, lồng ghép chữ V (Việt Nam) và W (Woman), cùng hiệu ứng ánh sáng lung linh, rực rỡ. Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Nguyễn Trần Khánh Vân cùng MC Đức Bảo giữ vai trò dẫn dắt chương trình.

Đường catwalk dài giúp các thí sinh thoải mái thể hiện kỹ năng của mình.

Với sức chứa khoảng 6.000 người, không khí tại khán phòng SECC cũng trở nên nóng hơn bao giờ hết khi khán giả không ngừng reo hò, cổ vũ cho các thí sinh mà họ yêu thích.

Hoa hậu H'Hen Niê xúc động chia sẻ trên trang cá nhân: "Đây là lần đầu tiên được ngồi ở dưới và cảm thấy hạnh phúc khi tất cả khán giả đã không rời ghế dù MC đã chào tạm biệt. Trân trọng biết ơn tình yêu trọn vẹn của quý vị dành cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam".

Chào đầu ấn tượng!

Top 41 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đã có màn xuất hiện ấn tượng với những bước catwalk tự tin. Không khí trở nên nóng dần khi các người đẹp lần lượt hô vang họ tên và quê quán trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Sự xuất hiện của những ứng viên nổi bật như: Thảo Nhi Lê, Ngọc Châu, Hương Ly, Lê Hoàng Phương, Nam Anh… nhận được những trào vỗ tay nổi trội hơn hẳn.

Đêm thi bán kết năm nay được đánh giá là có phần chào đầu sôi nổi và đầy năng lượng hơn so với những năm trước.

Nét đẹp "Tây" duyên dáng với áo dài

Sau màn chào sân sôi động, các thí sinh bước vào phần trình diễn áo dài truyền thống. Đây là phần thi đặc trưng giúp thể hiện vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

Những thí sinh được đánh giá là có nét đẹp khá "Tây" như Thảo Nhi Lê, Bảo Ngọc, Hoàng Phương… vẫn vô cùng thướt tha trong tà áo dài truyền thống.

Nhiều thí sinh "lột xác", hình thể nóng bỏng

Phần thi bikini luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của khán giả, khiến cả khán phòng phải "đứng ngồi không yên". Top 41 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm nay được đánh giá là có hình thể đồng đều, săn chắc và gợi cảm.

Sau khoảng thời gian tập luyện, các người đẹp cũng cải thiện đáng kể kỹ năng catwalk và phong cách trình diễn của mình. Những thí sinh bước ra từ "Vietnam's Next Top Model" như Ngọc Châu, Hương Ly, Nguyễn Oanh đã không khiến khán giả phải thất vọng với những bước catwalk mạnh mẽ, uyển chuyển.

Bên cạnh đó, các thí sinh tiềm năng như Thanh Khoa, Bùi Lý Thiên Hương, Huỳnh Phạm Thủy Tiên… không kém cạnh với hình thể khỏe khoắn, biết cách làm chủ sân khấu.

Người đẹp chuyển giới gây xúc động

Là thí sinh nhận được tấm vé vàng đặc biệt, Đỗ Nhật Hà đã làm nên lịch sử khi là người chuyển giới đầu tiên góp mặt tại bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Trong đêm thi này, người đẹp gây bất ngờ khi thể hiện ca khúc The stage of my life với dàn vũ công hùng hậu, trải lòng về những khó khăn khi là người chuyển giới. Tiết mục được xem là một điểm nhấn ý nghĩa của chương trình năm nay.

Đặc biệt, Đỗ Nhật Hà còn khiến khán giả thích thú với màn thay trang phục nhanh chớp nhoáng ngay trên sân khấu, mở màn cho phần thi dạ hội.

Thí sinh diện váy tự thiết kế

Trong phần diễn trang phục dạ hội, top 41 gây choáng ngợp với những bộ váy sang trọng, gợi cảm.

Người đẹp Thảo Nhi Lê gây ấn tượng với bộ váy do chính tay cô lên ý tưởng và thiết kế. Thí sinh Hương Ly thu hút sự chú ý khi diện trang phục được làm từ giấm ăn với thông điệp kêu gọi bảo vệ môi trường.

Các giải thưởng phụ được chia đều



Kết thúc đêm Bán kết, Lệ Nam giành 2 giải gồm Gương mặt đẹp nhất và Đại sứ vì cộng đồng.

Ngọc Châu chiến thắng thuyết phục với giải Hình thể đẹp nhất đồng thời nhận luôn giải Đại sứ sinh thái và môi trường (Ảnh: Ban tổ chức).

Giải Kỹ năng tiếng Anh tốt nhất thuộc về Thảo Nhi Lê nhờ khả năng ngoại ngữ trôi chảy và ứng xử khéo léo...

Đêm bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vẫn không tránh khỏi những "hạt sạn" về khâu tổ chức. Nhiều khán giả thất vọng khi xem qua sóng trực tiếp vì góc quay thiếu sáng tạo, âm nhạc chưa thực sự ấn tượng… Các ca sĩ khách mời như Bùi Lan Hương, Văn Mai Hương, Orange, Wren Evans chưa tạo được điểm nhấn.

Đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 sẽ diễn ra vào tối 25/6, hứa hẹn bùng nổ với sự góp mặt của các giám khảo khách mời: Hoa hậu Hoàn vũ 2018 Catriona Gray, đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Harnaaz Sandhu… cùng sự tham gia biểu diễn của ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Đông Nhi, Lân Nhã.