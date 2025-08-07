Hoàng Dũng: “Tôi đã học cách yêu và chấp nhận chính mình”

Từ một chàng trai trẻ nổi lên tại The Voice 2015 (Giọng hát Việt 2015), Hoàng Dũng hiện là một trong những giọng ca nam được yêu thích của Vpop, sở hữu màu nhạc riêng biệt cùng những sản phẩm chỉn chu, cảm xúc.

Anh không ra nhạc liên tục, nhưng mỗi lần xuất hiện đều để lại dấu ấn qua các ca khúc như: Nàng thơ, Yên, Chẳng ai yêu mãi một người, Đoạn kết mới… Và gần nhất là Xoay Tròn, dự án đánh dấu 10 năm ca hát của nam ca sĩ.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí, Hoàng Dũng chia sẻ về hành trình trưởng thành, tình yêu và cách anh học cách đối diện với những điều không hoàn hảo.

“Tôi chọn yêu, không chọn nuối tiếc”

Ở tuổi 30, sau những trải nghiệm đủ đầy cả thành công lẫn chênh vênh, Hoàng Dũng không còn là chàng trai sôi nổi chỉ luôn hướng về phía trước. Anh lặng lẽ bước vào giai đoạn mới của cuộc đời với sự trưởng thành được chắt lọc qua những lần va vấp, những khoảnh khắc nghi ngờ chính mình và cả những ngày đi qua trong im lặng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hoàng Dũng cho biết, sau những khó khăn, anh đã học cách dừng lại để nhìn sâu vào bên trong, đối diện với những giằng xé, trăn trở và mong muốn được sống thật với chính mình.

“Tôi từng mệt vì chạy show, từng ra bài hát không ai nghe, từng nghi ngờ chính mình. Nhưng tôi không nuối tiếc, vì mỗi lựa chọn, dù đúng hay sai, đều cho tôi bài học”, nam ca sĩ bộc bạch.

Ca sĩ Hoàng Dũng trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí.

Trưởng thành, với Hoàng Dũng, không đến từ những cú bứt phá hào nhoáng hay thành tích rực rỡ, mà từ chính những lần dừng lại, đối diện với mình. Từ những lần thấy bản thân nhỏ bé giữa sân khấu lớn, đến khi nhận ra rằng điều quan trọng nhất không phải là nổi bật mà là chân thật.

Anh cũng không ngại nhắc đến những lúc yếu đuối, bi quan hay mất cân bằng, bởi chính điều đó giúp anh quan sát cuộc sống kỹ hơn và sáng tạo chân thành hơn.

Trong hành trình trưởng thành ấy, sự đồng hành là điều Hoàng Dũng luôn nhắc đến đầu tiên. Gần 6 năm qua, anh gắn bó với bạn gái - Khánh Linh - người không chỉ là hậu phương thầm lặng mà còn là nguồn cảm hứng trong cuộc sống lẫn âm nhạc.

Khán giả yêu mến cặp đôi bởi sự đồng điệu từ tính cách đến gu thẩm mỹ, thường xuất hiện giản dị nhưng đầy ấm áp bên nhau qua những hình ảnh trên mạng xã hội.

Theo Hoàng Dũng, mối quan hệ của anh và Khánh Linh không quá ồn ào hay phô trương. Họ cùng nhau xây dựng một tình yêu bền bỉ theo cách riêng, giống như cách anh theo đuổi âm nhạc bằng sự kiên nhẫn, tinh tế và đầy những tầng cảm xúc sâu sắc.

“Linh giúp tôi sống mềm mại hơn, nhìn đời dịu dàng hơn và hiểu rõ những điều mình cần”, Hoàng Dũng tâm sự.

Khánh Linh không chỉ là người yêu mà còn là đối tác đồng hành trong nhiều khía cạnh cuộc sống và nghệ thuật. “Khi tôi mệt, cô ấy biết. Khi tôi cần tĩnh lặng, cô ấy cũng hiểu. Những điều ấy thật sự không dễ tìm”, Hoàng Dũng nói.

Sau những bộn bề công việc, bạn gái Khánh Linh là người giúp Hoàng Dũng trở về đúng với nhịp sống của chính mình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đối với chàng nghệ sĩ, tình yêu là nguồn cảm hứng bất tận, là chất liệu sống còn không chỉ để sáng tạo nghệ thuật mà còn để sống trọn vẹn và chân thành hơn mỗi ngày.

“Tôi nghĩ nếu một người có thể làm mọi thứ bằng tình yêu, sống và đối xử với mọi người bằng tình yêu, thì đó sẽ là một cuộc đời tuyệt vời”, nam ca sĩ bày tỏ.

Giữa guồng quay công việc, những khoảng thời gian nghỉ ngơi để nghe nhạc, chơi game, chăm sóc thú cưng hay đơn giản là tĩnh lặng suy ngẫm trở thành cách anh nạp lại năng lượng quý giá.

“Khi yêu một ai đó, một con vật hay một công việc, tôi luôn làm hết mình, không vì nghĩa vụ mà vì tình cảm. Điều đó làm tôi cảm thấy cuộc sống của mình thêm phần ý nghĩa”, Hoàng Dũng cho hay.

Ngoài đời, Hoàng Dũng kín tiếng, thích ở nhà, chơi với thú cưng và dành thời gian viết nhạc.

Hành trình nhìn lại bản thân: “Tôi không chọn nuối tiếc”

Hoàng Dũng không giấu việc bản thân từng trải qua giai đoạn gần như biến mất khỏi thị trường âm nhạc, ít xuất hiện trên các sân khấu, sự kiện hay gameshow.

Tuy nhiên, nam ca sĩ cho biết, đó không phải dấu hiệu của sự bỏ cuộc hay kiệt sức mà là một lựa chọn có chủ đích, để anh có thể tạm dừng, sống chậm lại và gom góp chất liệu sáng tạo trong sự tĩnh lặng - nơi anh cảm thấy thuộc về.

Hoàng Dũng thẳng thắn chia sẻ, anh biết mình không thể làm mọi thứ cùng lúc: “Tôi không giỏi quảng cáo bản thân, không thể vừa viết nhạc, vừa diễn, vừa ra sản phẩm liên tục, nhưng lại có thể yêu cái mình đang làm và làm bằng tất cả sự chân thành.

Khi không xuất hiện trên sân khấu, Hoàng Dũng thường dành thời gian để nghỉ ngơi, tự chữa lành và sáng tác nhạc.

Có những lúc tôi từ chối đi diễn không phải vì áp lực hay stress (căng thẳng), mà vì muốn nghỉ ngơi, dành thời gian để làm một album đúng nghĩa. Với tôi, âm nhạc cần thời gian để chín, không thể liên tục ra sản phẩm như một cỗ máy”.

Việc không chạy theo guồng quay chung giúp Hoàng Dũng giữ được chính mình, tránh bị cuốn trôi theo những xu hướng nhất thời. Mỗi sản phẩm anh ra mắt vì thế đều là kết tinh của sự chăm chút kỹ lưỡng và trung thực.

Nam ca sĩ bộc bạch, bản thân không phải kiểu nghệ sĩ thích sự ồn ào, thậm chí từng cảm thấy bức bối khi phải đi diễn quá nhiều mà không có đủ thời gian sáng tác. Giai đoạn vắng bóng trên sân khấu khiến nhiều người thắc mắc, nhưng với Dũng, đó là sự lựa chọn có ý thức.

“Tôi hiểu rằng, nếu muốn làm sản phẩm chất lượng, tôi phải dành ưu tiên cho sáng tác và sản xuất. Đây là sự đánh đổi mà tôi hoàn toàn chấp nhận’’, Hoàng Dũng bày tỏ.

Đối với Hoàng Dũng, âm nhạc không chỉ mang đến sự nghiệp, mà còn giúp anh trưởng thành và lan tỏa những giá trị tích cực đến khán giả.

Quan điểm ấy cũng được thể hiện rõ trong cách Hoàng Dũng nhìn lại chặng đường đã đi. Dù có áp lực, anh không chọn sống trong nuối tiếc. Nam ca sĩ cho biết, anh tự hào vì âm nhạc giúp anh không chỉ sống được mà còn hỗ trợ được những người xung quanh. Mỗi quyết định anh đưa ra đều có giá trị riêng, dù đó là bài học, trải nghiệm hay cái giá phải trả. Và anh không hối tiếc điều gì.

Sau 10 năm, Hoàng Dũng nhận thấy bản thân đã thay đổi rất nhiều so với ngày đầu bước vào nghề. Từ chàng trai 20 tuổi ôm đàn viết nhạc với ngọn lửa nhiệt huyết đầy bất chấp, anh giờ đây bình thản và trầm tĩnh hơn rất nhiều. Qua những trải nghiệm và thử thách, anh hiểu rằng mình không cần phải chạy theo bất cứ điều gì ngoài chính bản thân mình.

“Tôi từng nghĩ mình có thể vượt qua mọi khó khăn, thử thách bằng ý chí và sức trẻ. Tuy nhiên, trải qua nhiều thăng trầm, tôi nhận ra sự nhỏ bé của bản thân không phải là điểm yếu mà chính là điều giúp tôi biết cách yêu thương và trân trọng những điều xung quanh hơn.

Tôi học được cách chấp nhận những nỗi sợ, những điều không thể kiểm soát được trong cuộc sống, từ đó sống chân thật và sâu sắc hơn với chính mình”, Hoàng Dũng nói.

Đối mặt với những ý kiến trái chiều, Hoàng Dũng chọn cách im lặng, làm tốt công việc và để âm nhạc tự lên tiếng.

Với những bình luận tiêu cực, Hoàng cũng có cách ứng xử tỉnh táo. Anh đọc để tiếp nhận, nhưng không để cảm xúc bị cuốn theo.

“Tôi đọc những bình luận tiêu cực một cách chọn lọc, giữ lại những điều có ích và bỏ qua những phần gây tổn thương hay tiêu cực. Bởi nếu bị cuốn vào cảm xúc xấu, tâm trạng tôi sẽ bị kéo xuống và khó có thể sáng tạo hay giữ được sự cân bằng”, nam nghệ sĩ chia sẻ.

“Xoay tròn”: Trưởng thành bằng cách quay về với chính mình

Sau 5 năm kể từ album phòng thu đầu tay 25, Hoàng Dũng trở lại với Xoay tròn, một khúc tự sự về hành trình lớn lên trong suy nghĩ, không ngừng đổi thay nhưng vẫn giữ vững bản chất cá nhân trong âm nhạc.

Chia sẻ về ý nghĩa tên gọi của album, Hoàng cho biết: “Xoay tròn là một chuyển động vật lý có tâm và gia tốc. Với tôi, đó là ẩn dụ cho sự trưởng thành - một quá trình liên tục quay về với chính mình để thấu hiểu, không phải để thay đổi bản chất. Tôi nghĩ mình vẫn là mình, chỉ là khoác lên những lớp áo khác nhau theo thời gian”.

Album Xoay tròn được thiết kế với 15 phiên bản màu sắc, đại diện cho 15 trạng thái cảm xúc, từ ấm áp đến trầm buồn. Không chọn một gam màu chủ đạo, Hoàng Dũng muốn để khán giả tự quyết định phiên bản phù hợp với chính họ, ở thời điểm mà họ sẵn sàng mở lòng.

Trong Xoay Tròn, Hoàng Dũng kết hợp với nhiều nghệ sĩ có màu sắc âm nhạc riêng biệt như Rhymastic, NÂN… như một cách mở rộng ngôn ngữ sáng tạo và bước ra khỏi chiếc hộp “chàng trai ôm đàn hát ballad”.

“Tôi hiểu mọi người cần những từ khóa để ghi nhớ một nghệ sĩ. Nhưng tôi tin rằng nghệ sĩ thì không nên bị đóng khung trong bất kỳ khuôn mẫu nào”, Hoàng Dũng nói.

Hoàng Dũng và Đen Vâu (bên trái) lần đầu đứng chung sân khấu trong live concert “Xoay tròn” diễn ra vào tối 2/8 tại Hà Nội (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Với Hoàng Dũng, sáng tác không chỉ đến từ trải nghiệm cá nhân mà còn từ việc quan sát, giao tiếp, đi du lịch một mình, những buổi trò chuyện thân mật với bạn bè hay cảm hứng từ sách báo, phim ảnh. Dù xuất phát điểm là gì, mỗi ca khúc đều được anh viết với sự chân thành và kỹ lưỡng.

Tối 2/8 vừa qua, concert Xoay tròn diễn ra tại Hà Nội, như một cái kết đẹp cho hành trình phát hành album, đồng thời mở ra chương tiếp theo trong sự nghiệp của Hoàng Dũng. Với anh, đây không chỉ là một đêm nhạc, mà còn là nơi mọi cảm xúc được sẻ chia sau hành trình dài đầy thử thách và yêu thương.

“Tôi không cần tất cả mọi người phải yêu thích mình. Tôi chỉ hy vọng có những người thật sự đồng cảm. Với họ, tôi sẽ cố gắng hết mình”, nam nghệ sĩ cho biết.

Khi được hỏi về kế hoạch sau đêm diễn, Hoàng Dũng chia sẻ sẽ dành khoảng 1 tháng để nghỉ ngơi, quây quần bên gia đình, chăm thú cưng, chơi game và lặng lẽ theo dõi phản hồi của khán giả dành cho Xoay tròn.

“Trước tiên, tôi sẽ ở nhà và xem khán giả cảm nhận như thế nào. Tôi nghĩ vẫn còn nhiều điều để làm với dự án này”, nam ca sĩ nói.

Nam ca sĩ được khán giả ưu ái gọi là “Hoàng tử tình ca” của nhạc Việt.

Hoàng Dũng (SN 1995) tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Dũng, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ. Anh từng đoạt ngôi Á quân Giọng hát Việt 2015 và lọt top 10 cuộc thi Bài hát hay nhất năm 2016. Hoàng Dũng ghi dấu ấn với loạt ca khúc viết về tình yêu như: Đôi lời tình ca, Nàng thơ, Đi đâu để thấy hoa bay, Đôi mươi… và được khán giả ưu ái gọi là “Hoàng tử tình ca” của nhạc Việt. Năm 2020, anh phát hành album phòng thu đầu tay mang tên 25. Bên cạnh đó, Hoàng Dũng cũng tham gia sáng tác nhạc cho một số bộ phim điện ảnh như: Tao không xa mày (2017), Mùa viết tình ca (2018) và 100 ngày bên em (2018).

Ảnh: Nguyễn Hà Nam