Gia thế của hot girl vừa tuyên bố chia tay tài tử Huỳnh Hiểu Minh

Diệp Kha từng là hoa khôi của trường Đại học Thâm Quyến (Trung Quốc). Cô từng góp mặt trong top 50 người đẹp truyền hình Hồ Nam (Trung Quốc) năm 2020 và là quán quân cuộc thi tuyển MC của một chương trình truyền hình. Song, sự nghiệp trong làng giải trí của cô khá mờ nhạt.

Diệp Kha từng kết hôn với một doanh nhân ở Thâm Quyến (Trung Quốc). Theo QQ, chồng cũ của Diệp Kha là chủ một công ty có vốn khoảng 1 triệu NDT (3,4 tỷ đồng).

Diệp Kha ở bên Huỳnh Hiểu Minh gần 3 năm (Ảnh: Sina).

Sau khi kết hôn, dựa vào điều kiện tài chính của chồng, Diệp Kha tạo dựng thương hiệu thời trang riêng và mở thẩm mỹ viện. Sau thời gian ngắn kết hôn, 2 người chia tay.

Khi ly hôn, người đẹp được cho là nhận được một nửa số tài sản từ chồng cũ. Hậu chia tay chồng, Diệp Kha xây dựng hình tượng một phụ nữ độc thân, xinh đẹp, quyến rũ, có sự nghiệp riêng.

Trên trang cá nhân, cô thường đăng tải hình ảnh xinh đẹp, sang chảnh tại các nhà hàng cao cấp, điểm du lịch hạng sang. Chia sẻ với người hâm mộ, Diệp Kha thổ lộ, cô muốn là một phụ nữ thành đạt và tự tay gây dựng sự nghiệp.

Theo Sina, người đẹp hiện có liên quan đến 7 công ty, trong đó 4 công ty vẫn đang hoạt động.

Theo dữ liệu bên thứ 3, tài khoản của Diệp Kha trên nền tảng video tính đến ngày 7/8 có hơn 1,1 triệu người theo dõi, tăng hơn 180.000 lượt trong vòng 30 ngày qua. Ngoài ra, giá ước tính cho quảng cáo trên mỗi video lên tới 300.000 NDT (hơn 1 tỷ đồng).

Diệp Kha và Huỳnh Hiểu Minh có 1 con gái chung nhưng không làm thủ tục đăng ký kết hôn (Ảnh: Sina).

Gần đây, cái tên Diệp Kha gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc khi cô liên tục livestream (phát sóng trực tuyến) và chia sẻ về chuyện tình với tài tử Huỳnh Hiểu Minh.

Năm 2022, làng giải trí Trung Quốc xôn xao trước thông tin Huỳnh Hiểu Minh hẹn hò hot girl Diệp Kha. Cặp đôi liên tục bị phát hiện diện đồ đôi, cùng xuất hiện tại các địa điểm du lịch. Song, Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha không xác nhận mối quan hệ tình cảm.

Trong gần 2 năm, Diệp Kha chấp nhận là bạn gái trong bóng tối của Huỳnh Hiểu Minh. Một nguồn tin cho hay, nam diễn viên Thần điêu đại hiệp không muốn công khai chuyện tình cảm sau cuộc hôn nhân ồn ào với nữ diễn viên Angelababy. Anh không muốn là tâm điểm của truyền thông về đời tư cá nhân.

Tháng 9/2024, Huỳnh Hiểu Minh bất ngờ hẹn hò với người đẹp Diệp Kha. Tuy nhiên, trong bài đăng của mình, nam diễn viên phủ nhận việc anh và Diệp Kha bí mật kết hôn.

Được biết, trong 2 năm bí mật bên nhau, Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha từng chia tay vào năm 2023 nhưng nối lại quan hệ vài tháng sau đó. Đến tháng 11/2023, Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha hàn gắn, dọn về chung sống.

Tên tuổi của Huỳnh Hiểu Minh bị ảnh hưởng nặng nề khi công khai hẹn hò với Diệp Kha (Ảnh: Sina).

Theo nguồn tin từ Sohu, Diệp Kha được lòng cha mẹ Huỳnh Hiểu Minh và họ mừng khi con trai tìm được hạnh phúc mới.

Năm 2024, tin đồn Diệp Kha mang thai con của Huỳnh Hiểu Minh rộ khắp mạng xã hội Trung Quốc nhưng nam diễn viên họ Huỳnh không xác nhận.

Tuy nhiên, từ thời điểm Diệp Kha và Huỳnh Hiểu Minh công khai tình cảm, cặp đôi liên tục đối mặt với sóng gió dư luận.

Tháng 12/2024, chồng cũ của Diệp Kha bất ngờ tiết lộ nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của họ tan vỡ. Theo đó, hot girl mạng được cho là thiếu chung thủy. Đáp lại lời cáo buộc của chồng cũ, Diệp Kha không bình luận.

Ngay sau đó, tin đồn Diệp Kha được cho là nằm trong đường dây săn chồng giàu bất ngờ được lan truyền trên mạng xã hội Hoa ngữ.

Theo nguồn tin của Sohu, các cô gái được đào tạo từ cách giao tiếp, nấu ăn, chăm chỉ xây dựng hình tượng phụ nữ độc thân thành công. Họ thường đăng tải hình ảnh dịu dàng, xinh đẹp, thể hiện đam mê đọc sách, vẽ tranh, du lịch ở những địa điểm sang chảnh trên trang cá nhân.

Một nguồn tin thân cận với tài tử họ Huỳnh cho hay, Diệp Kha từng tỏ ra là một cô gái sống kín tiếng và hiểu chuyện trong 2 năm bên cạnh Hiểu Minh. Tuy nhiên, sau khi chính thức trở được công khai, hot girl mạng xã hội lại tỏ ra thiếu khôn khéo trong cách ứng xử.

Diệp Kha một mình đi khám thai hồi cuối năm 2024 (Ảnh: Sohu).

Cô liên tục livestream và có những phát ngôn gây tranh cãi. Việc công khai bí mật cá nhân đến cách giáo dục của gia đình hay chê bai ca sĩ gạo cội trong giới giải trí Hoa ngữ khiến Diệp Kha phải nhận phản ứng dữ dội.

Bên cạnh đó, việc tên Diệp Kha liên tục xuất hiện trên bảng tìm kiếm nóng khiến Huỳnh Hiểu Minh cũng bị réo tên. Tháng 11 năm ngoái, tài tử họ Huỳnh từng phải cúi đầu xin lỗi đồng nghiệp và người hâm mộ vì để chuyện cá nhân ảnh hưởng tới công việc.

Cuối năm 2024, Diệp Kha phải khóa tài khoản cá nhân vì phản ứng dữ dội từ người dùng mạng. Hình ảnh cũng như công việc của Huỳnh Hiểu Minh cũng bị ảnh hưởng. Bộ phim mới The Wig của anh bị khán giả tẩy chay, phải rút khỏi rạp sớm hơn dự kiến.

Theo một nguồn tin thân cận, Huỳnh Hiểu Minh đề nghị chia tay Diệp Kha vào cuối năm ngoái nhưng cam kết chu cấp để cô nuôi con.

Tháng 2 vừa rồi, Diệp Kha nhập viện và sinh con tại một bệnh viện cao cấp tại Hong Kong (Trung Quốc). Nam diễn viên họ Huỳnh thuê ê-kíp và phòng ốc hạng sang cho Diệp Kha và con gái.

Diệp Kha xác nhận chia tay Huỳnh Hiểu Minh nhưng vẫn gửi lời cảm ơn anh (Ảnh: Sina).

Tài tử họ Huỳnh được cho là đã lập di chúc và người thừa hưởng khối tài sản ước tính 10 tỷ NDT (khoảng 35.000 tỷ đồng) của anh là con trai Tiểu Hải Miên (con trai của anh và Angelababy) và con gái mới chào đời (con gái của anh và Diệp Kha). Cả vợ cũ Angelababy và bạn gái Diệp Kha đều không có tên trong di chúc của tài tử họ Huỳnh.

Đầu tháng 8 này, hơn 5 tháng sau khi sinh con gái, Diệp Kha trở lại hoạt động trên mạng xã hội Trung Quốc. Cô thừa nhận đã trải qua khủng hoảng tâm lý nặng khi công khai hẹn hò với Huỳnh Hiểu Minh và hiện muốn tập trung cho công việc, cũng như việc chăm sóc con gái.

Trong buổi livestream ngày 7/8, Diệp Kha chính thức xác nhận chia tay Huỳnh Hiểu Minh vì những lý do rất thực tế và gửi lời cảm ơn anh.

“Anh ấy dạy tôi cách đối nhân xử thế, kỹ năng kinh doanh. Đó là kỷ niệm quý giá của tôi về mối quan hệ này, không thể vì chia tay mà xoá sạch”, Diệp Kha nói.