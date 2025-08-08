Petrovietnam hợp tác toàn diện với SOVICO phát triển năng lượng và kinh tế

Với sứ mệnh và tầm nhìn trong giai đoạn phát triển mới, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) sẽ hướng đến việc mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp lớn cả trong nước và quốc tế, nhất là khối doanh nghiệp tư nhân, góp phần thúc đẩy phát triển năng lượng và kinh tế bền vững.

Trên tinh thần đó, Petrovietnam và Công ty cổ phần Tập đoàn Sovico (SOVICO) cùng hợp tác mở ra cơ hội khai thác hiệu quả tiềm năng song phương, gia tăng giá trị và năng lực cạnh tranh, cùng đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Toàn cảnh buổi lễ ký kết hợp tác giữa Petrovietnam và SOVICO (Ảnh: BTC).

Tham dự buổi lễ, về phía Tập đoàn SOVICO có bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Nguyễn Thanh Hùng, đại diện cổ đông lớn; ông Phạm Minh Hà, Phó tổng giám đốc; cùng lãnh đạo các đơn vị thành viên, lãnh đạo các ban chuyên môn của SOVICO.

Về phía Petrovietnam có ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên; ông Lê Ngọc Sơn, Tổng giám đốc; các lãnh đạo trong Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc, đại diện các ban/văn phòng, lãnh đạo các đơn vị thành viên của tập đoàn.

Petrovietnam đang tích cực triển khai các nhiệm vụ theo tinh thần Kết luận số 76 của Bộ Chính trị cũng như thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tập đoàn lần thứ IV đề ra. Trong đó, Petrovietnam tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, thích ứng với xu thế chuyển dịch năng lượng và hội nhập quốc tế sâu rộng. Bên cạnh đó, tập đoàn đã thiết lập các đối tác chiến lược mới, mở rộng chuỗi giá trị, kết nối đầu tư xuyên biên giới.

Mục tiêu 5 năm tới của Đảng bộ tập đoàn là đưa Petrovietnam vào top 5 tập đoàn lớn nhất Đông Nam Á, góp phần đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, nhất là an ninh năng lượng.

Để thực hiện được những nhiệm vụ trên, trong giai đoạn phát triển mới, Petrovietnam tập trung tái cấu trúc mô hình hoạt động, xác lập ba trụ cột sản xuất - kinh doanh chiến lược gồm năng lượng, công nghiêp và dịch vụ kỹ thuật cao.

Trụ cột năng lượng giữ vai trò chủ đạo trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, phát triển đồng bộ từ dầu khí truyền thống đến năng lượng tái tạo, điện gió ngoài khơi, hydrogen, LNG, amoniac xanh.

Trụ cột công nghiệp sẽ thúc đẩy phát triển công nghiệp lọc - hóa dầu, hóa chất, vật liệu mới, cơ khí chế tạo, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Đối với trụ cột dịch vụ kỹ thuật cao, tập đoàn sẽ tập trung phát triển hệ sinh thái dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao, logistics, tư vấn - thiết kế - xây dựng - vận hành, chuyển đổi số và khoa học công nghệ theo chuẩn quốc tế.

Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn và Chủ tịch Hội đồng quản trị SOVICO Nguyễn Thị Phương Thảo ký kết thoả thuận hợp tác toàn diện (Ảnh: BTC).

Việc định hình rõ ràng ba trụ cột chiến lược là cơ sở để Petrovietnam triển khai các thỏa thuận hợp tác thực chất và hiệu quả với các đối tác, đặc biệt là khối tư nhân có năng lực và tầm nhìn phát triển dài hạn.

“Khẳng định vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, với trí tuệ, khát vọng, dám nghĩ dám làm, Petrovietnam sẽ gương mẫu đi đầu, tiên phong, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và tầm nhìn dài hạn, nâng cao năng suất lao động, đạt tăng trưởng 2 con số, phát triển nhanh, bền vững, góp phần đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, an ninh năng lượng quốc gia; với tinh thần nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ đổi mới sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp”, đại diện Petrovietnam khẳng định.

Tiếp nối truyền thống 50 năm của các thế hệ đi trước để xây dựng và phát triển Petrovietnam hùng mạnh, tiếp tục giữ vững vị trí hàng đầu đất nước, có vị thế trong khu vực và trên thế giới, trong thời gian qua, Petrovietnam đã góp phần thúc đẩy các ngành, lĩnh vực khác của nền kinh tế phát triển thông qua việc tạo dựng các chuỗi liên kết, hợp tác không chỉ với các tập đoàn, công ty hàng đầu của đất nước trong khối doanh nghiệp nhà nước như Viettel, ACV, TKV, Vinachem, VRG... mà còn mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp tư nhân lớn hàng đầu đất nước như Hòa Phát, SOVICO...

Việc hợp tác với các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam đã góp phần giúp Petrovietnam tăng cường liên kết, mở rộng quy mô, gia tăng năng lực sản xuất kinh doanh, tối ưu sức cạnh tranh.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam Lê Mạnh Hùng (Ảnh: BTC).

Thay mặt Petrovietnam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Lê Mạnh Hùng đánh giá cao sự phát triển lớn mạnh của Tập đoàn SOVICO, cũng như những đóng góp thiết thực của SOVICO cho đất nước thông qua hệ sinh thái đa ngành gồm tài chính - ngân hàng, hàng không, bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng và năng lượng.

Ông Lê Mạnh Hùng chia sẻ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tập đoàn lần thứ IV vừa được thông qua, Petrovietnam đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ góp mặt trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới (Fortune Global 500). Để hiện thực hóa mục tiêu đầy thách thức này, Petrovietnam xác định việc mở rộng hợp tác với các đối tác tư nhân có năng lực, kinh nghiệm và tiềm lực tài chính như SOVICO là bước đi chiến lược. Đây chính là cơ sở để huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả đầu tư và giá trị gia tăng trong toàn chuỗi hoạt động của tập đoàn.

Chủ tịch Hội đồng quản trị SOVICO Nguyễn Thị Phương Thảo (Ảnh: BTC).

Thay mặt SOVICO, bà Nguyễn Thị Phương Thảo chúc mừng những kết quả tích cực mà Petrovietnam đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời khẳng định vị thế vững chắc của một tập đoàn kinh tế hàng đầu đất nước trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GDP.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo nhấn mạnh thông qua thỏa thuận hợp tác chiến lược, SOVICO mong muốn hai tập đoàn tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hiệu quả, cùng xây dựng và phát huy nền văn hoá doanh nghiệp mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam.

Trên cơ sở đó, hai doanh nghiệp sẽ tạo nên sức mạnh tổng hoà để chinh phục các mục tiêu kinh tế lớn, kiến tạo giá trị bền vững cho đất nước, đồng thời trở thành hình mẫu tiêu biểu cho sự hợp tác giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân trong phát triển kinh tế quốc gia.

Lãnh đạo hai tập đoàn tham dự lễ ký kết (Ảnh: BTC).

Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Petrovietnam và SOVICO là minh chứng rõ nét cho cam kết mạnh mẽ của Petrovietnam trong việc thúc đẩy mô hình hợp tác công - tư, huy động tối đa nguồn lực xã hội cho các mục tiêu phát triển năng lượng sạch, tăng trưởng xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Thoả thuận cũng sẽ tạo nền tảng quan trọng để hai bên hiện thực hóa các dự án chiến lược, đóng góp thiết thực vào tiến trình chuyển dịch năng lượng, thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế trong giai đoạn tới.