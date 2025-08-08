Vụ trung tá CSGT bị đấm vào mặt: Tạm giữ hình sự một người nước ngoài

Ngày 8/8, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị đã tống đạt quyết định tạm giữ hình sự đối với K.A. (SN 2006, quốc tịch Nga, đang lưu trú tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.

K.A. được xác định đã đấm trung tá CSGT khi người này đang làm nhiệm vụ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc quyết định tạm giữ hình sự đối với K.A. (Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa).

Theo điều tra ban đầu, sáng 7/8, tại ngã ba đường Tuệ Tĩnh - Trần Phú (phường Nha Trang), xe máy do K.A. cầm lái va chạm từ phía sau, cùng chiều với một xe máy khác do bà T., trú tại phường Nam Nha Trang, điều khiển.

Sau va chạm, bà T. ngã ra đường, được người dân đưa đi cấp cứu. Thấy bà T. bị thương, người dân đã giữ K.A. ở lại để lực lượng chức năng xử lý.

Nhận được tin báo, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT đường bộ (khu vực Nha Trang) do Trung tá N.T.G. phụ trách đến hiện trường để giải quyết.

Trung tá G. bị thanh niên quốc tịch Nga đấm vào mặt gây thương tích (Ảnh: Phan Anh).

Trong lúc Trung tá G. dùng phần mềm phiên dịch trên điện thoại để trao đổi với K.A., bất ngờ bị thanh niên quốc tịch Nga đấm vào miệng gây chảy máu.

Chứng kiến vụ việc, người dân đã hỗ trợ khống chế K.A., bàn giao cho Công an phường Nha Trang đưa về trụ sở xử lý.

Tại cơ quan công an, qua kiểm tra, nồng độ cồn của K.A. là 0,644 mg/l khí thở, âm tính với ma túy.