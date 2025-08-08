Hamlet Trương hé lộ lý do hát ca khúc của Trần Lê Quỳnh ở mỗi đêm nhạc

Trong mỗi đêm nhạc riêng, Hamlet Trương vẫn giữ thói quen chọn một ca khúc của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh để bắt đầu chương trình. Điều này khiến một số khán giả thắc mắc.

Hamlet Trương thổ lộ anh đã có hơn 20 năm yêu nhạc của Trần Lê Quỳnh. Hiện, nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh không sống tại Việt Nam mà làm việc và định cư tại Anh. Những tin nhắn trao đổi giữa hai người đa số là lời hỏi thăm sức khỏe và bày tỏ sự yêu thích với các sáng tác của nhau.

Một hôm, Hamlet Trương đánh bạo xin phép được làm một album nhạc Trần Lê Quỳnh và nhạc sĩ đã đồng ý ngay. Sau hơn 5 năm ấp ủ, Hamlet Trương chính thức ra mắt album “Quỳnh” gồm các ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh như “Tuyết rơi mùa hè”, “ Khi mẹ khóc”, “Những ô cửa xanh”, "Mùa hạ cuối cùng"...

Album được ghi hình giản dị với các bối cảnh dàn dựng trên sân khấu. Các ca khúc được hòa âm mới, chú trọng cảm xúc và sự mộc mạc.

Hamlet Trương đã có hơn 20 năm yêu nhạc Trần Lê Quỳnh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Việc một nhạc sĩ ra album hát các ca khúc của nhạc sĩ khác là điều hiếm có trong làng nhạc Việt. Hamlet Trương chia sẻ: "Việc hát sáng tác của người khác mang đến cho tôi trải nghiệm thú vị. Nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh rất kín tiếng và không sống ở Việt Nam nhưng anh rất vui khi tôi thông báo album đã hoàn thành”.

Khi được hỏi có lo ngại bị so sánh với những ca sĩ khác từng thể hiện những bài hát của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh hay không, Hamlet Trương cho biết: “Ca khúc của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh đã trở nên bất hủ. Việc hát lại một ca khúc cũ của anh chỉ là chút màu sắc mới. Mỗi khán giả sẽ tự chọn giọng hát phù hợp với tâm hồn của họ”.

Về việc thực hiện album trong 5 năm, nhạc sĩ Hamlet Trương chia sẻ: "Có những khoảng thời gian bản thân tôi cảm thấy chưa đủ chín chắn để hát, không tìm được một thời điểm nào phù hợp cho dự án. May sao đến giữa năm nay thì cảm hứng trở lại và tôi chỉ mất 1 tháng để hoàn thiện dự án”.