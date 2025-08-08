Cổ phiếu F88 tăng trần ngày chào sàn, nhóm bất động sản bừng sáng

Hôm nay, cổ phiếu F88 của Công ty cổ phần Đầu tư F88 chính thức được giao dịch trên hệ thống UPCoM. Với giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên là 634.900 đồng/cổ phiếu, cổ phiếu này nhanh chóng tăng trần lên 888.800 đồng/đơn vị và giữ tới cuối phiên.

Với mức này, F88 trở thành mã có thị giá cao nhất thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay.

Quay trở lại thị trường chung, VN-Index chốt phiên tăng hơn 3 điểm, lên 1.584,95 điểm. Thị trường được dẫn dắt bởi đà tăng chính của cổ phiếu VIC (Vingroup) và VPB (VPBank).

Nhóm cổ phiếu VIC, VPG, GEX ảnh hưởng mạnh tới chỉ số (Nguồn: iBoard)

Thị trường hôm nay cũng gọi tên nhóm bất động sản với sắc xanh chiếm chủ đạo. Một số mã đóng góp sức ảnh hưởng lớn cho thị trường như KDH (Khang Điền), PDR (Phát Đạt), CII (Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật CII), DXG (Đất Xanh), NVL (Novaland), DIG...

Trong nhóm cổ phiếu ảnh hưởng mạnh tới chỉ số, SSI là cái tên không thể bỏ qua. Cổ phiếu công ty chứng khoán do ông Nguyễn Duy Hưng làm Chủ tịch HĐQT tăng giá 1%, lên 35.500 đồng/đơn vị. Mã này được giao dịch trên 95 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 3.400 tỷ đồng, giá đã tăng mạnh kể từ cuối tháng 6.

Ở chiều ngược lại, HPG (Hòa Phát) điều chỉnh, giảm 1,75% trong phiên hôm nay, về 28.000 đồng/đơn vị. Cổ phiếu TCB (Techcombank) cũng giảm 1,4% về 37.850 đồng/đơn vị. Hai mã này được giao dịch lần lượt hơn 3.387 tỷ đồng và 1.175 tỷ đồng, gây ảnh hưởng tiêu cực nhất đến chỉ số chung.

Bộ đôi cổ phiếu liên quan tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo gồm VJC (Vietjet Air) và HDB (HDBank) đều giảm điểm trong phiên này, kéo lùi đà tăng của chỉ số.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 975 tỷ đồng phiên hôm nay. Các mã bị bán ròng mạnh như BID, SSI, HPG, FPT, VCB... Ngược lại, khối ngoại mua ròng VPB, GEX, CII, DCM, VIC...