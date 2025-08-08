Thiếu niên mất tích nhiều ngày trở về nhà an toàn nhờ bác tài xế tốt bụng

Ngày 8/8, gia đình chị L.T.A. (SN 1976, trú tại xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình) cho biết, cháu Đ.M.L. (15 tuổi, con trai chị) đã trở về nhà an toàn sau nhiều ngày rời đi và mất liên lạc.

Cháu L. sau nhiều ngày mất liên lạc đã về nhà an toàn (Ảnh: Người nhà cung cấp).

Trước đó, khoảng 5h ngày 4/8, L. đi bộ rời khỏi nhà anh Mai Văn Hiệp (33 tuổi, anh rể, trú tại xã Xuân Trường).

Một số người dân cho biết đã nhìn thấy L. lên xe khách chạy tuyến đi Giáp Bát (Hà Nội) vào khoảng 6h cùng ngày.

Tối 7/8, một tài xế taxi ở Bắc Ninh nhìn thấy L. đi bộ ở ven đường. Nhận ra L. từ hình ảnh tìm kiếm được đăng tải trên báo chí, tài xế này đã dừng xe tiếp cận, trò chuyện và động viên; sau đó đưa L. trở về nhà tại Ninh Bình vào lúc 1h sáng 8/8.

“Khi thấy em trai trở về nhà an toàn, mẹ tôi đã rất mừng sau mấy ngày hoảng loạn không ăn không ngủ, thấp thỏm chờ tin. Gia đình thật sự rất biết ơn người tài xế tốt bụng đã giúp đỡ”, người thân cháu L. chia sẻ.

Cũng theo người nhà, trong thời gian L. mất tích, gia đình nhiều lần nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ với nội dung đe dọa "sẽ chích điện”.

Một tin nhắn khác yêu cầu gia đình chuyển 100 triệu đồng nếu muốn gặp lại L., nếu không sẽ bị bán sang Campuchia.