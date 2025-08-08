Ký ức của MC Thu Uyên về cầu truyền hình trực tiếp đầu tiên trên VTV

Vào đêm 30 Tết Ất Hợi (18/2/1996), lần đầu tiên khán giả cả nước được chứng kiến không khí đón giao thừa tại Hà Nội và TPHCM qua cầu truyền hình trực tiếp kéo dài 4 tiếng trên sóng Đài truyền hình Việt Nam (VTV).

Đây là chương trình truyền hình trực tiếp đầu tiên tại Việt Nam. Sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng, mở ra bước ngoặt cho lịch sử ngành truyền hình Việt Nam.

Nhà báo Trần Bình Minh và nhà báo, MC Thu Uyên (Ảnh: VTV).

Ý tưởng này được khởi xướng với mong muốn mang đến cho người dân cả nước một cái Tết trọn vẹn, gắn kết, thông qua hình ảnh sống động từ hai trung tâm lớn của đất nước.

Được biết, để hiện thực hóa ý tưởng này, ê-kíp tại Hà Nội và TPHCM đã chuẩn bị, phối hợp chặt chẽ trong vòng 1 tháng - một khoảng thời gian rất ngắn so với quy mô và tính phức tạp.

Các phương án kỹ thuật, nội dung, kịch bản phân cảnh, đạo diễn tại từng điểm cầu đều phải phối hợp ăn ý và khớp từng giây.

Trung tâm kỹ thuật sản xuất chương trình của VTV khẩn trương lắp đặt phòng máy mới tại trường quay S1 chỉ trong một tuần để phục vụ chương trình.

Tổng đạo diễn cầu truyền hình khi đó là Quang Dũng giữ vai trò chỉ huy tổng thể, phối hợp với hai đạo diễn tại hai điểm cầu là Trung Hồng (hồ Gươm, Hà Nội) và Việt Cường (Tượng đài Bác Hồ, TPHCM).

Tại trường quay S1 ở Trung tâm Giảng Võ, nhà báo Trần Bình Minh đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình, kết nối hai đầu cầu. Mọi hình ảnh từ băng ghi hình, cảnh quay trực tiếp, đều được giám sát qua monitor chuyên dụng.

Khâu kỹ thuật sau đó được tập dượt liên tục để đảm bảo chất lượng âm thanh, hình ảnh và tín hiệu ổn định.

Là người dẫn chương trình tại đầu cầu hồ Gươm (Hà Nội), MC Thu Uyên nhớ rõ từng cảm xúc của mình khi đứng trước ống kính trong một đêm đặc biệt.

Đó là đêm 30 Tết, tiết trời Hà Nội giá lạnh và có mưa phùn - đặc trưng của mùa Xuân miền Bắc. Nhưng chị và những người dân dạo quanh hồ, chẳng ai thấy phiền lòng vì cái rét ấy.

“Quả thật bờ hồ đêm nay rất lạnh nhưng chúng tôi - những người đang thực hiện đầu cầu truyền hình cũng như những người Hà Nội đang dạo quanh đây để chờ đón giây phút giao thừa - không thấy làm phiền, bởi giá lạnh và mưa phùn vốn là đặc trưng của Tết Nguyên đán ở Hà Nội", MC Thu Uyên chia sẻ trên sóng trực tiếp lúc đó.

MC Thu Uyên và nhân vật trong cầu truyền hình (Ảnh: VTV).

Trong chương trình Ký ức VTV, MC Thu Uyên kể rằng, vì đây là lần đầu tiên VTV thực hiện một chương trình quy mô như vậy, Tổng Giám đốc VTV lúc bấy giờ là ông Vũ Văn Hiến, đã trực tiếp theo dõi từ khâu tập dượt.

Nhóm sản xuất đã có một ngày luyện tập ngay trước cửa Bưu điện Hà Nội. Tuy nhiên, ê-kíp trẻ tuổi khi đó, bao gồm cả Thu Uyên, lại có thói quen đùa giỡn, nói chuyện luyên thuyên với mọi người ở trường quay và tổ kỹ thuật trong lúc chuẩn bị.

“Hồi đó, mỗi khi đi thực hiện các chương trình ngoài trời là chúng tôi nghịch lắm. Nói luyên thuyên với nhau, nói đủ các thứ chuyện với trường quay, tổ kỹ thuật. Nói chung là chúng tôi đùa nghịch lắm”, chị nhớ lại.

Theo MC Thu Uyên, sự thoải mái này khiến Tổng Giám đốc Vũ Văn Hiến không khỏi lo lắng. Khi nghe tiếng ông quát qua bộ đàm: “Yêu cầu không được đùa cợt”, cả ê-kíp mới giật mình và bắt đầu nghiêm túc hơn.

“Lúc đó chúng tôi mới thực sự nghiêm túc. Và mọi người nhận thấy, sự nghiêm túc đó có giá trị nhất định để khi bước vào chương trình có sự tập trung”, MC Thu Uyên chia sẻ.

Nói về hình ảnh trên sóng truyền hình trực tiếp lúc đó, nhà báo, MC Thu Uyên thổ lộ: “Lên hình lúc ấy tôi không nghĩ tới chuyện xinh đâu, chỉ tập trung vào dẫn thôi. Các bạn trẻ ở Đài Truyền hình Việt Nam lúc ấy rất giỏi, nhất là nhóm làm bản tin tiếng Pháp”.

Trong cầu truyền hình lịch sử này, nhà báo Trần Bình Minh dẫn chương trình tại trường quay S1 ở Trung tâm Giảng Võ, đảm nhận vai trò kết nối hai đầu cầu Bắc - Nam.

Nhà báo, MC Thu Uyên chia sẻ trong chương trình "Ký ức VTV" (Ảnh: VTV).

MC Thu Uyên chia sẻ rằng, chị đã học được rất nhiều từ cách dẫn tự nhiên và tương tác của nhà báo Trần Bình Minh.

“Cách nói chuyện tương tác được thể hiện rất rõ trong chương trình cầu truyền hình này. Chính VTV là cái nôi cho ngành truyền hình Việt Nam, cho bất cứ hình thức kể chuyện bằng hình nào ở Việt Nam. Vậy nên tôi mong VTV sẽ phát triển hơn nữa qua thế hệ trẻ, những thế hệ rất tài giỏi”, chị bày tỏ.

Nhà báo Vũ Mạnh Cường - người tham gia với vai trò khách mời giao lưu cùng MC Thu Uyên tại hồ Gươm - cũng không thể quên cảm giác đặc biệt của chương trình năm ấy.

“Cầu truyền hình lúc đó là món ăn tinh thần mới mẻ đối với khán giả truyền hình nên mọi người rất đón chờ. Và đó thực sự là một cảm giác vỡ òa đối với khán giả xem truyền hình, cũng như những người làm truyền hình ở giai đoạn đó”, anh kể.

Nhà báo cho biết, sáng mùng 1 Tết, khi ra đường, anh được người dân nhận ra và chúc mừng vì đã tham gia một chương trình ý nghĩa trong đêm giao thừa. “Dù vai trò của chúng tôi trong chương trình đó rất nhỏ nhưng cũng được mọi người chúc mừng", anh chia sẻ.

Đêm giao thừa năm ấy không chỉ là bước ngoặt về mặt kỹ thuật và nội dung cho VTV, mà còn là sân khấu để thế hệ làm truyền hình trẻ thể hiện bản lĩnh.

Bên cạnh MC Thu Uyên là hàng loạt gương mặt trẻ khác, trong đó có BTV Thanh Lâm - hiện nay là Tổng Giám đốc VTV - và nhóm biên tập bản tin tiếng Pháp được Thu Uyên đánh giá là “rất giỏi”.

Thu Uyên (SN 1963) xuất thân từ một gia đình trí thức Hà Nội. Bố và mẹ của nữ nhà báo đều là những giảng viên, nhà khoa học uy tín, có nhiều đóng góp cho Đại học Bách Khoa (Hà Nội).

Chị từng du học chuyên ngành ngoại giao tại Học viện Quan hệ Quốc tế Moscow, rồi trở về làm giảng viên tiếng Pháp và tiếng Nga tại Đại học Bách khoa.

Năm 1989, chị bén duyên với VTV nhờ sự giới thiệu của ông Lê Mạnh Thái - nguyên Giám đốc Trung tâm Phim truyện - bắt đầu với công việc dịch phim.

Đến năm 1990, chị chuyển lên Phòng Thời sự Quốc tế, biên tập bản tin, làm các chương trình chuyên đề và đưa tin sự kiện lớn trong và ngoài nước.