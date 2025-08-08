Thêm một hãng bay khai thác nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Hãng hàng không Bamboo Airways cho biết từ ngày 18/8, hãng sẽ chính thức chuyển toàn bộ chuyến bay nội địa đến và đi từ TPHCM sang nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.

Trong giai đoạn đầu chuyển sang nhà ga T3, các chuyến bay của Bamboo Airways sẽ được làm thủ tục tại các quầy 45-50 (đối diện cửa D2 và D3) và linh hoạt mở rộng trong phạm vi từ quầy 43-52 theo sản lượng và nhu cầu thực tế.

Khu vực chờ lên máy bay của nhà ga T3 Tân Sơn Nhất (Ảnh: Ngọc Tân).

Dự trù tình huống nhầm nhà ga, Bamboo cho biết sẽ hỗ trợ hành khách đổi vé miễn phí sang chuyến bay kế tiếp trong 7 ngày đầu (từ 18/8 đến 25/8). Điều kiện được hưởng chính sách này là khách có mặt tại ga T3 trong vòng 20 phút sau giờ khởi hành in trên vé.

Thông báo của Bamboo có phần gây bất ngờ bởi trước đó Vietjet dự kiến là hãng bay tiếp theo sau Vietnam Airlines khai thác nhà ga T3. Đến nay, các chuyến bay nội địa của Vietjet vẫn được khai thác tại ga T1, chưa có kế hoạch thay đổi.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Ban quản lý dự án nhà ga T3 cho biết toàn bộ các khiếm khuyết phát sinh sau ngày khánh thành (tình trạng dột mái, khiếm khuyết mặt sàn đá...) đã được nhà thầu khắc phục xong trong tháng 7. Đến nay, 100% quầy thủ tục đã sẵn sàng bàn giao cho các hãng hàng không khai thác.