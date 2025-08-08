Ca khúc tôn vinh văn hóa Việt của DTAP, Phương Mỹ Chi lan tỏa mạnh

Ra mắt ngày 6/8, MV Made In Vietnam của nhóm sản xuất DTAP nhanh chóng tạo hiệu ứng lan rộng trên mạng xã hội. Hình ảnh, thông tin về MV nhận nhiều phản hồi tích cực. Chỉ sau 2 ngày, MV đã đạt hơn 400.000 lượt xem trên YouTube.

Các thành viên DTAP cùng ca sĩ Trúc Nhân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đây là dự án DTAP ấp ủ hơn một năm, từ khâu ý tưởng, sáng tác đến sản xuất. Đại diện nhóm chia sẻ: "Chúng tôi cảm thấy mình đã nhận được rất nhiều tình yêu thương từ cô chú, anh chị khắp nơi trên khắp mọi miền đất nước. Và DTAP biết rằng với sức ảnh hưởng nhỏ bé của mình sẽ không thể tập hợp được ngần ấy con người ưu tú của Việt Nam nếu không nhờ một tình yêu chung, một tinh thần tự hào vô cùng dành cho Việt Nam".

MV Made In Vietnam có sự tham gia của nhiều tên tuổi như NSND Thanh Hoa, ca sĩ Trúc Nhân, Phương Mỹ Chi…

NSND Thanh Hoa xúc động nói: "Đã lâu rồi tôi mới tham gia một MV đậm tinh thần tự hào như vậy. Ê-kíp trẻ nhưng ánh mắt ai cũng đầy tâm huyết với Việt Nam".

Trúc Nhân nói anh nhận lời ngay khi nghe giai điệu và ca từ ca khúc, trân trọng tinh thần đầu tư của DTAP dành cho một sản phẩm mang giá trị nghệ thuật và niềm tự hào dân tộc.

Phương Mỹ Chi cũng xúc động chia sẻ: "Trên hành trình đồng hành cùng nhau, các anh em đã làm việc với nhau bằng tất cả sự chân thành, sự chân phương và bằng một niềm tin yêu mãnh liệt dành cho văn hóa và quê hương Việt Nam. Tôi rất xúc động vì thấy những ước mơ của các anh DTAP thành sự thật".

Phương Mỹ Chi đến chúc mừng dự án mới của đàn anh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

MV được xây dựng như một "chuyến tàu âm nhạc xuyên Việt", lấy cảm hứng từ họa tiết trên trống đồng, khởi hành từ "ga Đông Sơn" và đưa người xem qua hành trình kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai.

Khi bước vào bối cảnh quay con tàu, NSND Thanh Hoa cho biết, cô rất xúc động khi nhớ về một con tàu thống nhất Bắc - Nam ngày xưa.

NSND Thanh Hoa xúc động chia sẻ: "Chuyến tàu bây giờ không đơn thuần là chuyến tàu chở từ Nam ra Bắc, ở đây là cả một chuyến tàu lịch sử, chuyến tàu truyền tải âm sắc Việt Nam của tất cả vùng miền. Chuyến tàu vươn tới thời đại của âm nhạc Việt Nam đi rất xa".

MV "Made in Vietnam" của nhóm DTAP.

MV cũng khắc họa nét đẹp văn hóa đời sống Việt Nam thông qua các đại cảnh như làng chài và chợ cá mắm miền Tây, với sự tham gia của hàng chục vũ công. Trong MV, Phương Mỹ Chi gây ấn tượng khi xuất hiện trong tà áo dài, đại diện cho thế hệ trẻ năng động, giàu nhiệt huyết.

Cao trào của MV là cảnh quy tụ 100 con người Việt Nam từ nhiều dân tộc, độ tuổi, ngành nghề từ vận động viên Ánh Viên, Hoa hậu H'Hen Niê, nhà thiết kế Phan Đăng Hoàng đến Jenny Huỳnh (Top 30 Under 30 Forbes Asia 2025) cùng chung một tinh thần hướng đến Việt Nam ngày một tốt đẹp hơn.

Một số bình luận: “Bài hát mang niềm tự hào Việt Nam, nghe mà xúc động”, “Ba ca sĩ thuộc những thế hệ khác nhau, ở 3 miền Bắc - Trung - Nam, còn có Hoa hậu H’Hen Niê, một sự kết hợp đầy ý nghĩa”, “Chắc do tôi dễ khóc nhưng mà thật sự xem MV này, tôi rưng rưng nước mắt luôn”…