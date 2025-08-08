Quyết tâm xây dựng Hòa An phát triển nhanh và bền vững

Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng bộ xã Hòa An lần thứ nhất (Ảnh: Mạnh Dũng)

Ngày 8/8, xã Hòa An tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hòa An (tỉnh Cao Bằng) lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự Đại hội có ông Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; ông Vũ Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Hoàng Trung Phong, Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Huyện ủy Hòa An; bà Nguyễn Thu Hằng, Phó Tổng biên tập báo Dân trí và lãnh đạo các sở, ban ngành, các đơn vị liên quan cùng 167 đại biểu ưu tú, đại diện cho 2.565 đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự Đại hội.

Xã Hòa An được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Nước Hai, xã Hồng Việt và xã Đại Tiến (huyện Hòa An cũ), trụ sở làm việc đặt tại UBND huyện Hòa An trước đây.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hòa An lần thứ nhất với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, thực hiện mục tiêu: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, chủ động thích ứng, tạo đột phá, quyết tâm xây dựng xã Hòa An phát triển nhanh và bền vững”.

Những mục tiêu này là nền móng vững chắc cho bước tiến đầu tiên đầy quyết tâm, thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ của một địa phương đang bước vào giai đoạn phát triển mới.

Ông Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu (Ảnh: Mạnh Dũng).

Ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ xã Hòa An đã đạt được, ông Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cao Bằng, cho biết, Đảng bộ xã Hòa An đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, phát huy truyền thống và tinh thần đoàn kết các dân tộc.

Quyết tâm, đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách; tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên. Kinh tế - xã hội của xã có bước phát triển.

Các đại biểu tham dự Đại hội (Ảnh: Mạnh Dũng).

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới.

Hệ thống thiết chế văn hóa ngày càng được hoàn thiện; công tác giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên; quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị ổn định, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ vừa qua, xã đã đạt được nhiều thành tích nổi bật như: Thu ngân sách tăng trưởng bình quân từ 3-4%/năm; giá trị sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản/ha đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản bình quân trên 75 triệu đồng (cao hơn mức trung bình của tỉnh); hoàn thành trước thời hạn việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát với 215 hộ xây mới, sửa chữa nhà; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,91%/năm...

Bước sang nhiệm kỳ 2025-2030, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nông Thanh Tùng đề nghị xã Hòa An tiếp tục phát triển bền vững, trở thành trung tâm vùng tạo sức lan tỏa trong tỉnh Cao Bằng. Đây là trách nhiệm nặng nề đòi hỏi Đảng bộ cần đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm rất lớn mới có thể thực hiện thành công”.

Ông Luân Chiến Công, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa An phát biểu (Ảnh: Mạnh Dũng).

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, ông Luân Chiến Công, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa An, cảm ơn và nghiêm túc lĩnh hội, tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu chỉ đạo sâu sắc, toàn diện của ông Nông Thanh Tùng để cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện với quyết tâm cao nhất.

Đại hội đã thông qua Quyết định số 2440-QĐ/TU của Tỉnh ủy Cao Bằng chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hòa An gồm 29 nhân sự, Ban Thường vụ gồm 9 nhân sự, ông Luân Chiến Công làm Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Đàm Thế Trang, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cũng cho biết, trong quá trình làm việc, Đại hội đã nhận được nhiều ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm, với tinh thần xây dựng của các đại biểu đối với Báo cáo chính trị của Đảng bộ xã trình Đại hội.

100% các đại biểu của Đại hội thống nhất về kết quả bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã Hòa An (Ảnh: Mạnh Dũng).

Tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hòa An, bà Nguyễn Thu Hằng, Phó Tổng biên tập báo Dân trí, bày tỏ niềm vui khi thấy xã Hòa An ngày càng phát triển.

Là đơn vị gắn bó và đồng hành cùng huyện Hòa An (cũ) trong nhiều chương trình, hoạt động xã hội, từ nguồn ủng hộ của bạn đọc, báo Dân trí đã hỗ trợ 15 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Hòa An xây dựng 15 ngôi nhà Nhân ái, với số tiền gần 1,4 tỷ đồng, góp phần cùng địa phương xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Bên cạnh đó, báo Dân trí đã tổ chức chương trình tư vấn sức khoẻ, tặng quà cho 200 bà con thuộc xã Dân Chủ, huyện Hòa An (cũ).

Trong thời gian tới, báo Dân trí sẽ tiếp tục hỗ trợ xã Hòa An cũng như tỉnh Cao Bằng trong các các hoạt động xã hội mà báo đang triển khai.