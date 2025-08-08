Nga bắt đầu xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Kazakhstan

Nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Kazakhstan sẽ được xây dựng gần ngôi làng Ulken (Ảnh: Reuters).

Ngày 8/8, Nga khởi công dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Kazakhstan, quốc gia sản xuất uranium lớn nhất thế giới ở Trung Á.

Trong một tuyên bố chung, cơ quan hạt nhân của Kazakhstan và Nga cho biết họ đã bắt đầu “khảo sát kỹ thuật để lựa chọn địa điểm tối ưu và chuẩn bị tài liệu dự án cho việc xây dựng một nhà máy điện hạt nhân công suất lớn”.

“Dự án này là lựa chọn chiến lược của Kazakhstan và là động lực tăng trưởng kinh tế dài hạn cho khu vực cũng như cả quốc gia”, người đứng đầu cơ quan năng lượng hạt nhân Kazakhstan, ông Almasadam Satkaliev, cho hay.

Chính quyền Kazakhstan cũng cho hay Trung Quốc sẽ xây dựng thêm 2 nhà máy điện hạt nhân nữa tại quốc gia giàu tài nguyên này, với các chi tiết sẽ được công bố vào cuối năm nay.

Kazakhstan hiện cung cấp 43% lượng uranium toàn cầu và là nhà cung cấp uranium thô lớn thứ 3 cho Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, nước này vẫn gặp khó khăn trong việc đảm bảo đủ nguồn điện cho nhu cầu tiêu dùng trong nước.

Việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên, dự kiến đặt gần ngôi làng Ulken gần như bị bỏ hoang bên hồ Balkhash, sẽ kéo dài trong nhiều năm.

Tập đoàn năng lượng hạt nhân quốc gia Nga Rosatom cho biết lò phản ứng sẽ có tuổi thọ 60 năm, với khả năng gia hạn thêm 20 năm nữa.

Một số quốc gia khác cũng từng cạnh tranh để giành quyền xây dựng nhà máy này, nhưng Kazakhstan cho biết họ đã chọn 2 nước láng giềng Nga và Trung Quốc vì “hai quốc gia này đưa ra các đề xuất khách quan tốt nhất”.

Trong khu vực, Nga cũng có kế hoạch xây dựng một nhà máy điện hạt nhân tại Uzbekistan và muốn xây một lò phản ứng quy mô nhỏ tại Kyrgyzstan.