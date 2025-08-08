Đưa chó nghiệp vụ, flycam tìm kiếm thanh niên mất tích ở núi Hoàng Ngưu Sơn
(Dân trí) - Ngoài nhân lực, đơn vị thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa đã huy động chó nghiệp vụ và flycam hỗ trợ tìm kiếm nam thanh niên mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn.
Ngày 8/8, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị phối hợp với Công an phường Nam Nha Trang tiếp tục tìm kiếm anh Nguyễn Bá Khánh Cường (22 tuổi, trú tại tỉnh Khánh Hòa), người mất tích khi leo núi Hoàng Ngưu Sơn cách đây 4 ngày.
Theo vị này, ngoài cán bộ, chiến sĩ, lực lượng cứu hộ đã huy động thêm chó nghiệp vụ và flycam để hỗ trợ tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.
Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ cũng cho hay, do địa hình núi Hoàng Ngưu Sơn phức tạp, nhiều vực sâu nên các cán bộ, chiến sĩ phải dùng dây thừng để đu xuống những khu vực xa và hiểm trở nhất nhằm mở rộng phạm vi tìm kiếm.
Trước đó như Dân trí đã thông tin, hơn 9h ngày 4/8, anh Cường điều khiển xe máy biển số 85B1-909.74 đến gửi tại địa chỉ 79C đường Đỗ Xuân Hợp, phường Nam Nha Trang, rồi leo núi Hoàng Ngưu Sơn.
Đến tối cùng ngày, gia đình mất liên lạc với anh Cường. Người thân của anh đã đăng thông báo tìm kiếm từ ngày 5/8 và nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ, nhưng đến nay vẫn chưa có tung tích.
Bà T., chủ quán ăn nơi anh Cường làm việc, cho biết trước khi đi leo núi, anh nói vào camera trong nhà của bà rằng đây là lần đầu tiên anh leo núi Hoàng Ngưu Sơn nên sợ bị lạc. Anh Cường dặn nếu 18h không thấy anh về thì báo công an.
Hoàng Ngưu Sơn là ngọn núi cao nhất ở Nha Trang (972m), nổi bật với hình dáng như "trâu vàng" quay mặt ra biển.
Núi có cảnh quan hùng vĩ, là điểm đi bộ đường dài qua địa hình tự nhiên hấp dẫn. Tuy nhiên, đường lên đỉnh núi còn hoang sơ, hiểm trở, cây cối rậm rạp, cỏ tranh cao che khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy hiểm với người leo núi không có kinh nghiệm.