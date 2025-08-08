Đưa chó nghiệp vụ, flycam tìm kiếm thanh niên mất tích ở núi Hoàng Ngưu Sơn

Ngày 8/8, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị phối hợp với Công an phường Nam Nha Trang tiếp tục tìm kiếm anh Nguyễn Bá Khánh Cường (22 tuổi, trú tại tỉnh Khánh Hòa), người mất tích khi leo núi Hoàng Ngưu Sơn cách đây 4 ngày.

Theo vị này, ngoài cán bộ, chiến sĩ, lực lượng cứu hộ đã huy động thêm chó nghiệp vụ và flycam để hỗ trợ tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Chó nghiệp vụ được điều đến chân núi Hoàng Ngưu Sơn chuẩn bị tham gia tìm kiếm người mất tích (Ảnh: Bùi Quảng).

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ cũng cho hay, do địa hình núi Hoàng Ngưu Sơn phức tạp, nhiều vực sâu nên các cán bộ, chiến sĩ phải dùng dây thừng để đu xuống những khu vực xa và hiểm trở nhất nhằm mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Trước đó như Dân trí đã thông tin, hơn 9h ngày 4/8, anh Cường điều khiển xe máy biển số 85B1-909.74 đến gửi tại địa chỉ 79C đường Đỗ Xuân Hợp, phường Nam Nha Trang, rồi leo núi Hoàng Ngưu Sơn.

Chân dung anh Cường (Ảnh: Phúc Đạt).

Đến tối cùng ngày, gia đình mất liên lạc với anh Cường. Người thân của anh đã đăng thông báo tìm kiếm từ ngày 5/8 và nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ, nhưng đến nay vẫn chưa có tung tích.

Bà T., chủ quán ăn nơi anh Cường làm việc, cho biết trước khi đi leo núi, anh nói vào camera trong nhà của bà rằng đây là lần đầu tiên anh leo núi Hoàng Ngưu Sơn nên sợ bị lạc. Anh Cường dặn nếu 18h không thấy anh về thì báo công an.