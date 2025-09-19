Mỹ nhân Trung Quốc diện váy của Thủ khoa thiết kế Việt lên bìa tạp chí

Tạp chí Rayli mới công bố bộ ảnh thời trang của diễn viên Cổ Lực Na Trát trên ấn phẩm số tháng 9/2025. Mỹ nhân Tân Cương được lựa chọn làm gương mặt trang bìa cho số kỷ niệm 30 năm phát hành của tạp chí thời trang và làm đẹp nổi tiếng nhất tại Trung Quốc, khẳng định sức ảnh hưởng sâu rộng trên toàn thế giới.

Với nhan sắc mỹ miều cùng khí chất thanh thoát, Cổ Lực Na Trát luôn thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện trên bìa tạp chí. Dưới ống kính của nhiếp ảnh gia Hồ Gia Linh, cô ghi điểm với vẻ đẹp sắc sảo, phong thái sang chảnh.

Điểm nhấn đặc biệt của bộ ảnh lần này chính là việc Cổ Lực Na Trát diện một thiết kế của nhà thiết kế Việt Nam, tên là Huỳnh Thanh Thơ. Chiếc váy độc đáo mang tông màu đỏ, kết hợp với phong cách trang điểm tự nhiên và kiểu tóc xoăn nhẹ nhàng đã tôn lên vẻ đẹp quyến rũ, lộng lẫy của người đẹp.

Huỳnh Thanh Thơ (SN 1999) là Thủ khoa khóa 24 ngành Thiết kế Thời trang và Á khoa Thạc sĩ khóa 2 ngành Mỹ thuật Ứng dụng của Trường Đại học Văn Lang.

Theo nhà thiết kế Huỳnh Thanh Thơ, chiếc váy được may từ chất liệu vải len dệt bông cao cấp, điểm xuyết chi tiết cắt xẻ phần eo độc đáo. Phần chân váy được đan và đính thủ công tua rua với từng sợi len cotton xen kẽ cùng các dây đá xỏ ngẫu nhiên với hạt pha lê đỏ.

Để hoàn thiện thiết kế tinh xảo này, ê-kíp của nhà thiết kế đã dành hơn 120 giờ làm việc tỉ mỉ với 1 thợ đan len tạo phom váy và 3 thợ đính kết lành nghề tại Việt Nam.

Nhà thiết kế Huỳnh Thanh Thơ cho biết, nhà tạo mẫu của tạp chí Rayli đã liên hệ với phòng làm việc của cô tại Thượng Hải (Trung Quốc) để lựa chọn và thử trang phục cho diễn viên Cổ Lực Na Trát.

Cổ Lực Na Trát, sinh năm 1992, là nữ diễn viên, người mẫu nổi tiếng người Trung Quốc, được mệnh danh là “mỹ nhân Tân Cương”. Cô sở hữu vẻ đẹp lai ấn tượng, thần thái cuốn hút và phong cách thời thượng, ghi dấu ấn trong cả điện ảnh và thời trang.

Cô từng tham gia nhiều bộ phim nổi bật như: Hiên viên kiếm: Thiên chi ngân, Trạch thiên ký, Phong khởi nghê thường... và là gương mặt quen thuộc trên các tạp chí hàng đầu như Vogue, Elle, Harper’s Bazaar.

Đây là hình ảnh bản gốc của thiết kế, do một người mẫu khác trình diễn. Nhà thiết kế cho rằng, sự hợp tác với tạp chí quốc tế cũng như ngôi sao Hoa ngữ là cơ hội để khẳng định tinh thần sáng tạo, sự chỉn chu và khát vọng vươn ra thế giới mà cô muốn hướng tới.

Đây không phải là lần đầu tiên các nhà thiết kế Việt có cơ hội hợp tác với các ngôi sao Hoa ngữ. Trước đó, các nhà thiết kế Trà Linh, Trần Hùng cũng đã có những bộ trang phục được minh tinh nổi tiếng của Trung Quốc lựa chọn.

Các ngôi sao nổi bật đã từng mặc váy, áo của Việt Nam có thể kể đến như: Địch Lệ Nhiệt Ba, Bạch Lộc, Lý Hiện, Vương Tinh Việt... Điều này cho thấy sức hút của thời trang Việt đối với giới giải trí của nước bạn.

