Chàng trai Tây Ninh cao 1,82m khoe hình thể trước khi thi Nam vương Quốc tế

Đoàn Công Vinh (SN 1999) đến từ Tây Ninh từng lọt vào top 10 cuộc thi Man Of The World (Người đàn ông điển trai nhất Thế giới) 2024. Anh chuẩn bị thử sức với đấu trường nhan sắc quốc tế danh giá hơn: Mr International (Nam vương Quốc tế) 2025.

Chàng trai từng vào top 10 Man Of The World 2024 chuẩn bị thi Nam vương Quốc tế 2025 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Với chiều cao 1,82m, nặng 77kg, cùng số đo hình thể 98-76-98, Vinh gây ấn tượng mạnh mẽ với thân hình săn chắc, gương mặt nam tính.

Để chuẩn bị cho cuộc thi, Công Vinh đã lên lịch trình tập luyện và ăn uống nghiêm ngặt. Mỗi ngày, anh dành 3 giờ đồng hồ để rèn luyện hình thể, kết hợp với chế độ ăn đủ đạm, rau xanh, hạn chế đồ ngọt và dầu mỡ. Mục tiêu là để có vóc dáng cân đối, cơ bắp rõ nét và không có mỡ thừa dưới da.

Bên cạnh đó, anh cũng không ngừng tập luyện catwalk để có phong thái tự tin và chuyên nghiệp nhất.

Ít ai biết rằng, trước khi có được hình thể lý tưởng và sự tự tin như hiện tại, Đoàn Công Vinh từng là một chàng trai gầy gò, yếu ớt và thiếu năng lượng. Sự mệt mỏi triền miên khiến anh rơi vào trạng thái chán nản, chán chính mình, thậm chí không có đủ sức lực để quan tâm đến cuộc sống xung quanh.

Khoảng 7 năm trước, anh nhận ra nếu muốn có một cuộc sống tốt hơn, anh phải bắt đầu từ việc thay đổi bản thân. Với ý chí quyết tâm, Công Vinh lên kế hoạch tập luyện, nhưng đó là một hành trình đầy khó khăn. Anh phải dành dụm từng đồng để có kinh phí theo đuổi đam mê.

Vượt qua những mệt mỏi, những lúc muốn bỏ cuộc, anh luôn tự nhủ: "Nếu hôm nay dừng lại thì ngày mai vẫn như cũ". Chính ý chí kiên định đã giúp anh vượt qua mọi rào cản, biến sự tuyệt vọng thành động lực.

Đoàn Công Vinh sẽ lên đường sang Thái Lan vào ít ngày nữa để tham gia cuộc thi Mr International (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Việc thay đổi không chỉ mang lại cho Công Vinh một ngoại hình mới, mà còn hun đúc tinh thần mạnh mẽ hơn, sống có kỷ luật và tích cực hơn trong mọi việc.

Nhận thấy những lợi ích to lớn từ việc rèn luyện, anh không chỉ tập trung vào bản thân mà còn trở thành người truyền cảm hứng cho bạn bè và cộng đồng.

Công Vinh chia sẻ: "Tôi rất muốn đem theo một thông điệp đến cuộc thi và lan tỏa nó là các bạn trẻ đừng chờ đến khi hoàn hảo mới bắt đầu. Hãy bắt đầu từ những bước nhỏ nhất, rồi kết quả sẽ đến. Mỗi ngày kiên trì một chút, bạn sẽ bất ngờ về phiên bản tốt hơn của chính mình".