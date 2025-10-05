DBuzz
Mỹ nhân kín tiếng của "Tử chiến trên không", ngoài đời gợi cảm tuổi 37

(Dân trí) - Hơn 17 năm gắn bó với nghiệp diễn, Xuân Văn ít khi xuất hiện trên truyền thông. Vai diễn trong "Tử chiến trên không" bất ngờ giúp cô gây ấn tượng với khán giả.

Quỳnh Tâm

Mỹ nhân kín tiếng của Tử chiến trên không, ngoài đời gợi cảm tuổi 37 - 1

Trong Tử chiến trên không, Xuân Văn đảm nhận vai một hành khách tưởng chừng bình thường nhưng lại ẩn chứa nhiều uẩn khúc, góp phần tạo nên những tình tiết kịch tính. Vai diễn cho thấy rõ sự biến hóa trong diễn xuất của Xuân Văn, từ hiền lành cho đến những phân cảnh cao trào đầy bất ngờ.

Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là lâu nay Xuân Văn vốn quen thuộc với hình ảnh cô gái quê, chịu nhiều khổ cực... Ở Tử chiến trên không, nữ diễn viên có sự lột xác với diễn xuất bằng ánh mắt và biểu cảm gương mặt.

Thực tế, Xuân Văn không phải gương mặt mới của màn ảnh. Cô đã có hơn 17 năm làm nghề, góp mặt trong hàng loạt phim truyền hình như Lời sám hối, Cung đường tội lỗi, Gạo nếp gạo tẻ 2, Nghiệp sinh tử, Vết thù năm tháng...

Sự bền bỉ của cô cũng được ghi nhận bằng những giải thưởng danh giá như: Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình tại Cánh diều vàng 2017, Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc tại Ngôi sao xanh các năm 2018 và 2019...

Kiên trì gắn bó với nghề và tránh xa ồn ào, Xuân Văn có sự nghiệp ổn định, song tên tuổi lại chưa tạo được độ phủ sóng mạnh mẽ như những đồng nghiệp cùng thời.

Nữ diễn viên cũng thừa nhận, cô ít quan tâm đến việc quảng bá hình ảnh mà dành toàn bộ tâm huyết cho từng vai diễn. Chính lựa chọn này khiến Xuân Văn trở nên khác biệt, lặng lẽ nhưng bền bỉ, được đồng nghiệp đánh giá cao về chuyên môn.

Đời thường, nữ diễn viên khá khép kín. Cô hiếm khi chia sẻ về chuyện tình cảm hay đời tư. Trên trang cá nhân, cô chủ yếu đăng tải những khoảnh khắc đi ăn uống, gặp gỡ bạn bè và hình ảnh hậu trường phim.

Ở tuổi 37, Xuân Văn vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung đáng ngưỡng mộ. Với dáng người nhỏ nhắn, gương mặt thanh thoát, nữ diễn viên thường diện những bộ váy thướt tha nhưng cũng không ngại làm mới mình bằng những trang phục mang phong cách gợi cảm, hiện đại.

Trong trang phục bikini, nữ diễn viên tự tin khoe vóc dáng nhỏ nhắn cùng vẻ ngoài rạng rỡ, trẻ trung.

Có thể nói, vai diễn trong Tử chiến trên không lần này được xem là bước ngoặt, không chỉ giúp Xuân Văn thoát khỏi hình ảnh quen thuộc trên màn ảnh mà còn giúp cô đến gần hơn với khán giả.

Ảnh: Facebook nhân vật

 
 
