“Tử chiến trên không” vượt mốc 100 tỷ đồng sau 5 ngày công chiếu

Theo Box Office Vietnam, đến 16h15 ngày 24/9, Tử chiến trên không đã cán mốc 105 tỷ đồng doanh thu, thu hút hơn 1 triệu lượt khán giả ra rạp.

Ngay từ khi ra mắt, Tử chiến trên không đã tạo chú ý lớn khi khép lại tuần mở màn với doanh thu 57 tỷ đồng. Tính cả suất chiếu sớm, đến cuối ngày 21/9, bộ phim đã thu về hơn 65 tỷ đồng.

Bước sang tuần chiếu thứ 2, tốc độ tăng trưởng doanh thu vẫn duy trì ổn định, trung bình đạt 12-15 tỷ đồng mỗi ngày, với khoảng 4.300 suất chiếu.

Giới quan sát nhận định, với đà này và tình hình phòng vé thuận lợi, tác phẩm của đạo diễn Hàm Trần hoàn toàn có khả năng cán mốc 300 tỷ đồng.

"Tử chiến trên không" đang tạo cơn sốt và hiện tượng mới tại phòng vé Việt (Ảnh: Nhà sản xuất).

Với thành tích cán mốc 100 trăm tỷ đồng chỉ sau chưa đầy 5 ngày công chiếu, Tử chiến trên không trở thành hiện tượng phòng vé mới và tiếp nối chuỗi thắng lợi của điện ảnh Việt trong năm 2025. Đây là bộ phim Việt thứ 11 vượt qua ngưỡng doanh thu 100 tỷ đồng, góp phần vào sự bùng nổ của thị trường nội địa.

Trước đó, loạt tác phẩm đình đám như Mưa đỏ (698 tỷ đồng), Bộ tứ báo thủ (322 tỷ đồng), Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu (249 tỷ đồng), Nhà gia tiên (243 tỷ đồng), Lật mặt 8: Vòng tay nắng (232 tỷ đồng), Nụ hôn bạc tỷ (212 tỷ đồng), Mang mẹ đi bỏ (169 tỷ đồng) và Quỷ nhập tràng (150 tỷ đồng) đã tạo nên những cơn sốt phòng vé, khẳng định sức hút mạnh mẽ của phim Việt.

Sự bứt phá của Tử chiến trên không cũng khiến Mưa đỏ - hiện tượng phòng vé nhiều tuần qua - tạm lùi về vị trí thứ 2.

Dù vậy, tác phẩm lịch sử lấy cảm hứng từ 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị vẫn chứng tỏ sức bền khi cuối tuần qua tiếp tục thu hơn 22 tỷ đồng, nâng tổng doanh thu lũy kế lên gần 700 tỷ đồng - con số kỷ lục của điện ảnh Việt.

Trái ngược với 2 “đầu tàu” này, nhiều dự án Việt khác chật vật ngoài rạp. Làm giàu với ma 2 dù có Hoài Linh và Tuấn Trần tham gia nhưng sau nhiều tuần chiếu mới chỉ tiến gần mốc 100 tỷ đồng.

Khế ước bán dâu và Cô dâu ma nhanh chóng giảm nhiệt, trong khi Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu rơi vào tình trạng “thoi thóp” với doanh thu chỉ 153 triệu đồng sau hơn một tuần công chiếu.

Bức tranh phòng vé nội địa vì vậy phân hóa rõ rệt: Tử chiến trên không và Mưa đỏ giúp kéo thị trường lên cao, còn phần lớn phim khác loay hoay tìm chỗ đứng.

Điều này phản ánh thị hiếu khán giả ngày càng khắt khe: Họ sẵn sàng chi tiền cho dự án được đầu tư nghiêm túc, trong khi những sản phẩm thiếu điểm nhấn khó tránh cảnh “ra rạp rồi biến mất”.

Thái Hòa và Kaity Nguyễn trong một cảnh phim (Ảnh: Nhà sản xuất).

Tử chiến trên không (tiếng Anh: Death Battle in the Air) là bộ phim điện ảnh Việt Nam thuộc thể loại hành động - kịch tính do đạo diễn Hàm Trần thực hiện, được Điện ảnh Công an nhân dân phối hợp cùng Galaxy Studio sản xuất.

Lấy cảm hứng từ các vụ cướp máy bay có thật ở Việt Nam sau giải phóng, Tử chiến trên không mô tả một cuộc tấn công bất ngờ và táo bạo của nhóm không tặc do Long (Thái Hoà) cầm đầu, nhằm cướp lấy một chiếc máy bay dân dụng, khống chế toàn bộ hành khách và phi hành đoàn, buộc thay đổi hành trình bay để bọn cướp tẩu thoát ra nước ngoài.

Với tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một đoàn bay chỉ vỏn vẹn không đến chục người, bao gồm cả 2 nữ tiếp viên hàng không (Kaity Nguyễn và Trâm Anh thủ vai) phải vừa xoay sở chống cự với bọn không tặc hung tợn sẵn sàng kết liễu bất kỳ ai ngáng đường, vừa phải đảm bảo an toàn cho hành khách và cả chuyến bay.

Đây cũng là bộ phim điện ảnh Việt Nam đầu tiên khai thác về chủ đề này.

Trên mạng xã hội, các bài đăng và hình ảnh về Tử chiến trên không nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Nhiều người đánh giá bộ phim hấp dẫn nhờ kịch bản kịch tính, cuốn hút cùng diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên.

Trong buổi công chiếu phim tại Hà Nội, đạo diễn Hàm Trần tiết lộ những thử thách lớn nhất của đoàn phim: “Khó nhất là làm sao để các cảnh hành động căng thẳng nhưng vẫn giữ được sự thật lịch sử và yếu tố con người. Chúng tôi không chỉ dựng một phim hành động mà còn muốn kể một câu chuyện có chiều sâu”.

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong - Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, nhấn mạnh đây là dấu mốc quan trọng: “Tử chiến trên không là tác phẩm được Điện ảnh CAND ấp ủ từ lâu. Sau hơn 30 năm mới có một bộ phim điện ảnh ra rạp, đây là dấu mốc quan trọng để chúng tôi trở lại một cách vững vàng và chất lượng hơn, phục vụ khán giả.

Phim xuất phát từ câu chuyện có thật năm 1978 - chiến công đầu tiên của lực lượng vũ trang bảo vệ an toàn cho nhân dân trên không - đồng thời đánh dấu sự hợp tác thành công giữa Điện ảnh CAND với các đơn vị đầu tư nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh”.

Trung tá Trần Nam Chung - Giám đốc Điện ảnh CAND chia sẻ thêm: “Tính đến buổi công chiếu hôm nay, chúng tôi đã mất gần hai năm cùng sự hỗ trợ rất lớn từ nhiều anh chị em, bạn bè và các đơn vị nghiệp vụ trong Bộ Công an để hoàn thiện bộ phim”.