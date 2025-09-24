Hiếu Nguyễn phim "Mưa đỏ" bất ngờ vào vai cơ trưởng "Tử chiến trên không"

Tiết lộ 2 phân cảnh của chỉ huy Trần Thành bị cắt trong "Mưa đỏ"

Diễn viên Hiếu Nguyễn cho biết anh còn tiếc nuối với vai diễn chỉ huy Thành trong phim "Mưa đỏ".

Diễn viên Hiếu Nguyễn chia sẻ, cơ duyên dẫn dắt đến với vai Trần Thành trong phim Mưa đỏ bắt đầu từ cuộc gọi của diễn viên Mai Thế Hiệp cho anh vào ngày 11/7/2024. Khi đó, anh đang ốm và sốt cao nhưng vẫn tìm mọi cách để đến buổi casting (thử vai).

"Ban đầu, tôi tưởng rằng sẽ vào vai một nhân vật ở phía bên kia, nhưng đạo diễn Huyền chọn tôi vào vai chỉ huy Thành. Khi diễn thử, tôi nhanh chóng kết nối được với nhân vật, thể hiện trọn vẹn từ cảm xúc, ngoại hình cho đến thần thái nên mọi người đều khẳng định "Thành đây rồi"", nam diễn viên kể lại.

Việc được tham gia một dự án điện ảnh mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt như Mưa đỏ là một niềm tự hào với Hiếu Nguyễn. Anh cho rằng, không phải ai cũng có cơ hội được góp mặt trong một bộ phim kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tuy nhiên, Hiếu Nguyễn vẫn còn một sự tiếc nuối với Mưa đỏ. Đó là việc một số cảnh quay quan trọng của nhân vật chỉ huy Thành đã buộc phải cắt bỏ do ảnh hưởng của cơn bão số 4 làm thay đổi lịch trình sản xuất.

Hai cảnh không được lên phim là cảnh chỉ huy Thành nói lời động viên sĩ khí trong ngày đầu tiên và cảnh tiễn biệt Tiểu đội trưởng Tạ (do Nguyễn Phương Nam thủ vai) khi anh hy sinh.

Theo diễn viên Hiếu Nguyễn, cả 2 phân cảnh này đều mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tình đồng đội và sự đau thương của người lính. Nếu như "thiên thời" phù hợp, có lẽ nhân vật chỉ huy Trần Thành sẽ khắc sâu hơn trong lòng khán giả.

Dẫu vậy, khi ở vào độ tuổi chín muồi của cả cuộc sống lẫn sự nghiệp, diễn viên Hiếu Nguyễn không dành nhiều thời gian để tiếc nuối. Anh mãn nguyện và biết ơn với nhân vật Thành trong Mưa đỏ.

Thử vai cướp nhưng lại được vào vai cơ trưởng trong "Tử chiến trên không"

Hiếu Nguyễn vào vai cơ trưởng trong phim "Tử chiến trên không".

Sau Mưa đỏ, Hiếu Nguyễn gây bất ngờ khi tiếp tục có mặt trong Tử chiến trên không - bộ phim được giới chuyên môn dự đoán là "bom tấn" thứ 2 của điện ảnh Việt Nam trong năm nay.

Trong phim, Hiếu Nguyễn vào vai cơ trưởng điều hành một chuyến bay. Anh nhận định, dù đây là một vai diễn ngắn nhưng cũng là một trải nghiệm đáng giá.

"Khi đọc kịch bản, tôi đã nghĩ, vai nào cũng được, nhất định phải tham gia dự án này", Hiếu Nguyễn bày tỏ.

Anh nhận được cơ hội casting phim Tử chiến trên không vào đầu tháng 10/2024, khi đang trong quá trình tập luyện chuẩn bị cho phim Mưa đỏ. Lần đó, anh bay gấp từ Quảng Trị về kịp buổi thử vai.

Ban đầu, anh được mời thử vai cướp máy bay, làm bạn diễn với diễn viên Thái Hòa. Tuy nhiên, đạo diễn Hàm Trần đã giữ anh lại suốt 4 giờ để casting cho vai cơ trưởng vì cho rằng anh hợp với vai diễn này hơn.

Dù rằng, vai diễn này không lớn, nhưng nam diễn viên không ngần ngại. Anh cho biết, việc đóng 2 bộ phim lớn liên tiếp, với 2 thể loại hoàn toàn khác nhau, đã giúp anh được cọ xát và học hỏi rất nhiều.

Điều này chứng minh cho chính anh thấy rằng, nỗ lực của bản thân đã được đền đáp và "nhân duyên với nghề" vẫn chưa dứt sau khoảng thời gian dài anh vắng bóng khỏi màn ảnh rộng.

"Tôi thấy mình quá may mắn khi có được những cơ hội này. Đó là một điều mà tôi chưa từng nghĩ tới trong cuộc đời", nam diễn viên bộc bạch.

Muốn dốc hết vốn liếng để đóng phim

Hiếu Nguyễn cho biết, sẵn sàng dốc hết vốn liếng để đóng phim.

Sau vài năm vắng bóng để trau dồi bản thân, giờ đây, Hiếu Nguyễn muốn dành hết tâm huyết cho nghệ thuật. Anh tin rằng, đây chính là "thời điểm vàng" để anh làm nghề một cách tốt nhất.

Anh chia sẻ mình là người "mê nghề" đến mức sẵn sàng đầu tư toàn bộ thời gian và dốc hết vốn liếng để làm nghệ thuật.

"Tôi làm việc kiếm được bao nhiêu tiền bạc, tôi sẵn sàng đầu tư toàn bộ cho việc đóng phim", Hiếu Nguyễn khẳng định.

Anh kể, để nhận một vai diễn trong một dự án phim mà anh yêu thích, anh đã thuê 2 huấn luyện viên để tập luyện ngày đêm. Một người huấn luyện cho anh về hình thể, một người huấn luyện chuyên sâu về các cảnh hành động dưới nước, do nhân vật đòi hỏi điều này.

Nam diễn viên cũng không ngại để tóc dài để phù hợp với nhân vật trong phim, dù mái tóc này có phần "dìm" nhan sắc của anh trong bối cảnh hiện đại, thậm chí ảnh hưởng tới cả hình ảnh thương mại.

"Tôi sắp xếp để một năm chỉ tham gia vài dự án phim chất lượng, thậm chí chỉ một dự án trong một năm tôi cũng sẵn sàng. Tôi chỉ cần một nhà sản xuất hay đạo diễn có đủ sự tin tưởng để cùng tôi đồng hành", Hiếu Nguyễn nói.

Anh tự tin rằng có thể đảm nhận những vai diễn nội tâm sâu sắc, thậm chí là những vai "càng khó càng tốt".

Hiếu Nguyễn có lợi thế về ngoại hình, hình thể. Vì thế, anh rất thích những vai diễn hành động, nam tính

Hiếu Nguyễn chia sẻ rằng, anh của hiện tại đã khác nhiều so với thời còn là "nam thần màn ảnh" khi đóng Hương Ga. Anh trở nên trầm tính và sâu sắc hơn, nhưng cũng gần gũi hơn với người hâm mộ.

"Cách đây 7-8 năm, tôi nghĩ chỉ cần mình làm tốt vai diễn là đủ. Tính tôi hướng nội nên ít giao lưu. Đến bây giờ, tôi vẫn cảm thấy có phần bối rối khi mọi người dành cho mình quá nhiều tình cảm. Nhưng tôi muốn tìm cách để đáp lại những tình cảm đó", anh nói.

Đó là lý do gần đây, nam diễn viên chăm chỉ sử dụng mạng xã hội hơn, thậm chí mở các buổi livestream trò chuyện với người hâm mộ. Anh cho rằng bản thân không giỏi ăn nói nhưng luôn cố gắng để khán giả cảm nhận được sự chân thành của mình.

Khi được hỏi về đời tư, Hiếu Nguyễn khá kín tiếng. Anh chia sẻ rằng anh là người sống khá đơn giản, phần lớn thời gian anh dành cho việc tập luyện, đọc sách và du lịch một mình.

Hiếu Nguyễn sinh năm 1990, từng được mệnh danh là "nam thần màn ảnh Việt" sau vai diễn Hưng "Mã" trong phim điện ảnh Hương Ga, được giới chuyên môn và khán giả bình chọn vào top 2 nam diễn viên trẻ xuất sắc của giải thưởng Ngôi sao xanh. Sau một thời gian vắng bóng khỏi showbiz, Hiếu Nguyễn đánh dấu sự trở lại với những dự án lớn. Đáng chú ý nhất là vai diễn chỉ huy Trần Thành trong "bom tấn" Mưa đỏ. Góp mặt trong Tử chiến trên không, Hiếu Nguyễn vào vai cơ trưởng. Anh đã tiếp tục khẳng định được diễn xuất của mình, đặc biệt là ở những phân đoạn đòi hỏi sự mạnh mẽ, nam tính.

Ảnh: Nhân vật cung cấp