Đời tư bí ẩn của diễn viên "Tử chiến trên không" hiếm thấy tên trên Google

"Con trai của kẻ cầm đầu không tặc" được chú ý

Trong Tử chiến trên không, Đào Duy Bảo Định (SN 1994, quê Khánh Hòa) đảm nhận vai Sửu, con trai của thủ lĩnh nhóm không tặc (do Thái Hòa thủ vai). Nhân vật của anh mang tính cách nhút nhát, sống dưới cái bóng của cha, bị chi phối bởi nhiều áp lực.

Tuy nhiên, chính sự xuất hiện của Sửu đã khiến mạch truyện thêm phần kịch tính, mở ra những bi kịch ám ảnh trên chuyến bay định mệnh.

Vai diễn này giúp tên tuổi của Bảo Định được chú ý, khiến khán giả tò mò bởi trước đó, anh hầu như không xuất hiện trên truyền thông, cũng ít tham gia các hoạt động giải trí.

Thậm chí, ngay cả những thông tin cơ bản về tiểu sử, sự nghiệp của Bảo Định trên Google gần như trống rỗng. Điều này càng khiến khán giả đặt câu hỏi: Bảo Định là ai?

Bảo Định vào vai Sửu trong "Tử chiến trên không" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Theo Bảo Định, cơ duyên đến với Tử chiến trên không bắt đầu từ một lần thất bại. Anh từng đi casting (thử vai) một bộ phim khác của đạo diễn Hàm Trần nhưng không đậu.

"Sau này, đạo diễn Hàm Trần chủ động nhắn tin bảo tôi đừng bỏ lỡ cơ hội thử vai cho Tử chiến trên không, vì vai diễn này sẽ rất phù hợp và tốt cho tôi", Bảo Định kể.

Đến ngày phim khai máy, Bảo Định mới biết mình sẽ đóng cùng Thái Hòa. Một gương mặt còn mới mẻ như anh không nghĩ có ngày được diễn chung với diễn viên Thái Hòa, người mà anh luôn ngưỡng mộ.

Tự nhận mình hay ngại ngùng, khó bắt chuyện, nên ngay cả khi ở chung trường quay với Thái Hòa, Bảo Định cũng không nói nhiều về chuyên môn. Thay vào đó, những câu chuyện đời thường giản dị lại khiến anh thấy được sẻ chia.

"Anh Hòa không chỉ giúp đỡ tôi trong diễn xuất, mà còn là người truyền nội lực, đẩy cảm xúc cho tôi. Cách nói chuyện của anh rất gần gũi, không phô trương, nhưng luôn để lại sự thấm thía", Bảo Định nhớ lại.

Bảo Định và Thái Hòa vào vai cha con, có nhiều phân cảnh gây ấn tượng trong phim (Ảnh: Facebook nhân vật).

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất với anh là cảnh quay Sửu bị thương trên máy bay. Bảo Định dồn toàn bộ sự tập trung cho vai diễn, đến mức cảm thấy áp lực.

Anh kể: "Khi tôi nằm lấy cảm xúc, anh Hòa ngồi cạnh. Lúc đó, anh bất ngờ nói một câu ngoài kịch bản: "Tao mà biết mày như vậy thì tao đã không đem mày đi đâu, Sửu". Nghe câu nói ấy, tôi bật khóc nức nở và không thể dừng lại".

Chính nhờ những tương tác qua lại với Thái Hòa đã khiến Bảo Định có những trải nghiệm khó quên. Vai Sửu không chỉ là một vai diễn trong phim, mà còn là cột mốc ghi dấu sự trưởng thành trong hành trình diễn xuất của anh.

"Sửu" Bảo Định là ai?

Trước khi đến với vai Sửu trong Tử chiến trên không, Bảo Định đã có một hành trình gập ghềnh, nhiều ngã rẽ.

Năm 2016, Bảo Định tốt nghiệp ngành Quản trị nhà hàng khách sạn, Đại học Công nghiệp TPHCM. Sau khi ra trường, anh làm việc trong một khách sạn 5 sao, rồi chuyển sang công việc văn phòng, từng có hai năm làm nhân viên ngân hàng.

Công việc mang đến sự ổn định và cơ hội thăng tiến, nhưng sâu trong lòng, anh luôn thấy thiếu vắng sự hào hứng.

Bảo Định từng góp mặt trong các dự án phim nghệ thuật nhưng ít ai biết đến (Ảnh: Facebook nhân vật).

Năm 2019, tình cờ đọc được thông tin tuyển vai, Bảo Định quyết định thử sức. Dù không được chọn, anh vẫn bị thôi thúc mạnh mẽ phải tìm cho mình một con đường khác.

Thế nhưng không lâu sau, gia đình gặp biến cố, Bảo Định về quê để chăm sóc mẹ bị bệnh. Chỉ đến khi mẹ hồi phục, anh mới quay trở lại TPHCM, mang theo quyết tâm theo đuổi nghiệp diễn.

Thế nhưng, năm 2020, dịch COVID-19 ập đến, khiến anh gần như mất một năm không làm gì ngoài chật vật mưu sinh. Thu nhập khi ấy chủ yếu đến từ vài hợp đồng quảng cáo nhỏ, chỉ vừa đủ giúp Bảo Định trang trải tiền trọ.

Bảo Định có sự biến hóa đa dạng trong phong cách thời trang (Ảnh: Facebook nhân vật).

Không trúng vai ở các phim thương mại, Bảo Định lại tìm thấy chỗ đứng trong những dự án phim nghệ thuật, hợp tác cùng sinh viên điện ảnh và các đạo diễn độc lập. Trước Tử chiến trên không, anh từng tham gia một vài dự án như Mắt nhắm mắt mở, The cash-way, Địa đạo...

"Khoảng thời gian ấy, tôi rất bế tắc. Hầu như mỗi tối đều khóc, khóc xong sáng lại đi thử vai. Có ngày tôi đi 5-6 lần. Suốt một năm cứ lặp lại như thế", anh nhớ lại.

Bảo Định thừa nhận, đến nay anh vẫn sống khá chật vật. Trước khi Tử chiến trên không ra mắt, có lúc anh tạm gác ước mơ, về quê mở một quầy bán bánh tráng để mưu sinh.

"Tiệm bánh không mang lại lợi nhuận nhiều, nhưng đủ để tôi đi chợ, đủ khiến mình thấy vui. Tôi không còn bị giằng xé nhiều bởi những câu hỏi được - mất như trước", Bảo Định tâm sự.

Bảo Định cùng các diễn viên trong "Tử chiến trên không" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Với tính cách khép kín, hướng nội, Bảo Định tự nhận không phù hợp với sự ồn ào của showbiz, nhưng anh không xem đó là bất lợi.

"Không phải ai làm nghề cũng cần rộn ràng. Thay vì ép bản thân phải hòa vào đám đông, tôi tin mình sẽ tìm thấy khán giả đồng điệu với mình", anh nói.

Trong quá trình tham gia Tử chiến trên không, Bảo Định cho biết anh cũng học cách cởi mở hơn, chia sẻ nhiều hơn với đồng nghiệp. Tuy vậy, anh vẫn giữ quan điểm: "Tôi chọn là chính mình và tin rằng rồi sẽ có những người tìm thấy sự đồng cảm nơi tôi".