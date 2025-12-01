Mỹ nhân Hàn chạy bộ tại Hồ Tây: Nhan sắc hàng đầu, sở hữu tài sản triệu USD

Những năm gần đây, Suzy liên tục tham gia các dự án phim ảnh, sắc vóc và phong cách thời trang của cô theo hướng trưởng thành, sang trọng hơn.

Suzy Bae hiện là cái tên được tìm kiếm nhiều tại Việt Nam sau khi hình ảnh cô chạy bộ quanh Hồ Tây, do một người dùng mạng xã hội ghi lại vào ngày 30/11, lan truyền mạnh mẽ. Trái với vẻ rực rỡ trên thảm đỏ, Suzy ngoài đời xuất hiện vô cùng giản dị.

Theo một số nguồn tin, Suzy được cho là đang có mặt tại Việt Nam để ghi hình cho dự án mới Portraits Of Delusion - bộ phim thể loại bí ẩn, kinh dị - kỳ ảo. Bạn diễn của cô là tài tử Kim Seon Ho, người cũng xuất hiện bên cạnh Suzy trong buổi chạy bộ tại Hồ Tây, ngày 30/11.

Portraits Of Delusion được chuyển thể từ truyện tranh cùng tên, hứa hẹn mang đến trải nghiệm điện ảnh ly kỳ. Phim xoay quanh Yoon Yi Ho (Kim Seon Ho đóng) - họa sĩ tài năng được thuê vẽ chân dung Song Jeong Hwa (Suzy đóng), một phụ nữ bí ẩn chưa từng xuất hiện trước công chúng hơn nửa thế kỷ. Khi Yi Ho dần khám phá những câu chuyện ẩn giấu sau người phụ nữ này, hàng loạt tình tiết căng thẳng được mở ra.

Bộ phim được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn mới trong sự nghiệp của Suzy - ngôi sao xuất phát từ thần tượng ca nhạc nhưng cho thấy sự trưởng thành rõ rệt trong diễn xuất.

Suzy ra mắt vào năm 14 tuổi với nhóm missA. Chỉ một năm sau, cô đảm nhận vai chính trong Dream High, bộ phim đạt rating (tỷ suất người xem) trung bình 15,7% sau 2 tháng phát sóng.

Thành công nối tiếp với Architecture 101 (2012) - một trong 10 phim điện ảnh ăn khách nhất Hàn Quốc quý I/2012, với hơn 4,1 triệu vé bán ra.

Dù được yêu mến, Suzy từng bị chê là “bình hoa di động” vì diễn xuất một màu. Cô thừa nhận từng đọc mọi bình luận tiêu cực, thất vọng nhưng nhanh chóng tự điều chỉnh để tiến bộ.

Năm 2020, Suzy gây chú ý với Start-Up, và năm 2022 cô bất ngờ bứt phá với vai diễn đa nhân cách trong Anna, được xem là bước ngoặt quan trọng.

Gần đây, nữ diễn viên chăm chỉ góp mặt trong nhiều phim điện ảnh, truyền hình, dù không phải dự án nào cũng thành công. Bộ phim tình cảm giả tưởng Genie, Make a Wish (Thần đèn Thần đèn ơi, ước đi) gây tranh cãi vì kịch bản phi lý nhưng vẫn đạt thành tích ấn tượng nhờ sức hút của Suzy và bạn diễn Kim Woo Bin.

Ngược lại, Wonderland (2024) với sự tham gia diễn xuất của Suzy và Park Bo Gum có doanh thu ảm đạm dù được quảng bá rầm rộ.

Ở tuổi 31, Suzy vẫn là một trong những gương mặt quảng cáo đắt giá nhất Hàn Quốc. Năm 2013, khi mới 19 tuổi, cô đã ký 14 hợp đồng quảng cáo, thu về hơn 10 tỷ won (gần 180 tỷ đồng). Riêng năm 2020, Suzy kiếm 8,8 triệu USD từ việc làm đại sứ thương hiệu.

Cô từng đại diện cho hàng loạt thương hiệu lớn như Canon, Reebok, Guess, Longines, Lancome và từ năm 2022 trở thành đại sứ toàn cầu của Dior. Cuối năm 2024, Suzy tiếp tục được chọn làm đại sứ toàn cầu của Celine.

Ngoài nghệ thuật, Suzy là một trong những nữ nghệ sĩ giàu có nhất làng giải trí Hàn Quốc. Theo SCMP, tài sản ròng của cô ước tính khoảng 35 triệu USD, phần lớn đến từ cát-xê đóng phim, quảng cáo và hợp đồng đại sứ.

Suzy sở hữu nhiều bất động sản đắt giá, trong đó có căn hộ 277m² tại Nonhyeon-dong (Gangnam, Seoul, Hàn Quốc), tòa nhà 7 tầng tại Samseong-dong trị giá gần 6 triệu USD và một căn hộ cao cấp khác ở Nonhyeon-dong trị giá hơn 4 triệu USD.

Dù giàu có, Suzy được khen ngợi vì lối sống không phô trương. Ở tuổi 31, cô giữ kín đời tư sau 2 mối tình ồn ào với tài tử Lee Min Ho và Lee Dong Wook. Gần đây, tin đồn cô kết hôn với giám đốc một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng xuất hiện, nhưng công ty quản lý đã bác bỏ và khẳng định đây chỉ là tin thất thiệt.