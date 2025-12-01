NSƯT Như Huỳnh đoạt Huy chương vàng với vai Hồ Xuân Hương

Ngày 30/11, Liên hoan Quốc tế Sân khấu Thử nghiệm lần VI - 2025 đã khép lại tại Ninh Bình sau nửa tháng diễn ra sôi nổi. Sự kiện quy tụ nhiều đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế, để lại dư âm mạnh mẽ với những thử nghiệm táo bạo về ngôn ngữ sân khấu đương đại.

NSƯT Như Huỳnh được trao Huy chương vàng với vai Hồ Xuân Hương trong vở cải lương Đêm cuối. Tác phẩm của tác giả Đức Minh, do NSND Tuấn Hải dàn dựng, lựa chọn hướng đi mới khi kết hợp chất liệu truyền thống của cải lương với ngôn ngữ sân khấu thực nghiệm, vừa giữ hồn Việt, vừa mang hơi thở của dàn dựng đương đại.

NSƯT Như Huỳnh được trao Huy chương vàng quốc tế với vai Hồ Xuân Hương trong vở cải lương "Đêm cuối" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong không gian thử nghiệm ấy, NSƯT Như Huỳnh cùng hơn 10 nghệ sĩ đã mang lên sàn diễn câu chuyện về “Bà chúa thơ Nôm” Hồ Xuân Hương bằng nhiều lớp diễn mới lạ.

Vai diễn đòi hỏi nghệ sĩ phải cùng lúc thể hiện độ chín về cảm xúc, kỹ thuật ca, thoại, vũ đạo, đồng thời bắt nhịp được với ngôn ngữ sân khấu đầy tính thể nghiệm của đạo diễn.

NSƯT Như Huỳnh đã tái hiện nhân vật đi từ cải lương, ca trù đến hát xẩm, kết hợp với vũ đạo. Diễn xuất của nữ nghệ sĩ nhận nhiều lời khen từ hội đồng giám khảo trong nước và quốc tế.

Khi được xướng tên tại lễ trao giải, NSƯT Như Huỳnh đã không giấu được xúc động. Chia sẻ trong hậu trường, chị cho biết Huy chương vàng lần này mang ý nghĩa đặc biệt.

“Đây là thành quả lớn lao đối với tôi. Vai Hồ Xuân Hương vừa đẹp, vừa khó. Tôi đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu, tìm cách đưa tinh thần của bà vào ngôn ngữ sân khấu thử nghiệm mà vẫn giữ được chất cải lương.

Khi được khán giả và giám khảo đón nhận, tôi thực sự hạnh phúc và biết ơn. Tôi hạnh phúc vì khán giả không chỉ xem, mà còn cảm được", chị chia sẻ.

NSƯT Như Huỳnh vào vai Hồ Xuân Hương (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nữ nghệ sĩ cho biết, áp lực khi tham gia một liên hoan có tính cạnh tranh cao là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, chính sự đồng lòng của ê-kíp cùng không khí sáng tạo của sự kiện đã giúp chị tự tin bước lên sân khấu với tâm thế “hết mình cho nhân vật”.

“Nếu được chọn lại, tôi vẫn chọn vai Hồ Xuân Hương. Vai diễn này khiến tôi trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và hiểu rằng, nghệ thuật đôi khi không chỉ là biểu diễn, mà còn là hành trình đi tìm chính mình”, NSƯT Như Huỳnh nói.