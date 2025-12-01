Tổng thống Ukraine: Chiến tranh phải kết thúc càng sớm càng tốt

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bắt tay Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Paris ngày 1/12 (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến Paris vào ngày 1/12 để hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về con đường chấm dứt cuộc xung đột với Nga.

Chuyến thăm Pháp của Tổng thống Zelensky diễn ra sau các cuộc hội đàm giữa các quan chức Ukraine và Mỹ tại Florida vào cuối tuần qua, trong bối cảnh Kiev đang tìm cách đàm phán các điều kiện tốt hơn trong thỏa thuận hòa bình do Washington đề xuất.

Văn phòng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết hai tổng thống sẽ thảo luận về "các điều kiện của một nền hòa bình công bằng và lâu dài". Suspilne đưa tin hai tổng thống cũng sẽ đến thăm các cơ sở sản xuất của công ty hàng không vũ trụ Pháp Dassault Aviation.

Sau khi máy bay hạ cánh xuống Paris, Tổng thống Ukraine đã gặp Tổng thống Macron tại Điện Elysee để bắt đầu hội đàm. Ông Zelensky nói rằng cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo tập trung vào "các cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh và đảm bảo an ninh".

"Hòa bình phải thực sự bền vững. Chiến tranh phải kết thúc càng sớm càng tốt", ông Zelensky bình luận trên mạng xã hội X, đồng thời cho biết các cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo khác sẽ diễn ra sau đó.

Kế tiếp, Tổng thống Ukraine và Tổng thống Pháp đã có cuộc trao đổi với Thủ tướng Anh Keir Starmer, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov về kết quả các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Mỹ và Ukraine tại Florida.

"Đó là cuộc họp quan trọng, và chúng tôi đã đồng ý thảo luận chi tiết hơn. Các nhóm của chúng tôi sẽ phối hợp lịch trình cho các cuộc tiếp xúc tiếp theo nếu có thể", ông Zelensky nói thêm.

Đây là chuyến thăm Pháp lần thứ 10 của Tổng thống Zelensky kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm 2022 và là chuyến thăm thứ hai trong những tuần gần đây.

Tổng thống Ukraine trước đó đã gặp Tổng thống Macron vào tháng 11 để ký một thỏa thuận về các giao dịch vũ khí lớn, bao gồm 100 máy bay chiến đấu Dassault Rafale nhằm tăng cường sức mạnh cho Không quân Ukraine.

Các nhà lãnh đạo châu Âu đang nỗ lực tìm cách điều chỉnh kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump theo hướng có lợi hơn cho Ukraine.

Tháng trước, Mỹ đã đưa ra một đề xuất hòa bình mới gồm 28 điểm, nhiều điểm trong đó có lợi cho Nga.

Kế hoạch này được cho là bao gồm yêu cầu Ukraine nhượng toàn bộ lãnh thổ Donbass cho Nga, cắt giảm quy mô lực lượng vũ trang, và cấm hoàn toàn binh sĩ nước ngoài cũng như các loại vũ khí tầm xa trên lãnh thổ Ukraine.

Ukraine và các đồng minh châu Âu cho rằng kế hoạch 28 điểm không thỏa đáng và đã tìm cách viết lại bản kế hoạch.

Sau cuộc đàm phán giữa Mỹ, Ukraine và một số đại diện châu Âu ở Geneva hôm 23/11, tài liệu này đã được sửa đổi và rút gọn, nhưng công việc điều chỉnh vẫn tiếp tục.

Trong cuộc đàm phán giữa phái đoàn Ukraine và Mỹ tại Florida ngày 30/11, dự thảo thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn chưa được hoàn tất.

RBC News dẫn nguồn thạo tin cho biết, cuộc thảo luận tại Florida của phái đoàn Ukraine và Mỹ tập trung nhiều vào vấn đề lãnh thổ, và chủ đề Ukraine có thể gia nhập NATO cũng được nêu ra.