“Avatar 3” bùng nổ phòng vé toàn cầu, cán mốc 100 tỷ đồng tại Việt Nam

Sau thời gian dài được mong đợi, Avatar: Fire and Ash (Lửa và Tro tàn) chính thức ra mắt khán giả và tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên toàn thế giới. Phim đạt 100 triệu USD sau 3 ngày công chiếu và được dự đoán sẽ chạm ngưỡng 340-350 triệu USD trong tuần mở màn toàn cầu.

Tác phẩm hiện dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé tại hầu hết các thị trường quốc tế, đồng thời trở thành phim có doanh thu ngày mở màn cao nhất năm 2025 tại nhiều quốc gia như Australia, Pháp, Đức, Italy, Tây Ban Nha, Anh và Ấn Độ.

"Avatar: Fire and Ash" đang tạo hiệu ứng toàn cầu (Ảnh: 20th Century Studios).

Tại thị trường Việt Nam, bộ phim của James Cameron đang tạo nên “cơn sốt” phòng vé. Theo số liệu từ Box Office Vietnam, Avatar: Fire and Ash đã chạm mốc 100 tỷ đồng dù chưa kết thúc tuần chiếu đầu tiên, vượt thành tích mở màn của Avatar 2 vào năm 2022.

Riêng ngày 21/12, phim thu về 25 tỷ đồng, bán ra hơn 200.000 vé trên tổng số khoảng 4.300 suất chiếu. Với đà tăng trưởng hiện tại, giới quan sát kỳ vọng bom tấn khoa học viễn tưởng này có thể chinh phục mốc 300 tỷ đồng tại Việt Nam.

Như vậy, Avatar: Fire and Ash trở thành một trong những phim nước ngoài đạt mốc 100 tỷ đồng nhanh nhất tại phòng vé Việt. Hiện, Avatar 2 vẫn giữ kỷ lục là phim ngoại ăn khách nhất với 285 tỷ đồng doanh thu. Tuy nhiên, với màn khởi đầu thuận lợi, Avatar 3 được kỳ vọng có khả năng vượt qua “người tiền nhiệm”.

"Avatar: Fire and Ash" cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng tại phòng vé Việt Nam chỉ vài ngày ra mắt (Ảnh: Disney).

Lấy bối cảnh sau các sự kiện của phần 2, Avatar 3 tiếp tục câu chuyện về gia đình Jake Sully và Neytiri. Sau bi kịch Neteyam hy sinh, cả gia đình vẫn chưa kịp nguôi ngoai thì đội quân loài người tiếp tục tấn công Pandora.

Nhân vật phản diện Miles Quaritch vẫn không từ bỏ kế hoạch truy lùng Jake để trả mối hận cũ. Đáng chú ý, hắn liên minh với Người Tro - một bộ tộc Na’vi bản địa hung hăng, hiếu chiến, mở ra những xung đột mới dữ dội hơn.

Trước đó, các suất chiếu sớm của Avatar: Fire and Ash đã nhận về nhiều phản hồi tích cực từ giới phê bình. Nhiều ý kiến cho rằng bộ phim là một “bữa tiệc điện ảnh” với phần hình ảnh, kỹ xảo choáng ngợp, vượt xa mong đợi. Câu chuyện cũng được mở rộng với sự xuất hiện của nhiều bộ tộc Na’vi mới, làm phong phú thêm thế giới Pandora.

Hai phần phim Avatar trước đó đều có màn ra mắt tương tự và giữ được sức hút bền bỉ trong suốt kỳ nghỉ lễ. Phần đầu tiên thu về 2,92 tỷ USD toàn cầu, hiện vẫn là bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Trong khi đó, Avatar: The Way of Water đạt 2,3 tỷ USD, xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng doanh thu thế giới.

Để Avatar: Fire and Ash có thể sánh ngang với những “đàn anh”, giới chuyên môn nhận định bộ phim cần duy trì sức hút dài hơi, đặc biệt ở các định dạng IMAX và 3D - yếu tố từng giúp thương hiệu Avatar tạo nên kỳ tích phòng vé. Bản thân đạo diễn James Cameron tiết lộ, phần 3 của Avatar phải đạt doanh thu tối thiểu 1 tỷ USD mới có lãi.