"Mẹ chồng quốc dân" Lan Hương và dàn sao phim giờ vàng VTV đọ dáng áo dài

Trong không khí rộn ràng dịp cuối năm, nhiều gương mặt quen thuộc của phim giờ vàng Đài Truyền hình Việt Nam cùng hội ngộ tại một chương trình gala, gây chú ý khi đồng loạt lựa chọn áo dài truyền thống. Sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ không chỉ tạo điểm nhấn thị giác mà còn mang đến bức tranh trang phục đậm chất văn hóa, thanh lịch và trang trọng.

NSND Lan Hương (Hương Bông) - người được khán giả yêu mến với biệt danh “mẹ chồng quốc dân” - nổi bật trong tà áo dài nhung đen thêu hoa tinh xảo. Thiết kế có phom dáng cổ điển, họa tiết ánh kim được thực hiện thủ công tỉ mỉ, tạo tổng thể sang trọng, phù hợp với hình ảnh đằm thắm và nền nã quen thuộc của nữ nghệ sĩ.

NSND Lan Hương ghi dấu ấn với khán giả VTV qua vai bà Phương ghê gớm trong Sống chung với mẹ chồng. Bà cũng để lại dấu ấn với bà Hiền khó tính ở Thương ngày nắng về và bà Cúc trong Gia đình mình vui bất thình lình.

Bên cạnh bà, diễn viên Tú Oanh (phim Hương vị tình thân, Gia đình mình vui bất thình lình...) xuất hiện với tà áo dài màu pastel có thêu hoa kim sa, khiến nữ nghệ sĩ nhìn trẻ trung, giàu sức sống.

Bên cạnh đó, NSƯT Cao Nguyệt Hằng thu hút ánh nhìn với áo dài đỏ nhung thêu hoa nổi bật. Sắc đỏ truyền thống kết hợp chất liệu mềm mại giúp nữ diễn viên tôn lên vẻ rạng rỡ, ấm áp, phù hợp không khí lễ hội cuối năm. Trang phục mang tinh thần cổ điển nhưng vẫn giữ nét hiện đại nhờ cách xử lý phom dáng gọn gàng.

NSƯT Nguyệt Hằng ghi dấu ấn qua các phim VTV như: Vệt nắng cuối trời, Bí mật Eva, Đấu trí, Đừng làm mẹ cáu và gần đây là Độc đạo.

Trong khi đó, diễn viên Thanh Hương (phim Quỳnh búp bê, Người phán xử...) lựa chọn áo dài hồng phấn thêu hoa. Gam màu pastel kết hợp họa tiết tinh tế tạo cảm giác mềm mại, nữ tính, tôn lên vẻ trẻ trung. Thiết kế mang tính ứng dụng cao, không cầu kỳ nhưng vẫn giữ được nét duyên dáng đặc trưng của áo dài truyền thống.

Bên cạnh Thanh Hương là Hoa hậu Ngọc Hân, diễn viên Kiều Anh (phim Gia đình trái dấu), Hoa hậu Áo dài Việt Nam 2028 Phí Thị Thùy Linh, diễn viên Thùy Anh, MC Tuấn Tú. Mỗi người lựa chọn cho mình một màu sắc trang phục khác nhau, tạo nên tổng thể rực rỡ, đậm sắc màu xuân.

Phong cách của Hoa hậu Áo dài Việt Nam 2028 Phí Thị Thùy Linh có sự tương đồng với Thanh Hương khi cùng chọn áo dài tông màu sáng, họa tiết hoa trang nhã. Tuy nhiên, thiết kế của hoa hậu có thiên hướng nhẹ nhàng hơn, với chất liệu mỏng nhẹ và gam màu dịu, được tạo điểm nhấn bằng họa tiết ren.

Ở phía nam nghệ sĩ, MC Hạnh Phúc nổi bật với áo dài xanh lá thêu họa tiết tường vân. Màu sắc trầm kết hợp chi tiết trang trí mang ý nghĩa cát tường giúp trang phục vừa truyền thống vừa mang tính biểu tượng, phù hợp không khí của sự kiện ngày cuối năm.

Bên cạnh dàn diễn viên quen thuộc của màn ảnh nhỏ, chương trình gala Cặp lá yêu thương của VTV còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác như Đen Vâu và Hoàng Bách, góp phần tạo nên bức tranh đa sắc của giới nghệ sĩ trong dịp cuối năm.

Ảnh: Nhân vật cung cấp