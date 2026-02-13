NSND Hoàng Cúc hội ngộ Thanh Tú, Kim Xuyến ngày cuối năm

Mới đây, Nhà hát Kịch Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt, tổng kết công tác năm 2025. Đây là sự kiện thường niên của nhà hát nhằm tri ân những đóng góp của các thế hệ nghệ sĩ. NSND Hoàng Cúc, NSND Thu Hà, NSƯT Minh Vượng... cũng có mặt tham dự sự kiện.

Tại buổi gặp gỡ, NSND Hoàng Cúc hội ngộ NSƯT Bích Thuỷ và NSND Thanh Tú (từ trái qua). NSND Hoàng Cúc từng là Phó giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội từ 2001 - 2012, bà đã tìm các kịch bản hay, dựng được những vở kịch thành công như Cát bụi (2004), vở Mắt phố (2009) đoạt Huy chương vàng Hội diễn sân khấu toàn quốc tại TPHCM.

NSND Hoàng Cúc và NSƯT Kim Xuyến cười tít mắt khi gặp nhau, các nghệ sĩ đã có quãng thời gian dài hoạt động nghệ thuật nên khá hiểu tính cách của nhau.

Hoàng Cúc nói rằng, bà luôn tôn trọng các nghệ sĩ đi trước - những người đã làm nên tên tuổi của nhiều vở diễn cho nhà hát.

NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội - cho biết, năm 2025 là một năm thành công của đơn vị này khi nhà hát dàn dựng nhiều vở hay, dự thi nhiều liên hoan và giành giải cao như: Đối mặt, Đêm trăng đầm hạ...

Năm qua, NSND Trung Hiếu cũng được trao giải thưởng Đào Tấn 2025 ở hạng mục Nhà quản lý xuất sắc, là một sự ghi nhận xứng đáng cho tầm nhìn và tâm huyết dành của anh cho sân khấu kịch nước nhà.

NSƯT Minh Vượng cũng có mặt trong buổi lễ tổng kết của nhà hát. Năm 1974, nữ nghệ sĩ đỗ vào khoa Kịch nói trường Nghệ thuật Hà Nội. Năm 1978, bà về công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội.

Năm 1980, Minh Vượng vào vai một cụ bà nông thôn 80 tuổi trong vở Hà Mi của tôi do NSND Doãn Hoàng Giang làm đạo diễn và được đánh giá cao trong Hội diễn Sân khấu Kịch nói toàn quốc năm đó.

Sau đó, Minh Vượng tham gia các vở diễn: Già kén, Vợ chồng dởm... Hai vai diễn này đã giúp Minh Vượng lập hai Huy chương vàng trong vòng một ngày tại Hội diễn sân khấu kịch nói toàn quốc năm 1991, gây tiếng vang lớn.

NSƯT Đức Lưu rạng rỡ khi gặp đồng nghiệp. Nữ nghệ sĩ từng nổi tiếng với loạt phim điện ảnh như: Cô gái công trường, Làng Vũ Đại ngày ấy... trước khi chuyển sang công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội.

NSND Công Lý cũng có mặt ở buổi lễ, nam nghệ sĩ từng giữ vị trí Phó giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội. Vào tháng 3/2025, anh xin thôi vị trí Phó Giám đốc sau khi kết thúc nhiệm kỳ, nhưng vẫn công tác tại nhà hát.

Nam nghệ sĩ nổi tiếng với lối diễn xuất đa năng, thâm thúy trong các vở kịch chính luận, hài kịch trong các vở như: Vùng lạnh, Ông không phải bố tôi, Hà Thành chính khí, Tình sử ngàn năm, Mảnh đất lắm người nhiều ma, Điện thoại di động, Tiếng đàn vùng Mê Thảo...

NSƯT Quang Thắng chuyển công tác từ Hải Phòng lên Nhà hát Kịch Hà Nội từ năm 2019. Nam nghệ sĩ từng đắn đo rất nhiều khi quyết định chuyển công việc.

"Tôi suy nghĩ đến việc mình một nơi, gia đình một nơi, liệu có bận rộn thêm không? Nhưng sau đó, tôi nghĩ đến việc thay đổi môi trường làm việc, sẽ có nhiều cơ hội nghề nghiệp hơn và quan trọng nhất là NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội - cũng rất động viên, ủng hộ tôi về nhà hát", Quang Thắng nói.

Dàn nghệ sĩ: Liên Tít, Thuỳ Anh, Ngọc Quỳnh, Tố Uyên, Diễm Hương (từ trái sang) tạo hình chụp ảnh trước buổi lễ tổng kết.

Dàn nghệ sĩ góp phần tạo nên tên tuổi của Nhà hát Kịch Hà Nội. Sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả qua các vở diễn là nguồn động lực để tập thể nghệ sĩ tiếp tục làm mới mình, tiếp tục kể những câu chuyện của hôm nay bằng ngôn ngữ sân khấu giàu cảm xúc và chiều sâu.

Ảnh: Nhà hát Kịch Hà Nội