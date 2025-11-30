Kế hoạch đặc biệt của Venezuela khi Mỹ cảnh báo phong tỏa không phận

Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez (Ảnh: Reuters).

Trong một bài viết đăng trên Telegram ngày 30/11, Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez cáo buộc chính phủ Mỹ đang “đáp ứng yêu cầu của (lãnh đạo phe đối lập Venezuela) Maria Machado về việc tìm cách phong tỏa không phận Venezuela”.

“Để đáp trả hành động này, (Tổng thống Venezuela) Nicolas Maduro đã chỉ đạo thực hiện kế hoạch đặc biệt nhằm hồi hương công dân Venezuela bị mắc kẹt ở nước ngoài, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các tuyến đường xuất cảnh đối với những người cần rời khỏi lãnh thổ của chúng tôi", bà Rodriguez cho biết thêm.

Theo bà Rodriguez, Venezuela đã kích hoạt tất cả các cơ chế đa phương phù hợp với luật pháp quốc tế nhằm “ngay lập tức ngăn chặn hành động bất hợp pháp” của Mỹ.

Trước đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi tất cả các hãng hàng không coi không phận phía trên và xung quanh Venezuela đã bị đóng.

Chính quyền Venezuela kiên quyết phản đối lời kêu gọi của Tổng thống Trump. Venezuela yêu cầu Mỹ tôn trọng không phận của nước này, đồng thời kêu gọi Liên hợp quốc và Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) lên án tuyên bố của Washington, mà Caracas cho là cấu thành mối đe dọa sử dụng vũ lực.

Chính quyền Venezuela chỉ trích tuyên bố của Tổng thống Mỹ là "mối đe dọa" đối với chủ quyền của Venezuela, cho rằng động thái này “không phù hợp với các nguyên tắc cơ bản nhất của luật pháp quốc tế”. Venezuela yêu cầu Mỹ "tôn trọng" không phận Venezuela.

Tuần trước, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ đã cảnh báo các hãng hàng không lớn về “tình huống có khả năng nguy hiểm” khi bay qua Venezuela do “tình hình an ninh xấu đi và hoạt động quân sự gia tăng trong hoặc xung quanh” nước này.

Venezuela đã thu hồi quyền khai thác đối với 6 hãng hàng không quốc tế lớn đã đình chỉ các chuyến bay tới nước này sau cảnh báo từ Cục Hàng không Liên bang Mỹ.

Ngày 27/11, Tổng thống Trump cho biết Mỹ đang chuẩn bị tiến hành các hành động mới nhằm vào các mạng lưới buôn bán ma túy bị cáo buộc ở Venezuela.

Mỹ cũng liệt băng đảng Cartel de los Soles vào danh sách tổ chức khủng bố, mở đường cho các hành động mới của Mỹ nhằm vào Venezuela.

Trong những tuần qua, quân đội Mỹ đã tập trung hơn 10 tàu chiến và 15.000 binh sĩ trong khu vực như một phần của chiến dịch mà Lầu Năm Góc gọi là “Chiến dịch Southern Spear” nhằm đối phó với tình hình "khủng bố ma túy".

Kể từ tháng 9, quân đội Mỹ đã thực hiện ít nhất 21 cuộc không kích vào các tàu nghi chở ma túy ở vùng Caribe và Thái Bình Dương, khiến ít nhất 83 người thiệt mạng.

Báo Washington Post dẫn lời quan chức Mỹ ngày 29/11 cho biết máy bay quân sự Mỹ đã tuần tra không phận quốc tế xung quanh Venezuela "gần như liên tục" trong những ngày gần đây.

Theo nguồn tin, các cuộc tuần tra được thực hiện như một phần của việc tăng cường hiện diện và các hoạt động chống ma túy.

Chính quyền Tổng thống Trump đã cân nhắc nhiều phương án liên quan đến Venezuela nhằm đối phó các băng nhóm ma túy.

Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro chỉ trích chiến dịch quân sự của Mỹ, đồng thời phủ nhận có bất kỳ liên quan nào tới các băng nhóm buôn bán ma túy.

Một quan chức cấp cao Bộ Tư pháp Mỹ nói với quốc hội hồi tháng 11 rằng quân đội Mỹ có thể tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm vào các băng nhóm bị cáo buộc buôn ma túy quanh khu vực Mỹ Latinh mà không cần sự chấp thuận của quốc hội.