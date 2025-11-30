LĐBĐ Malaysia có thể kiện 7 cầu thủ nhập tịch gian lận

Trao đổi với tờ Sukan Sinar, luật sư Nik Erman cho biết nhóm cầu thủ này đã tự mô tả mình là người mang dòng máu Malaysia để đủ điều kiện nhập tịch, nhưng thực tế lại không đáp ứng điều kiện theo quy định.

FAM có thể khởi kiện 7 cầu thủ nhập tịch (Ảnh: FAM).

Ông cho biết: “Dựa trên những tình tiết trong tài liệu mà FIFA công bố, 7 cầu thủ thừa nhận họ giao toàn bộ quá trình nhập tịch cho một người đại diện hoặc một nhân sự của FAM, người không được xác định danh tính.

Nếu có hành vi làm giả giấy tờ, điều đó xuất phát từ nội bộ FAM. Vì vậy, câu hỏi liệu cầu thủ có thể kiện FAM hay không, câu trả lời là có. Nhưng khả năng thắng kiện là không”.

Theo luật sư, các cầu thủ không thể được xem là “vô can”, bởi ngay trong tài liệu của FIFA cũng nêu rõ họ không đọc, không hiểu và cũng không quan tâm đến quy trình nhập tịch.

Ông nói thêm: “Thậm chí sau khi biết mình bị cấm thi đấu 12 tháng, 7 cầu thủ này vẫn tỏ ra dửng dưng. Các cầu thủ không thể phủi bỏ trách nhiệm như vậy”.

Luật sư Nik Erman cho rằng nếu xét ở chiều ngược lại, FAM mới là bên có lý do để kiện 7 cầu thủ nhập tịch, bởi họ đã “tự mô tả sai” rằng mình có gốc gác Malaysia để nhận quốc tịch.

7 cầu thủ nhập tịch bị cấm tham gia hoạt động bóng đá trong 1 năm (Ảnh: FAM).

Ông nói: “Các cầu thủ đã đại diện như thể mang huyết thống Malaysia và đủ điều kiện trở thành công dân Malaysia, trong khi thực tế không đáp ứng điều kiện đó”.

Luật sư cũng đề nghị FAM xem xét hành động pháp lý đối với những người môi giới hoặc đại diện của FAM, những người đóng vai trò “trung gian” trong toàn bộ quá trình nhập tịch gây tranh cãi.

Ông dẫn lại các dữ kiện trong tài liệu của FIFA rằng các cầu thủ khai rằng mọi thủ tục đều được giao hoàn toàn cho đại diện FAM không được nêu tên, cho thấy trách nhiệm pháp lý không chỉ nằm ở cầu thủ mà còn ở những người trung gian liên quan.